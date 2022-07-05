Под уничтоженной огнем усадьбой Римского-Корсакова нашли сейф

Под разрушенной пожаром усадьбой композитора Римского-Корсакова в Псковской области найден сейф с артефактами, сообщила гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Среди пепелища со второго этажа упал сейф. В сейфе находятся определенные документы и вещи, но мне просто не разрешили туда пробраться, потому что конструкции могут обрушиваться», – сказала Мельникова, передает ТАСС.

После следственных действий музей сможет привлечь лицензированную организацию, которая разберет сгоревшую часть, откуда изымут сейф. «И я думаю, что количество спасенного увеличится», – отметила гендиректор.

В скором времени нужно будет сделать техническое задание и проектно-сметную документацию по восстановлению усадьбы.

«Воссоздавая усадьбу, мы должны сделать что-то такое, чего не было в здании, которое сгорело. В данном случае я говорю о приспособлении. И почему бы в этом проекте, который мы будем делать, не предусмотреть наличие венткамеры, которая обеспечит нужный температурно-влажностный режим для тех вещей, которые мы спасли и которые еще там будут», – сказала она

Напомним, в начале июля в деревне Любенск Плюсского района Псковской области сгорела усадьба композитора Николая Римского-Корсакова.

Музейщики сообщали, что из основного фонда удалось спасти от огня 1 тыс. 125 предметов. Утрачено 1 тыс. 82 предмета. Больше 20% из них составляют ноты, книги и пластинки.