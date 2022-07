Группа Little Big отменила тур по России

Группа Little Big отменила российский тур, о котором было объявлено в прошлом году.

Коллектив сообщил об этом в Instagram* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).

«К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас», – передает ТАСС сообщение музыкантов.

Рэйв-группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Она позиционирует себя в качестве «сатирической арт-коллаборации», которая в своем творчестве в гротескном виде обыгрывает различные стереотипы о России. Репертуар группы преимущественно включает англоязычные композиции. Лидером и основателем Little Big является музыкант и видеоблогер Илья Прусикин.

В 2020 году группа должна была представлять Россию на «Евровидении» с песней Uno. Конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее участники петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали из России в США. Информация об отъезде появилась после выхода клипа Generation Cancellation, опубликованного на YouTube. В нем музыканты призывают остановить спецоперацию на Украине.

Фронтмен панк-поп-рейв-группы Little Big Илья Прусикин назвал США единственным местом, где можно стать большой популярной группой в мировом масштабе.