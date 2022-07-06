Путин и Пашинян обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Армении Николом Пашиняном обсудил обеспечение безопасности границы между Арменией и Азербайджаном.

«Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», – сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

Пашинян информировал Путина о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений Армении и Турции.

Ранее в турецком МИД заявили, что Анкара намерена продолжить начатый процесс нормализации отношений с Ереваном.