В Херсоне на форуме «Мы вместе с Россией» определили развитие региона

На общественном форуме «Мы вместе с Россией» общественники, волонтеры и представители власти обсудили актуальные вопросы возрождения Херсонской области и приняли доктрину развития региона.

«В 2022 году судьба подарила нам, и мне лично, возможность … реализовать свою мечту – быть вместе с Россией», – приводятся слова глава ВГА Херсонской области Владимира Сальдо в Telegram-канале администрации региона.

По его словам, это историческая истина, и «вся Вселенная будет нам в этом помогать, и в первую очередь – Россия». «Все, что мы сейчас с вами делаем – я знаю точно – делается с большой любовью. А все, что делается с любовью – обречено на успех», – подчеркнул Сальдо.

Глава предложил на базе Общественного совета расширить платформу для реализации инициатив гражданского общества: создать Общественную палату, в которую, кроме совета, войдут все желающие общественные и волонтерские организации, а также активисты.

Практическим итогом форума стало решение о создании Общественной палаты Херсонской области – системной площадки гражданского общества, которая объединит все активные гражданские силы и инициативы. В ее состав войдут члены общественного совета Херсонской области, а также другие активные граждане, представители профсоюзов, благотворительных фондов, культурных и образовательных организаций, готовые работать на благо Херсонской области.

Между тем, участники форума заявили, что ждут воссоединения с Россией.

«По поводу тех изменений, которые уже есть: жители города могут подтвердить, что в украинский период, как я его называю, в период украинской оккупации, городом практически не занимались. В Херсон приезжали временщики, которые получали город на кормление, разворовывали и уезжали дальше. Сейчас, в непростых условиях военного периода, я вижу, что администрация старается делать для города. Проводится уборка улиц и даже тех свалок, которые уже давно и много лет были заброшены, сейчас это все убирается», – отметил один из местных жителей.

По его словам, херсонцы рассчитывают, что в области будет развиваться сельское хозяйство и восстановят индустриальный потенциал региона, разрушенный при украинской власти.

«Будем реалистами. Херсон, который создавался Россией, есть русский город и будет русским городом. Тридцать лет мы были оккупировали Украиной. Но сейчас, к счастью, этот период закончился. Сейчас мы ждем официального воссоединения с Россией и дальнейшего развития нашего города», – заявил житель города.

«Нам нужно объединяться, потому что в единстве наша сила. Мы единые и законные наследники Крещения Киевской Руси, – русские, украинцы, белорусы. С нами Бог! С нами Россия!», – сказал участник форума «Мы вместе с Россией» протоиерей Геннадий Шкиль, настоятель Свято-Серафимского храма города Голая Пристань.