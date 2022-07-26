Комитет Госдумы по молодежной политике подвел итоги весенней сессии

Комитет Госдумы по молодежной политике в весеннюю сессию принял два важнейших федеральных закона – «О российском движении детей и молодежи» и его закон-спутник, а также в первом чтении принят законопроект о компенсационных выплатах волонтерам, рассказал на площадке форума «Территория смыслов» председатель комитета Артем Метелев.

«Ключевым показателем нашей работы, конечно, являются законопроекты. Сейчас в портфеле Комитета девять законопроектов, по пяти законопроектам Комитет является ответственным исполнителем, по четырем – соисполнителем. В весеннюю сессию нам удалось принять два важнейших федеральных закона – «О российском движении детей и молодежи» и его закон-спутник, они уже подписаны президентом», – сказал Метелев, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, он рассказал, что в первом чтении был единогласно принят законопроект о компенсационных выплатах для волонтеров, пострадавших в ходе своей работы, это тоже важный шаг к обеспечению безопасности тех, кто рискует своей жизнью и здоровьем, ради других.

Депутат добавил, что в проработке комитета в общей сложности находятся 30 законодательных инициатив, по которым ведутся обсуждения с экспертным сообществом и осуществляется подготовка к внесению в Государственную думу.

В период предстоящей осенней сессии комитет планирует усовершенствовать законодательство, регулирующее добровольческую и волонтерскую деятельность, также будут подготовлены изменения в законы о молодежной политике, трудовой занятости населения, государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений, продолжится работа над законопроектом о промышленном фудшеринге.

Также благодаря работе комитета была сохранена льгота более чем для 500 работодателей по применению пониженного тарифа страховых взносов 7,6% при трудоустройстве студенческих отрядов.

По словам депутата, с января по июль этого года, комитетом было организовано 14 рабочих встреч и совещаний, девять заседаний рабочих групп, семь круглых столов, а также стратсессия, патриотическая выставка, экскурсия по Госдуме для студентов и другие мероприятия, всего – более 50 рабочих и общественных событий.

Также за период весенней сессии комитет по молодежной политике провел 15 заседаний, из которых пять проходили в выездном формате – в регионах и на площадках вузов. На заседаниях было рассмотрено 42 вопроса, итогом стали более 240 пунктов в решениях комитета, которые направлены в 13 профильных федеральных органов исполнительной власти.

«Несмотря на то, что наш комитет по молодежной политике и сам очень молод, нам меньше года, но работа в нем стартовала очень интенсивно, темп работы был задан высокий, вопросов много, инициатив много, каждый день мы стараемся приближаться к достижению наших целей. В весенней сессии мы постарались не сбавлять, а наращивать этот темп», – сказал Метелев.

В роли спикеров на мероприятии также выступили вице-спикер Госдумы Борис Чернышев, депутаты Госдумы Михаил Киселев, Юлия Саранова и Вячеслав Дамдинцурунов и председатель молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов. Спикеры рассказали участникам форума о приоритетных направлениях развития молодежной политики в России. Среди них: инфраструктура молодежной политики, совершенствование политики в отношении молодежи, трудоустройство и занятость молодых людей и подростков, проектоориентированное образование, «трудные подростки», дети-сироты, поддержка детских и молодежных общественных объединений, развитие добровольчества, доступность полезного досуга и молодежь на Дальнем Востоке и в Арктической зоне.