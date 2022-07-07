Украинский боевик заявил о личном контроле Зеленского над диверсионной группой в Херсоне

Подозреваемый в подготовке терактов в Херсоне Виталий Ростецкий заявил, что деятельность его группы, являющейся частью сил спецопераций (ССО) Украины, контролировал лично украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я, Ростецкий Виталий, кадровый сотрудник Сил спецопераций (Украины), позывной – Математик. Являюсь командиром РД (разведывательно-диверсионной) группы. Жили в Херсоне под видом местных жителей. В состав группы входило два (сотрудника) ССО, и нами было завербовано трое гражданских», – сказал задержанный в ролике, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в 2015 году он и несколько других военных проходили подготовку в Днепропетровске с советниками НАТО.

«Нас учили убивать. С 2016 по 2020 годы находились в зоне АТО (вооруженного конфликта в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД), где применяли свои навыки на практике», – добавил он.

По его словам, группа контролировалась центром ССО в городе Бровары Киевской области и лично Зеленским.

«Мой куратор говорил, что наша работа, наша деятельность находится на контроле в Киеве. Результаты докладываются непосредственно Зеленскому. Я спросил у него: как это – когда Зеленский отдает приказ на уничтожение мирных граждан, но внятного ответа я не получил», – сказал задержанный.

Другой подозреваемый, Илья Чернозуб, являющийся сотрудником коммунального предприятия и завербованный для участия в диверсионной группе, рассказал, что получил задание заложить схрон.

«В середине апреля мой сотрудник Ростецкий Виталий сообщил мне, что он секретный сотрудник киевского ССО и у него особые полномочия... В июне он отдал приказ, чтобы я и сотрудник Алексеенко Сергей заложили схрон из оружия и мин в личном гараже и ждали его последующих указаний», – заявил он.

Ранее стало известно, что российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне. По данным источника, диверсионно-разведывательная группа боевиков координировалась штабом ССО в городе Бровары Киевской области, она должна была «докладывать лично президенту Украины Владимиру Зеленскому».

Задержанные сообщили, что планировали совершить покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.