Путин и Пашинян обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

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6 июля, среда  |  Последнее обновление — 20:56  |  vz.ru
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Антироссийские санкции довели экономику США до шоковых сценариев

Мир пугают все большими проблемами в развитых экономиках REUTERS/Dado Ruvic
Крупные бизнесмены и аналитики на Уолл-стрит переходят к открытым разговорам о предстоящей рецессии США. Кризис оказался на носу и у Европы, которая, кажется, делает все, чтобы лишить себя газа. Рано списывать со счетов риски еще одной волны коронавируса, говорят экономисты. А от нефти ждут либо резкого падения до 45-65 долларов за баррель, либо космического взлета до 380 долларов. К чему же стоит готовиться? Подробности...
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Узбеков напугали перспективой потерять половину страны

За первые два дня волнений погибли 18 человек KUN.UZ/REUTERS
Попытки Ташкента упразднить автономию каракалпаков обернулись вооруженным бунтом и массовыми протестами в Каракалпакии – малонаселенной, но огромной по площади республике, занимающей почти половину территории Узбекистана. Власть тут же согласилась на уступки, но это не означает, что проблема сепаратизма решена надолго. Меж тем у России в Каракалпакии есть собственный национальный интерес.  Подробности...
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Активную молодежь готовят к современным вызовам

«Территория смыслов» объединила активную молодежь из всех регионов страны территориясмыслов.рф
Увлеченная и энергичная молодежь из регионов страны собралась на форум «Территория смыслов» в Подмосковье, чтобы разработать совместные проекты, приобрести новые навыки и встретиться с единомышленниками. Помогать им в этом будут эксперты и спикеры из числа руководителей крупнейших федеральных органов власти и бизнес-структур. Подробности...
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Украинцев насильно гонят «воевать с Россией»

Украинских мужчин приводят в военкоматы насильно REUTERS/Gleb Garanich
Кризис на фронте, который переживает украинская армия, имеет отчетливые признаки и в тылу. И главный из этих признаков – острое нежелание обычных украинцев участвовать в боевых действиях. Сегодня украинское государство предпринимает целую серию мер, чтобы силой отловить и отправить на передовую кого угодно. Почему такое произошло? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Зачем России Монголия и Узбекистан

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Современная международная политика – это настолько неблагоприятная среда для выживания небольших стран, что способность Монголии и Узбекистана вести взвешенную внешнюю политику уже сама по себе выглядит феноменальной. Подробности...

Почему Россия не присоединила ЛНР сразу после освобождения

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Территория Луганской народной республики зачищена от украинских войск. Однако Россия не спешит принимать ЛНР в свой состав, откладывая это событие аж на сентябрь. Не спешит – и правильно делает. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Торговые пути определяют центры силы на планете

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
После полноценного запуска магистрали «Север-Юг» через Волго-Балт и Каспий, Евросоюз, скорее всего, начнет стремительно нищать и приходить в полное запустение. Такое уже случалось в истории много раз. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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От кого бегут украинцы

Почему рубль опять падает

Чемпиона по хамству уберут из Германии

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин и Пашинян обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

    6 июля 2022, 20:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Армении Николом Пашиняном обсудил обеспечение безопасности границы между Арменией и Азербайджаном.

    «Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», – сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    Пашинян информировал Путина о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений Армении и Турции.

    Ранее в турецком МИД заявили, что Анкара намерена продолжить начатый процесс нормализации отношений с Ереваном.


    Путин присвоил звание Героев России генералам Абачеву и Лапину
    		    4 июля 2022, 19:15
    Фото: ЦВО РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину присвоено звание Героев России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу – генерал-майору, Лапину Александру Павловичу – генерал-полковнику», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Ранее Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.

    «Исходя из ваших же ежедневных докладов, знаю, что в армии России таких смелых и профессиональных воинов, по-хорошему дерзких воинов, много, достаточно. И они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами», – сказал президент.

    В ходе встречи министр сообщил, что за две недели военные под командованием генералов окружили и ликвидировали группировки в «Горском котле», в районах Лисичанска и Северодонецка.

    Войска Александра Лапина и Эседулла Абачева принимали активное участие в боевых действиях на территории ЛНР, сообщает «Коммерсант».

    Александр Лапин – принял командование войсками Центрального военного округа в ноябре 2017 года. Он прошел все командные должности, возглавлял Общевойсковую академию ВС России.

    Эседулла Абачев – уроженец Дагестана, в разные годы был начальником 5-й Краснознаменной общевойсковой армии, заместителем командующего 8-й армией Южного военного округа. Участник второй чеченской кампании, вооруженного конфликта в Южной Осетии и военной операции в Сирии. 

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    Кремль анонсировал два международных разговора Путина

    5 июля 2022, 12:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора и встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Пара международных разговоров. По мере их проведения будем давать информацию», – сказал РИА «Новости» Песков, говоря о графике президента на вторник.

    Он добавил, что часть рабочего дня главы государства будет посвящена регионам, в частности, Путин встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, обсуждаться будут «традиционно региональные дела, вопросы социально-экономического развития» региона. 

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    Лавров прокомментировал утечку разговора Путина и Макрона

    6 июля 2022, 10:32

    Текст: Александра Юдина

    Дипломатическая этика не предполагает слив записей, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя обнародование фрагментов телефонных переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

    «Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей», – передает РИА «Новости» его слова.

    Лавров добавил, что в российской практике был лишь один случай, когда ведомство опубликовало запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, с которыми Россия работала в рамках «нормандского формата» и которых Москва пыталась убедить заставить Киев выполнить Минские соглашения.

    Также он подчеркнул, что когда Москва опубликовала детали его переговоров с коллегами из Франции и ФРГ, то их трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они не отреагировали.

    «Но прежде чем мы опубликовали содержание моих переговоров с коллегами из Франции и Германии, мы трижды предупредили их, что если мы не получим внятных объяснений, почему они отказываются от документов, согласованных при их непосредственном участии, мы будем вынуждены предать гласности», – заключил министр.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нарушение конфиденциальности переговоров Путина и Макрона – это пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия».

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    Япония запросила у России разъяснений по указу Путина о «Сахалине – 2»

    5 июля 2022, 08:18

    Текст: Александра Юдина

    Правительство Японии запросило у России пояснения касательно указа российского лидера Владимира Путина о проекте «Сахалин – 2», сообщил на пресс-конференции глава японского МИД Есимаса Хаяси.

    «Что касается проекта «Сахалин – 2», то он является важным для обеспечения стабильных энергопоставок для нашей страны. Указ президента (России Владимира Путина) не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. Однако, в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», – передает РИА «Новости» его слова.

    Отмечается также, что в этой связи Токио попросил Москву дать пояснения по срокам и другим уточняющим деталям. Сбор информации продолжается.

    Напомним, президент России подписал указ, согласно которому оператор проекта – Sakhalin Energy – заменят на новое российское юрлицо, а имущество станет собственностью России.

    Сначала дали оценку указу Путина в статье британской Financial Times. 

    Позднее Bloomberg заявил, что решение президента России развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы.

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    Анонсирована встреча Путина с Шойгу

    4 июля 2022, 13:01

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня у президента идут внутренние рабочие встречи и совещания. В ближайшее время у президента с докладом будет министр обороны Шойгу, эту встречу мы покажем», – приводит его слова ТАСС.

    Песков добавил, что специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса идет по плану. «Что касается вопросов дальнейших тактических шагов, то это в Министерство обороны. Я могу лишь сказать, [что] операция идет по плану, она продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками», – сказал Песков.

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    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?





    Обсуждение:  48 комментариев

    Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. 

    Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.

    Коментарии (0)
    Путин разрешил экспортерам не возвращать валюту на родину

    5 июля 2022, 20:34

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий экспортерам не возвращать валютную выручку на российские счета, так же указ позволяет российским эмитентам евробондов рефинансировать эти обязательства российскими бумагами.

    Фактически отменено требование о репатриации валютной выручки экспортеров. Согласно указу, норма обязательного зачисления валютной выручки на счета резидентов в российских банках устанавливается в размере ее обязательной продажи, сообщает РБК.

    Ранее правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями обнулила норматив обязательной продажи (до этого составлял 50%, а ранее (с конца февраля) – 80%), экспортеры больше не обязаны возвращать валютную выручку и на счета в российских банках.

    У правкомиссии есть полномочие корректировать размер валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, поэтому если такие корректировки будут, соответствующим образом изменится и доля обязательного зачисления экспортной выручки на российские счета. По умолчанию, согласно закону о валютном контроле, российские экспортеры репатриировали 100% своей выручки от продажи товаров или услуг иностранцам.

    Путин также запретил российским резидентам зачислять на свои зарубежные банковские счета иностранную валюту, которая может быть получена в результате конвертации дивидендов российских акционерных обществ (прибыли, распределенной российскими ООО), полученных такими резидентами.

    Кроме того, указ разрешает российским компаниям, выпустившим еврооблигации, заместить эти бумаги, передав кредиторам новые российские облигации с аналогичными параметрами (размер дохода, сроки выплат и т. д.) либо денежные средства в рублях, привлеченные от размещения таких внутренних облигаций. В этом случае обязательства перед держателями евробондов будут считаться «исполненными надлежащим образом» в рамках российского права.

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    Путин назначил нового замглавы МВД России

    4 июля 2022, 15:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко назначен замглавы МВД приказом президента России Владимира Путина.

    «Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кубышко Владимира Леонидовича заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности», – цитирует указ ТАСС.

    Также глава государства тем же указом присвоил Кубышко специальное звание «генерал-лейтенант полиции».

    Кроме того, президент назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Бояринева на должность первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

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    Путин пообещал присвоить звания Героев России генералам Лапину и Абачеву

    4 июля 2022, 13:41

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.

    «С вашим предложением о присвоении командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», – заверил глава государства, обращаясь к министру обороны.

    Также глава государства пообещал наградить всех военнослужащих, отличившихся во время боевых действий в ЛНР.

    «Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», – приводит слова российского лидера ТАСС.

    «Воинские соединения, включая группировку «Восток» и группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, единому замыслу. Надеюсь, что на их направлении все будет проходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин также сообщил, что получил доклады по продолжению специальной военной операции (СВО) от командующих группировкой «Центр» и Южной группировкой войск России генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина.

    «Генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович докладывали мне сегодня о ходе выполнения поставленных перед ними задач и свои предложения по развитию наступательных операций. Министерство обороны и Генеральный штаб имеют в виду все предложения командиров на местах», – сказал глава государства.

     

    Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. 

    Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.

    Коментарии (0)
    Турция заявила о намерении нормализовать отношения с Арменией

    4 июля 2022, 16:02

    Текст: Александра Юдина

    Турция намерена продолжить начатый процесс нормализации отношений с Арменией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

    «Мы намерены продолжить этот процесс. Регион нуждается в стабильном мире», – передает ТАСС его слова.

    Отмечается, что на последнем раунде переговоров между спецпредставителями Турции и Армении в Вене по нормализации отношений было принято решение в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов между Арменией и Турцией.

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что Армения искренне хочет наладить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы.

    До этого стало известно, что представители Турции и Армении в Москве договорились продолжать контакты без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.

    Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

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    МИД: Формат участия Путина в саммите G20 будет определен с учетом ситуации в мире

    6 июля 2022, 16:12

    Текст: Александра Юдина

    Формат участия российского лидера Владимира Путина в саммите Группы двадцати подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии, сообщили в МИД России.

    «Что касается ноябрьского саммита G20, то официальное приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на имя российского лидера было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении президента Владимира Путина принять в нем участие. Формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии», – передает ТАСС сообщение ведомства.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия может принять участие в саммите G20 в любом формате, при этом Путин может поехать сам, а может делегировать кого-то.

    Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите Группы двадцати, но формат пока уточняется.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.

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    Путин оценил ситуацию в Мордовии

    5 июля 2022, 14:28

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым ознакомился с данными о ситуации в регионе и отметил стабильную обстановку.

    «Я посмотрел данные по республике: в целом у вас ситуация удовлетворительная, стабильная. ВРП (валовой региональный продукт – прим. ВЗГЛЯД) растет, промышленное производство, сельхозпроизводство, стройка», – передает его слова ТАСС.

    Глава региона в свою очередь рассказал президенту о прибытии в Мордовию беженцев из Донбасса. «Прибыло 649 человек – гости из Донбасса, Луганска и Мариуполя», – сказал он.

    «Всех разместили, они у нас в 12 районах работают, интегрированы. Мы даже заявки подали в Фонд культурных инициатив: у них свои творческие коллективы, очень активно включились в нашу жизнь. Многие молодые люди собираются остаться учиться, жить. Мы всячески это поддерживаем», – добавил Здунов.

    «С учетом вопросов в области демографии это неплохо», – отметил Путин.

    При этом глава государства отметил, что несколько снизился объем инвестиций в основной капитал. Путин обсудить эти темы, уделив особое внимание проблемным вопросам.

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    Путин поддержал действия по стабилизации обстановки в Каракалпакстане

    5 июля 2022, 19:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, лидеры двух стран обсудили стабилизацию в Каракалпакстане, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.

    Российский лидер выразил поддержку усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане.

    В пятницу в автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой.

    В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где днем ранее прошли беспорядки, и предложил сохранить в Каракалпакии автономию. Он также объявил в Каракалпакии до 2 августа режим чрезвычайного положения и ввел комендантский час.

    В Нацгвардии Узбекистана сообщили, что в результате беспорядков в Каракалпакии погибло 14 человек.

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    Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении

    4 июля 2022, 09:20

    Текст: Антон Никитин

    Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций вооруженных сил республики на границе.

    «В ночь на 4 июля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Заркенд Басаркечярского района на государственной границе, подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства Азербайджана.

    По данным оборонного ведомства, подразделениями азербайджанской армии были приняты «адекватные ответные меры».

    «В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии», – отмечается в сообщении минобороны республики.

    В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября 2021 года произошли интенсивные бои между подразделениями Армении и Азербайджана. В связи с этими событиями министр обороны России Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, после чего главы оборонных ведомств двух стран приняли меры по стабилизации обстановки на границе, ситуация нормализовалась. Однако стороны периодически сообщают об инцидентах на этом направлении госграницы.

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    Путин поздравил военных с освобождением ЛНР

    4 июля 2022, 13:37

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства поздравил и поблагодарил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики.

    Глава военного ведомства заявил об успешном проведении операции по освобождению ЛНР. По словам министра, потери ВС Украины за две недели составили 5 тыс. 469 человек, передает РИА «Новости».

    Шойгу добавил, что в Лисичанске украинские войска при отступлении оставили 39 танков и другой бронетехники.

    «В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взяты под контроль 25 населенных пунктов – наиболее крупные из которых: Севердонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики – Лисичанска», – сказал Шойгу.

    Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. 

    Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.

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    Путин присвоил наименование гвардейский 80-му танковому Краснознаменному полку

    5 июля 2022, 15:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование гвардейский, глава государства подписал соответствующий указ.

    «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование «гвардейский», и впредь именовать его: 80-й гвардейский танковый Краснознаменный полк», – говорится в указе.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Он вступает в действие со дня подписания.

    В понедельник Путин подписал указ о присвоении звания Героев России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину, войска обоих генералов принимали участие в боевых действиях в Донбассе.

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