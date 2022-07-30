Депутат поздравила песней с Днем ВМФ ветеранов-моряков

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко вместе с супругом и добровольцами Донбасса поздравила с Днем Военно-Морского флота ветеранов Великой Отечественной войны, служивших на море, и спела под гитару фронтовые песни.

«Помню, как в Ленинграде в 1939 году отмечал Первый день Военно-Морского флота СССР, я тогда был еще курсантом. Мы с товарищами инсценировали высадку морского десанта на пляж Петропавловской крепости. Было много зрителей, все волновались, праздник получился торжественным. И мы даже подумать не могли, что совсем скоро грянет война. Спасибо за то, что сохраняете традиции и правду о подвигах наших моряков», – поблагодарил за поздравление морской офицер, капитан первого ранга Виктор Старожицкий.

Ветеран – участник первого Военно-Морского парада СССР 1939 года. В 103 года он с удовольствием рассказывает о своем богатом жизненном пути, ведет патриотическую работу в школах и колледжах.

Закончил высшее Военно-морское училище им. М.В. Фрунзе, со студенческой скамьи сразу ушел на фронт. Первые два года служил в сухопутных войсках и участвовал в боях на Карельском фронте в должности командира огневого взвода истребительного противотанкового дивизиона 85 морской стрелковой бригады. Прошел всю войну, был четырежды ранен. Награжден орденами Отечественной Войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В тот же день депутат встретилась с ветераном Великой Отечественной войны Владиславом Лазаревым. Когда началась война, ему было 15 лет. Он жил в Краснодарском крае и полгода провел в оккупации. После освобождения станицы оказался сначала в резервном полку, а с 1944 года служил в составе кораблей Северного флота.

После войны, чтобы попасть в высшее Военно-Морское Училище им. адмирала С.О.Макарова в Ленинграде, Владислав Георгиевич написал письмо лично Иосифу Сталину. Юношу приняли. Впоследствии работал на атомных ледоколах «Ленин» и «Арктика» помощником командира. 17 августа 1977 года именно ледокол «Арктика» впервые в истории достиг географической точки Северного полюса.

«Я вспоминаю то время, когда впервые попал сначала в училище, потом на флот. Какое было братство морское! Меня, юношу, окружили вниманием, заботой и дали профессию. И сегодня меня радует, какое внимание уделяют ребятам с Донбасса. Сейчас, например, они отдыхают в летних лагерях после тех тяжелых испытаний, которые выпали на их долю. Мне радостно, что современная молодежь заботится и окружает вниманием ветеранов Великой Отечественной войны. Я сердечно благодарю за все, что делают для старшего поколения», – выразил слова благодарности ветеран.

«Наша страна всегда славилась своими победами на флоте, мы были и остаемся Великой морской державой. Когда история переписывается с такой легкостью, важно помнить не только подвиги Героев-моряков Великой Отечественной войны, но и рассказывать молодому поколению о бойцах, защищающих водные границы страны сегодня. С большой гордостью и уважением поздравили сегодня ветеранов-моряков. По всей стране наши добровольцы говорят теплые слова и поздравления нашим героям. С Днем Военно-Морского флота!» – отметила Ольга Занко.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что группа из 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля.