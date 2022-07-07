Путин указал на необходимость создавать собственные технологии в России

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7 июля, четверг | Последнее обновление — 18:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин о вернувшихся в Россию IT-специалистах: Там хорошо, но дома лучше
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Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован.
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Мы привыкли к тому, что Запад тщательно взращивает пятую колонну в России, и ожидали, что усилия в этом направлении с началом СВО будут удвоены и утроены. Но произошло другое.
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На фоне уже почти неизбежного энергетического кризиса в Европе ведущие экономики – германская и британская – демонстрируют склонность к политике экономического эгоизма.
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин указал на необходимость создавать собственные технологии в России
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Необходимо стремиться не к импортозамещению, а к созданию собственных технологий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
«Нужно, конечно, стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых, своих собственных передовых и перспективных технологий и своих ключей технологических», – заявил глава государства, передает ТАСС.
Президент затронул ситуацию в автомобильной отрасли страны, он подчеркнул, что у России есть «хорошая база» в этой сфере.
«Вот Aurus сделали, хорошую машину. Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать», – сказал он.
Путин также высказался на тему возрождения марки «Москвич», отметив, что это «непростой» вызов.
Ранее был представлен примерный модельный ряд новых «Москвичей», среди которых был и электромобиль. Технологический партнер столичного завода «КамАЗ» сообщал, что планируется выпускать четыре кроссовера и седан.
До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Путин присвоил звание Героев России генералам Абачеву и Лапину
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Генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину присвоено звание Героев России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу – генерал-майору, Лапину Александру Павловичу – генерал-полковнику», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.
«Исходя из ваших же ежедневных докладов, знаю, что в армии России таких смелых и профессиональных воинов, по-хорошему дерзких воинов, много, достаточно. И они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами», – сказал президент.
В ходе встречи министр сообщил, что за две недели военные под командованием генералов окружили и ликвидировали группировки в «Горском котле», в районах Лисичанска и Северодонецка.
Войска Александра Лапина и Эседулла Абачева принимали активное участие в боевых действиях на территории ЛНР, сообщает «Коммерсант».
Александр Лапин – принял командование войсками Центрального военного округа в ноябре 2017 года. Он прошел все командные должности, возглавлял Общевойсковую академию ВС России.
Эседулла Абачев – уроженец Дагестана, в разные годы был начальником 5-й Краснознаменной общевойсковой армии, заместителем командующего 8-й армией Южного военного округа. Участник второй чеченской кампании, вооруженного конфликта в Южной Осетии и военной операции в Сирии.
Кремль анонсировал два международных разговора Путина
Президент Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора и встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пара международных разговоров. По мере их проведения будем давать информацию», – сказал РИА «Новости» Песков, говоря о графике президента на вторник.
Он добавил, что часть рабочего дня главы государства будет посвящена регионам, в частности, Путин встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, обсуждаться будут «традиционно региональные дела, вопросы социально-экономического развития» региона.
Лавров прокомментировал утечку разговора Путина и Макрона
Дипломатическая этика не предполагает слив записей, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя обнародование фрагментов телефонных переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.
«Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей», – передает РИА «Новости» его слова.
Лавров добавил, что в российской практике был лишь один случай, когда ведомство опубликовало запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, с которыми Россия работала в рамках «нормандского формата» и которых Москва пыталась убедить заставить Киев выполнить Минские соглашения.
Также он подчеркнул, что когда Москва опубликовала детали его переговоров с коллегами из Франции и ФРГ, то их трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они не отреагировали.
«Но прежде чем мы опубликовали содержание моих переговоров с коллегами из Франции и Германии, мы трижды предупредили их, что если мы не получим внятных объяснений, почему они отказываются от документов, согласованных при их непосредственном участии, мы будем вынуждены предать гласности», – заключил министр.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нарушение конфиденциальности переговоров Путина и Макрона – это пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия».
Япония запросила у России разъяснений по указу Путина о «Сахалине – 2»
Правительство Японии запросило у России пояснения касательно указа российского лидера Владимира Путина о проекте «Сахалин – 2», сообщил на пресс-конференции глава японского МИД Есимаса Хаяси.
«Что касается проекта «Сахалин – 2», то он является важным для обеспечения стабильных энергопоставок для нашей страны. Указ президента (России Владимира Путина) не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. Однако, в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», – передает РИА «Новости» его слова.
Отмечается также, что в этой связи Токио попросил Москву дать пояснения по срокам и другим уточняющим деталям. Сбор информации продолжается.
Напомним, президент России подписал указ, согласно которому оператор проекта – Sakhalin Energy – заменят на новое российское юрлицо, а имущество станет собственностью России.
Сначала дали оценку указу Путина в статье британской Financial Times.
Позднее Bloomberg заявил, что решение президента России развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы.
Путин разрешил экспортерам не возвращать валюту на родину
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий экспортерам не возвращать валютную выручку на российские счета, так же указ позволяет российским эмитентам евробондов рефинансировать эти обязательства российскими бумагами.
Фактически отменено требование о репатриации валютной выручки экспортеров. Согласно указу, норма обязательного зачисления валютной выручки на счета резидентов в российских банках устанавливается в размере ее обязательной продажи, сообщает РБК.
Ранее правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями обнулила норматив обязательной продажи (до этого составлял 50%, а ранее (с конца февраля) – 80%), экспортеры больше не обязаны возвращать валютную выручку и на счета в российских банках.
У правкомиссии есть полномочие корректировать размер валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, поэтому если такие корректировки будут, соответствующим образом изменится и доля обязательного зачисления экспортной выручки на российские счета. По умолчанию, согласно закону о валютном контроле, российские экспортеры репатриировали 100% своей выручки от продажи товаров или услуг иностранцам.
Путин также запретил российским резидентам зачислять на свои зарубежные банковские счета иностранную валюту, которая может быть получена в результате конвертации дивидендов российских акционерных обществ (прибыли, распределенной российскими ООО), полученных такими резидентами.
Кроме того, указ разрешает российским компаниям, выпустившим еврооблигации, заместить эти бумаги, передав кредиторам новые российские облигации с аналогичными параметрами (размер дохода, сроки выплат и т. д.) либо денежные средства в рублях, привлеченные от размещения таких внутренних облигаций. В этом случае обязательства перед держателями евробондов будут считаться «исполненными надлежащим образом» в рамках российского права.
«КамАЗ» назвал число перспективных моделей под маркой «Москвич»
Планируется производство пяти моделей под маркой «Москвич», сообщила технологический партнер столичного завода – компания «КамАЗ».
«Под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей: в линейке продукции – четыре кроссовера и один седан», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов планируется осуществлять в 2024 году.
Ранее был представлен примерный модельный ряд новых «Москвичей», среди которых был и электромобиль.
До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
В центре Москвы решили ограничить скорость движения машин
На части центральных московских улиц планируется дополнительно ограничить скорость движения, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) города.
Так, скорость движения на Тверской, Пятницкой, Большой Ордынке в Москве ограничат до 50 км/ч, на Рождественке, Солянке, Гончарной и Котельнической набережных скорость движения снизят до 30 км/ч, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сообщение ЦОДД.
«Центр города – пространство сбалансированного движения. Мы развиваем разные транспортные системы: автомобильное движение, общественный транспорт, пешеходный поток. По центру гуляют наши дети, мамы с колясками, туристы, ездят велосипедисты и пользователи самокатов. Высокая скорость здесь не нужна», – добавили в Центре.
Там пояснили, что снижение скорости не отразится на пробках, поскольку днем скорость автомобилей и так не превышает 30–40 километров в час.
МИД: Формат участия Путина в саммите G20 будет определен с учетом ситуации в мире
Формат участия российского лидера Владимира Путина в саммите Группы двадцати подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии, сообщили в МИД России.
«Что касается ноябрьского саммита G20, то официальное приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на имя российского лидера было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении президента Владимира Путина принять в нем участие. Формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ранее в Кремле заявили, что Россия может принять участие в саммите G20 в любом формате, при этом Путин может поехать сам, а может делегировать кого-то.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите Группы двадцати, но формат пока уточняется.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
ГАЗ опроверг ликвидацию промплощадки Volkswagen
Сообщения о закрытии производственной площадки Volkswagen, принадлежащей «Группе ГАЗ», не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе компании.
«Компания Volkswagen Group RUS сообщала о планах закрытия своего офиса в Нижнем Новгороде, а не о ликвидации производственной площадки, однако данная информация была неверно интерпретирована в СМИ», – цитирует сообщение Nn.ru.
Ликвидировать площадку не планируется, она находится в собственности ГАЗа. Вместо ликвидации руководство намерено с помощью нее обеспечить производственные мощности альтернативной загрузкой.
Вместе с тем на площадке продолжает сохраняться режим простоя, сотрудники получают две третьи от зарплаты.
«Основные конвейеры Горьковского автозавода по выпуску техники марки ГАЗ продолжают работать в обычном режиме, по графику полной рабочей недели», – заключили в компании.
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Названы сроки возобновления производства автомобилей Niva
Производство автомобиля Niva Legend будет восстановлено в ближайшие 10 дней, а производство Niva Travel начнется с августа, сообщил на международной выставке «Иннопром» глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
«Что касается восстановления производства Niva, то в классической или в легендарной модели оно будет восстановлено уже в ближайшие 10 дней. И мы запускаем очередную нитку нашего конвейера, где будет сначала производиться Niva Legend, ну а впоследствии, начиная с августа, подключится и модель Niva Travel», – передает ТАСС его слова.
Также Соколов рассказал, что АвтоВАЗ планирует в августе запустить производство Lada Niva Travel на заводе в Тольятти, пишет РИА «Новости».
«Что касается восстановления производства Niva... В классической, легендарной модели оно будет восстановлено уже в ближайшие 10 дней – мы запускаем очередную нитку нашего конвейера, где будет сначала производиться Niva Legend, а впоследствии, начиная с августа, подключится модель Niva Travel», – отметил он.
Ранее АвтоВАЗ решил возобновить производство автомобилей Niva.
До этого АвтоВАЗ возобновил производство на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта.
АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие перемены ждут российский авторынок.
Путин оценил ситуацию в Мордовии
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым ознакомился с данными о ситуации в регионе и отметил стабильную обстановку.
«Я посмотрел данные по республике: в целом у вас ситуация удовлетворительная, стабильная. ВРП (валовой региональный продукт – прим. ВЗГЛЯД) растет, промышленное производство, сельхозпроизводство, стройка», – передает его слова ТАСС.
Глава региона в свою очередь рассказал президенту о прибытии в Мордовию беженцев из Донбасса. «Прибыло 649 человек – гости из Донбасса, Луганска и Мариуполя», – сказал он.
«Всех разместили, они у нас в 12 районах работают, интегрированы. Мы даже заявки подали в Фонд культурных инициатив: у них свои творческие коллективы, очень активно включились в нашу жизнь. Многие молодые люди собираются остаться учиться, жить. Мы всячески это поддерживаем», – добавил Здунов.
«С учетом вопросов в области демографии это неплохо», – отметил Путин.
При этом глава государства отметил, что несколько снизился объем инвестиций в основной капитал. Путин обсудить эти темы, уделив особое внимание проблемным вопросам.
Путин о вернувшихся в Россию IT-специалистах: Там хорошо, но дома лучше
Россияне, в частности IT-специалисты, которые решили уехать из страны, но потом вернулись, поняли, что дома лучше, заявил президент Владимир Путин.
«То, что уезжают, ничего необычного тут нет. Люди... кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов – и поддержка государства, и бытовые условия, их очень много. Поэтому кто-то поехал, мы никому не препятствовали. Многие вернулись. Потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело… Не буду называть, у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше!» – передает его слова РИА «Новости».
Ранее глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко заявил газете ВЗГЛЯД, что ИТ-специалисты видят новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов.
Путин поддержал действия по стабилизации обстановки в Каракалпакстане
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, лидеры двух стран обсудили стабилизацию в Каракалпакстане, сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.
Российский лидер выразил поддержку усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане.
В пятницу в автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой.
В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где днем ранее прошли беспорядки, и предложил сохранить в Каракалпакии автономию. Он также объявил в Каракалпакии до 2 августа режим чрезвычайного положения и ввел комендантский час.
В Нацгвардии Узбекистана сообщили, что в результате беспорядков в Каракалпакии погибло 14 человек.
На «Автовазе» заявили о производстве еще 110 тыс. машин до конца года
Обновленную Lada Niva планируется выпускать с 95% импортозамещенных деталей, возобновление выпуска Lada Vesta запланировано на 2023 год, сообщил глава «Автоваза» Максим Соколов.
«Во-первых, этот уровень сохранится, а во вторых, еще какие-то дополнительные элементы будут производиться на территории Российской Федерации <...> в этом оставшемся пятипроцентном промежутке», – пояснил он, передает ТАСС.
Также производитель намерен возобновить производство Lada Vesta, отметил глава предприятия.
«Мы нацелены выпускать Lada Vesta. Мы практически в круглосуточном режиме решаем задачи по локализации тех компонентов, которые попали под санкционный список. И мы планируем, что ее выпуск начнется в начале 2023 года», – уточнил он.
Во второй половине 2022 года планируется произвести порядка 110 тыс. автомобилей, сказал Соколов.
«Мы планируем по Lada Granta выйти с осени на объем около 13-13,5 тыс. [авто] в месяц. И, соответственно, по Niva – и одной, и другой модели (Niva Legend и Niva Travel) – около 2,5 тыс. каждая», – отметил глава «Автоваза».
Ранее во вторник Соколов сообщал, что производство Niva Legend будет восстановлено в ближайшие 10 дней, а производство Niva Travel начнется с августа.
Путин присвоил наименование гвардейский 80-му танковому Краснознаменному полку
Президент России Владимир Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование гвардейский, глава государства подписал соответствующий указ.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование «гвардейский», и впредь именовать его: 80-й гвардейский танковый Краснознаменный полк», – говорится в указе.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Он вступает в действие со дня подписания.
В понедельник Путин подписал указ о присвоении звания Героев России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину, войска обоих генералов принимали участие в боевых действиях в Донбассе.
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