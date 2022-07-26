В США назвали пять главных ошибок Запада в украинском кризисе

Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе сопровождается частыми просчетами, что напрямую влияет на эскалацию конфликта, написал издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

По его мнению, США допустили по отношению к России и Украине пять ключевых ошибок, первая из которых – игнорирование многочисленных предупреждений Москвы о том, что расширение НАТО на Восток будет рассматриваться как экзистенциальная угроза безопасности, передает РИА «Новости».

«Начиная с президента Билла Клинтона, Америка и ее союзники придерживались позиции, что, поскольку Запад не намерен нападать на Россию, опасения Москвы можно смело игнорировать. Однако, как и предполагали в то время Джордж Ф. Кеннан и другие американские критики расширения альянса, Москва заняла все более решительную позицию против расширения, кульминацией которой стала спецоперация на Украине. Вместо того чтобы признать это развитие событий как свидетельство ошибок Запада, внешнеполитическая элита Запада теперь представляет позицию Москвы как доказательство агрессивной природы России», – отметил Саймс.

По мнению автора статьи, второй ошибкой США и других западных стран стало решение обрубить России дипломатические пути урегулирования кризисной ситуации. Он подчеркнул, что любые ее шаги трактовались слишком агрессивно.

«У Вашингтона были все возможности проверить гибкость Москвы в предложении переговоров, начав с очевидного пункта соглашения, а именно с того, что НАТО не пригласит Украину в свои ряды в ближайшее время. Вместо этого президент Джо Байден решил вызвать Путина на блеф – с предсказуемыми результатами. Неужели кто-то действительно верит, что если бы администрация предложила серьезные переговоры по российским проблемам Украины, а не пренебрежительно отвергла их, Москва все равно отдала бы приказ о начале спецоперации?» – высказался Саймс.

Кроме того, Вашингтон не только недооценил серьезность требований Москвы, но и переоценил собственное влияние на мировой арене, хотя он уже не обладает неоспоримым глобальным доминированием – ни экономическим, ни политическим, ни военным. Автор статьи заметил, что из-за этого имидж демократичности западных государств поставили под сомнение.

«Теперь, когда усилия Вашингтона по убеждению оказались недостаточными, администрация Байдена прибегает к угрозам серьезных последствий в отношении любого, кто откажется сотрудничать с американскими санкциями, включая Китай, еще одну ядерную великую державу, или таких американских противников, как Иран, уже находящийся под жесткими санкциями США. Эти усилия послали четкий сигнал: страны за пределами Запада должны следовать диктату американской силы, а не права», – добавил Саймс.

Кроме того, публицист назвал четвертую ошибку, подчеркнув непродуманность антироссийских санкций, принятых только ради демонстративного эффекта «солидарности».

«Жизнь в России остается удивительно нормальной. Рубль не только стабилизировался, но укрепился, инфляцию все больше удается взять под контроль, а в цепочке поставок нет видимых перебоев. Поездки как в Москву, так и в провинцию говорят о том, что многие россияне считают свою жизнь по сути нормальной, без каких-либо болезненных перебоев», – признал политолог.

При этом самым главным промахом администрации Джо Байдена Саймс назвал готовность передать Киеву возможность управлять американской политикой.

«Было бы нарушением суверенитета позволить иностранному правительству де-факто контролировать поддержку США в противостоянии с другой ядерной державой, надеясь, что если дело дойдет до драки, Америка будет относиться к Украине как к союзнику по НАТО, имеющему право на автоматическую военную поддержку», – подытожил он.

Ранее американский экономист Джеймс Рикардс заявил, что США поставили себя в заведомо невыгодное положение, отказавшись в 2010-х годах налаживать отношения с Россией, что закономерно привело к усилению взаимодействия последней с Китаем.

До этого американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД