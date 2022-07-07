Путин указал на необходимость создавать собственные технологии в России

Необходимо стремиться не к импортозамещению, а к созданию собственных технологий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

«Нужно, конечно, стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых, своих собственных передовых и перспективных технологий и своих ключей технологических», – заявил глава государства, передает ТАСС.

Президент затронул ситуацию в автомобильной отрасли страны, он подчеркнул, что у России есть «хорошая база» в этой сфере.

«Вот Aurus сделали, хорошую машину. Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать», – сказал он.

Путин также высказался на тему возрождения марки «Москвич», отметив, что это «непростой» вызов.

Ранее был представлен примерный модельный ряд новых «Москвичей», среди которых был и электромобиль. Технологический партнер столичного завода «КамАЗ» сообщал, что планируется выпускать четыре кроссовера и седан.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.