Шольц заявил о готовности Германии дать Киеву гарантии безопасности

Германия готова предоставить Киеву гарантии безопасности, порядок обсуждается в G7, заявил, канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между государствами в G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии. Германия – одна из этих стран, которая относится к ним», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что вопрос также обсуждается с Киевом, «это еще далеко не оконченный процесс».

Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.

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