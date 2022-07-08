Депутат ГД поддержала идею установить День многодетных семей

Инициатива липецких многодетных семей установить в России 29 июля всероссийский праздник – День многодетных семей может получить федеральную поддержку, заявила депутат Госдумы Татьяна Дьяконова, побывавшая накануне в Задонске Липецкой области, где установлен памятник жительнице города Марии Фроловой, вырастившей и воспитавшей 12 детей.

«Пронзительная история о семье Фроловых – о большой любви, материнской стойкости, воинском долге – проникает в самое сердце и не оставляет равнодушным никого. Памятник в Задонске – это дань уважения всем матерям, чьи дети защищали нашу Родину тогда, во время Великой Отечественной войны. И сегодня, когда борются с неофашизмом в Донбассе. Символично, что именно здесь у нас вместе с многодетными семьями Липецкой области родилась идея установить День многодетных семей в России в день рождения Марии Фроловой – 29 июля. Подчеркну: новый день в календаре не ради галочки. А чтобы повысить статус таких семей в нашей стране», – приведены ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По мнению Дьяконовой, День многодетных семей позволит актуализировать меры поддержки этой категории граждан на федеральном уровне.

«К примеру, сегодня актуальным остается вопрос установления единого статуса многодетных семей на федеральном уровне. Сегодня нет единых критериев, определяющих семью как многодетную. Например, в некоторых регионах критерий многодетной семьи исчезает, когда первый ребенок достигает либо возраста 18 лет, либо возраста, с которым связывается окончание вуза, то есть 23 лет. Отсюда и разные меры поддержки в регионах. Не раз получала обращения от жителей ввести такой подход, чтобы на всей территории действовало одно удостоверение для многодетных семей, по которому полагаются единые для всех льготы», – отметила она.

Кроме того, депутат рассказала, что важно учитывать просветительский характер мероприятий, которые могут быть приурочены ко Дню многодетных семей в России.

«С коллегами из фракции «Единая Россия» мы уже обсудили инициативу об установлении Дня многодетных семей в стране, идея получила одобрение. Предлагаю сейчас, пока дата такого праздника только обсуждается, провести всероссийскую акцию «Легендарные матери России», в рамках которой жители каждого региона смогли бы рассказать истории, подобные липецкой – о прославленных матерях и многодетных семьях нашей страны. Это наша история, наша гордость! И, конечно же, такие истории должны быть примером для тех, кто только думает о создании семьи – три и больше детей – это не исключение из правил, это норма, прекрасная норма!» – сказала Дьконова.