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6 июля, среда | Последнее обновление — 20:56 | vz.ru
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Путин и Пашинян обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Армении Николом Пашиняном обсудил обеспечение безопасности границы между Арменией и Азербайджаном.
«Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», – сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.
Пашинян информировал Путина о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений Армении и Турции.
Ранее в турецком МИД заявили, что Анкара намерена продолжить начатый процесс нормализации отношений с Ереваном.
Путин присвоил звание Героев России генералам Абачеву и Лапину
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Генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину присвоено звание Героев России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу – генерал-майору, Лапину Александру Павловичу – генерал-полковнику», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.
«Исходя из ваших же ежедневных докладов, знаю, что в армии России таких смелых и профессиональных воинов, по-хорошему дерзких воинов, много, достаточно. И они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами», – сказал президент.
В ходе встречи министр сообщил, что за две недели военные под командованием генералов окружили и ликвидировали группировки в «Горском котле», в районах Лисичанска и Северодонецка.
Войска Александра Лапина и Эседулла Абачева принимали активное участие в боевых действиях на территории ЛНР, сообщает «Коммерсант».
Александр Лапин – принял командование войсками Центрального военного округа в ноябре 2017 года. Он прошел все командные должности, возглавлял Общевойсковую академию ВС России.
Эседулла Абачев – уроженец Дагестана, в разные годы был начальником 5-й Краснознаменной общевойсковой армии, заместителем командующего 8-й армией Южного военного округа. Участник второй чеченской кампании, вооруженного конфликта в Южной Осетии и военной операции в Сирии.
Кремль анонсировал два международных разговора Путина
Президент Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора и встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пара международных разговоров. По мере их проведения будем давать информацию», – сказал РИА «Новости» Песков, говоря о графике президента на вторник.
Он добавил, что часть рабочего дня главы государства будет посвящена регионам, в частности, Путин встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, обсуждаться будут «традиционно региональные дела, вопросы социально-экономического развития» региона.
Лавров прокомментировал утечку разговора Путина и Макрона
Дипломатическая этика не предполагает слив записей, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя обнародование фрагментов телефонных переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.
«Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей», – передает РИА «Новости» его слова.
Лавров добавил, что в российской практике был лишь один случай, когда ведомство опубликовало запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, с которыми Россия работала в рамках «нормандского формата» и которых Москва пыталась убедить заставить Киев выполнить Минские соглашения.
Также он подчеркнул, что когда Москва опубликовала детали его переговоров с коллегами из Франции и ФРГ, то их трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они не отреагировали.
«Но прежде чем мы опубликовали содержание моих переговоров с коллегами из Франции и Германии, мы трижды предупредили их, что если мы не получим внятных объяснений, почему они отказываются от документов, согласованных при их непосредственном участии, мы будем вынуждены предать гласности», – заключил министр.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нарушение конфиденциальности переговоров Путина и Макрона – это пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия».
Япония запросила у России разъяснений по указу Путина о «Сахалине – 2»
Правительство Японии запросило у России пояснения касательно указа российского лидера Владимира Путина о проекте «Сахалин – 2», сообщил на пресс-конференции глава японского МИД Есимаса Хаяси.
«Что касается проекта «Сахалин – 2», то он является важным для обеспечения стабильных энергопоставок для нашей страны. Указ президента (России Владимира Путина) не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. Однако, в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», – передает РИА «Новости» его слова.
Отмечается также, что в этой связи Токио попросил Москву дать пояснения по срокам и другим уточняющим деталям. Сбор информации продолжается.
Напомним, президент России подписал указ, согласно которому оператор проекта – Sakhalin Energy – заменят на новое российское юрлицо, а имущество станет собственностью России.
Сначала дали оценку указу Путина в статье британской Financial Times.
Позднее Bloomberg заявил, что решение президента России развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы.
Анонсирована встреча Путина с Шойгу
Президент Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня у президента идут внутренние рабочие встречи и совещания. В ближайшее время у президента с докладом будет министр обороны Шойгу, эту встречу мы покажем», – приводит его слова ТАСС.
Песков добавил, что специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса идет по плану. «Что касается вопросов дальнейших тактических шагов, то это в Министерство обороны. Я могу лишь сказать, [что] операция идет по плану, она продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками», – сказал Песков.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Путин разрешил экспортерам не возвращать валюту на родину
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий экспортерам не возвращать валютную выручку на российские счета, так же указ позволяет российским эмитентам евробондов рефинансировать эти обязательства российскими бумагами.
Фактически отменено требование о репатриации валютной выручки экспортеров. Согласно указу, норма обязательного зачисления валютной выручки на счета резидентов в российских банках устанавливается в размере ее обязательной продажи, сообщает РБК.
Ранее правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями обнулила норматив обязательной продажи (до этого составлял 50%, а ранее (с конца февраля) – 80%), экспортеры больше не обязаны возвращать валютную выручку и на счета в российских банках.
У правкомиссии есть полномочие корректировать размер валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, поэтому если такие корректировки будут, соответствующим образом изменится и доля обязательного зачисления экспортной выручки на российские счета. По умолчанию, согласно закону о валютном контроле, российские экспортеры репатриировали 100% своей выручки от продажи товаров или услуг иностранцам.
Путин также запретил российским резидентам зачислять на свои зарубежные банковские счета иностранную валюту, которая может быть получена в результате конвертации дивидендов российских акционерных обществ (прибыли, распределенной российскими ООО), полученных такими резидентами.
Кроме того, указ разрешает российским компаниям, выпустившим еврооблигации, заместить эти бумаги, передав кредиторам новые российские облигации с аналогичными параметрами (размер дохода, сроки выплат и т. д.) либо денежные средства в рублях, привлеченные от размещения таких внутренних облигаций. В этом случае обязательства перед держателями евробондов будут считаться «исполненными надлежащим образом» в рамках российского права.
Путин назначил нового замглавы МВД России
Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко назначен замглавы МВД приказом президента России Владимира Путина.
«Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кубышко Владимира Леонидовича заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности», – цитирует указ ТАСС.
Также глава государства тем же указом присвоил Кубышко специальное звание «генерал-лейтенант полиции».
Кроме того, президент назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Бояринева на должность первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Путин пообещал присвоить звания Героев России генералам Лапину и Абачеву
Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.
«С вашим предложением о присвоении командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», – заверил глава государства, обращаясь к министру обороны.
Также глава государства пообещал наградить всех военнослужащих, отличившихся во время боевых действий в ЛНР.
«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», – приводит слова российского лидера ТАСС.
«Воинские соединения, включая группировку «Восток» и группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, единому замыслу. Надеюсь, что на их направлении все будет проходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин также сообщил, что получил доклады по продолжению специальной военной операции (СВО) от командующих группировкой «Центр» и Южной группировкой войск России генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина.
«Генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович докладывали мне сегодня о ходе выполнения поставленных перед ними задач и свои предложения по развитию наступательных операций. Министерство обороны и Генеральный штаб имеют в виду все предложения командиров на местах», – сказал глава государства.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Турция заявила о намерении нормализовать отношения с Арменией
Турция намерена продолжить начатый процесс нормализации отношений с Арменией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.
«Мы намерены продолжить этот процесс. Регион нуждается в стабильном мире», – передает ТАСС его слова.
Отмечается, что на последнем раунде переговоров между спецпредставителями Турции и Армении в Вене по нормализации отношений было принято решение в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов между Арменией и Турцией.
Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что Армения искренне хочет наладить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы.
До этого стало известно, что представители Турции и Армении в Москве договорились продолжать контакты без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
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МИД: Формат участия Путина в саммите G20 будет определен с учетом ситуации в мире
Формат участия российского лидера Владимира Путина в саммите Группы двадцати подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии, сообщили в МИД России.
«Что касается ноябрьского саммита G20, то официальное приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на имя российского лидера было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении президента Владимира Путина принять в нем участие. Формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ранее в Кремле заявили, что Россия может принять участие в саммите G20 в любом формате, при этом Путин может поехать сам, а может делегировать кого-то.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите Группы двадцати, но формат пока уточняется.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
Путин оценил ситуацию в Мордовии
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым ознакомился с данными о ситуации в регионе и отметил стабильную обстановку.
«Я посмотрел данные по республике: в целом у вас ситуация удовлетворительная, стабильная. ВРП (валовой региональный продукт – прим. ВЗГЛЯД) растет, промышленное производство, сельхозпроизводство, стройка», – передает его слова ТАСС.
Глава региона в свою очередь рассказал президенту о прибытии в Мордовию беженцев из Донбасса. «Прибыло 649 человек – гости из Донбасса, Луганска и Мариуполя», – сказал он.
«Всех разместили, они у нас в 12 районах работают, интегрированы. Мы даже заявки подали в Фонд культурных инициатив: у них свои творческие коллективы, очень активно включились в нашу жизнь. Многие молодые люди собираются остаться учиться, жить. Мы всячески это поддерживаем», – добавил Здунов.
«С учетом вопросов в области демографии это неплохо», – отметил Путин.
При этом глава государства отметил, что несколько снизился объем инвестиций в основной капитал. Путин обсудить эти темы, уделив особое внимание проблемным вопросам.
Путин поддержал действия по стабилизации обстановки в Каракалпакстане
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, лидеры двух стран обсудили стабилизацию в Каракалпакстане, сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.
Российский лидер выразил поддержку усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане.
В пятницу в автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой.
В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где днем ранее прошли беспорядки, и предложил сохранить в Каракалпакии автономию. Он также объявил в Каракалпакии до 2 августа режим чрезвычайного положения и ввел комендантский час.
В Нацгвардии Узбекистана сообщили, что в результате беспорядков в Каракалпакии погибло 14 человек.
Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций вооруженных сил республики на границе.
«В ночь на 4 июля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Заркенд Басаркечярского района на государственной границе, подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства Азербайджана.
По данным оборонного ведомства, подразделениями азербайджанской армии были приняты «адекватные ответные меры».
«В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии», – отмечается в сообщении минобороны республики.
В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября 2021 года произошли интенсивные бои между подразделениями Армении и Азербайджана. В связи с этими событиями министр обороны России Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, после чего главы оборонных ведомств двух стран приняли меры по стабилизации обстановки на границе, ситуация нормализовалась. Однако стороны периодически сообщают об инцидентах на этом направлении госграницы.
Путин поздравил военных с освобождением ЛНР
Президент России Владимир Путин проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства поздравил и поблагодарил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Глава военного ведомства заявил об успешном проведении операции по освобождению ЛНР. По словам министра, потери ВС Украины за две недели составили 5 тыс. 469 человек, передает РИА «Новости».
Шойгу добавил, что в Лисичанске украинские войска при отступлении оставили 39 танков и другой бронетехники.
«В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взяты под контроль 25 населенных пунктов – наиболее крупные из которых: Севердонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики – Лисичанска», – сказал Шойгу.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Путин присвоил наименование гвардейский 80-му танковому Краснознаменному полку
Президент России Владимир Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование гвардейский, глава государства подписал соответствующий указ.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование «гвардейский», и впредь именовать его: 80-й гвардейский танковый Краснознаменный полк», – говорится в указе.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Он вступает в действие со дня подписания.
В понедельник Путин подписал указ о присвоении звания Героев России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину, войска обоих генералов принимали участие в боевых действиях в Донбассе.
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