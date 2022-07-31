В России продлили квоты на экспорт лома черных металлов

Правительство объявило о решении продлить квоты на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов черных металлов, сообщили в пресс-службе руководства страны.

«Согласно новому постановлению, квота составит 1350 тыс. тонн. При экспорте металла в объеме квоты пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что эта квота будет действовать до конца 2022 года.

Решение должно помочь в обеспечении стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургической отрасли в условиях санкций.

Напомним, в марте правительство одобрило предложение Минпромторга о введении тарифной квоты в объеме 810 тыс. тонн на экспорт лома и отходов черных металлов.