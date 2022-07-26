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СМИ: Россия и Турция ведут переговоры по увеличению торговли в нацвалютах
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Делегации России и Турции ведут переговоры по увеличению торговли в нацвалютах, сообщила газета Aydinlik со ссылкой на свои источники.
«По информации, полученной нами из альтернативных источников, технические делегации ведут переговоры между двумя странами по гармонизации SWAP и финансовой системы, а также по увеличению торговли в национальных валютах... В настоящее время был достигнут рост экспорта с Россией. В первом полугодии наблюдался рост экспорта в Россию», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что процесс перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов между Россией и Турцией находится в продвинутой стадии.
Газета ВЗГЛЯД писала, что это может быть связано с ожидаемым падением турпотока из России в Турцию на 25–30% по сравнению с 2021 годом. Это связано с ограничением перелетов из-за санкций. Цены в Турцию также выросли. Если в прошлом году стоимость тура на двоих была 90–100 тыс. рублей, то в этом году – от 137 тыс. рублей. По данным АТОР, средний чек на летний тур в Турцию составляет 160–210 тыс. рублей на двоих.
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Захарова ответила на слова Зеленского об обстреле порта Одессы
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Ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, а не саму «возможность заявлений» о переговорах с Россией, как заявлял украинский президент Владимир Зеленский, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», – написала она в своем Telegram-канале.
The New York Times также прокомментировала удары по порту Одессы. Издание пояснило, почему удары по порту – это не нарушение зерновой сделки. «Но Россия не обещала избегать нападений на части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна, по словам высокопоставленного чиновника ООН. Если поблизости были военные цели, Россия, возможно, пыталась использовать лазейку», – пишет The New York Times.
Газета отметила, что переговоры о широком прекращении огня не велись, поэтому корабли будут проходить через зону боевых действий. «Атаки вблизи кораблей или в используемых ими портах, подобные тем, которые были осуществлены Россией в субботу, могут привести к срыву соглашения. Другим риском может быть злоупотребление доверием или разногласия между инспекторами и должностными лицами объединенного командования», – уточнило издание.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.
Напомним, представители Турции, России, Украины и ООН в пятницу заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.
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Израиль пригрозил России последствиями из-за закрытия офисов «Сохнут»
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Отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства «Сохнут» будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой, заявил премьер-министр Яир Лапид.
Канцелярия главы правительства сообщила, что Лапид обсудил с министрами деятельность еврейского агентства «Сохнут» в России, передает РИА «Новости».
«Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения», – приводит канцелярия слова Лапида.
Премьер поручил юридической делегации быть готовой выехать в Москву.
В четверг сообщалось, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства «Сохнут».
Напомним, в Басманном суде Москвы сообщили, что Минюст России просит ликвидировать «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что судебная процедура вызвана нарушением российских законов.
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В Siemens заявили о препятствии для ввоза турбины для «Северного потока»
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Германия предоставила компании все необходимые документы для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели, однако для ввоза агрегата не хватает таможенных документов, сообщили в Siemens Energy.
«Транспортировка турбины может начаться немедленно. Власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели», – сообщили в пресс-службе германской компании в ответ на соответствующий запрос, передает ТАСС.
При этом там уточнили, что Газпром знает об этом. «Однако не хватает таможенных документов для ввоза [турбины] в Россию», – подчеркнули в Siemens Energy, добавив, что Газпром как заказчик обязан их предоставить.
«Техническое обслуживание наших турбин было и остается обычным делом. Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в ФРГ», – отметили в компании.
Таким образом, в Siemens добавили, что не видят связи между турбиной, необходимой для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», и сокращением поставок газа, которое было осуществлено или объявлено.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
NYT: Эрдоган «сводит с ума» Байдена из-за России
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал «головной болью» для американского лидера Джо Байдена, пишет газета The New York Times.
По мнению автора статьи Майкла Кроули, связано это с тем, что Анкара зачастую проводит политику, которая расходится с повесткой западных стран и «сводит с ума» администрацию американского лидера, передает РИА «Новости».
«Эрдоган – вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу», – приводит издание слова бывшего офицера дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.
Автор статьи напомнил об очередных предупреждениях Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и его поездке в Тегеран на встречу с российским и иранским лидерами Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным.
«Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО о глубоко изолированных Иране и России», – подытожили в газете.
Ранее Эрдоган вместе с президентами России и Ирана принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. По результатам саммита Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
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Раскрыта выгода Турции от зернового соглашения
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Турция на основе договоренностей, достигнутых с Россией и Украиной, сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых. Таким образом, она сможет удовлетворять свои потребности в зерновых на более выгодных условиях, чем другие страны, пишет турецкая газета Sabah.
По словам главы комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Кылыча, подписавшие 22 июля в Стамбуле соглашения по экспорту сельхозпродукции «оба министра (от России и Украины – прим. ВЗГЛЯД) устно пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретения», передает ТАСС.
«Благодаря этому мы также сможем покупать зерно для его последующего экспорта», – сказал депутат в интервью газете.
«Конечно, они (Россия и Украина) сами будут определять страны поставок, их объемы и цены на зерно. Турция, согласно подписанному документу, взяла на себя роль секретариата и в их торговле с другими странами будет выполнять функции, сравнимые с зарубежными представительствами», – отметил парламентарий.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
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Временного поверенного в делах Швеции вызвали в МИД Турции
В связи с «провокацией сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)» в городе Гетеборг временный поверенный в делах Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции.
«Узнав о террористической пропаганде, проводимой сторонниками РПК в Гетеборге временный поверенный в делах посольства Швеции в Анкаре был вызван в министерство иностранных дел. В этом контексте, были подчеркнуты ожидания того, что виновные будут установлены, будут приняты необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги в свете обязательств, зафиксированных в «Тройственном меморандуме», подписанном в Мадриде», – приводит РИА «Новости» сообщение дипломатического источника.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии, если они не выполнят ее условия, касающиеся противодействия террористическим организациям.
Напомним, накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
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В ООН рассказали о действиях в случае нападения на судно в Черном море
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В случае нападения на торговое судно, идущее в Черном море, урегулированием ситуации будет заниматься Совместный координационный центр (СЦК), заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
«Как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку – кто что сделал, кто виноват», – приводит РИА «Новости» слова Гриффитса.
По его словам, в СЦК входят представителя России, Украины, Турции и ООН.
Стороны договариваются о «корректирующих мерах» для остановки боевых действий и предотвращении подобных инцидентов впоследствии. Замгенсека указал, что за нарушенные обещания сторона будет привлечена к ответу. В то же время Гриффитс обратил особое внимание на тот факт, что договоренность о прохождении судов не предусматривает принуждения.
«Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке Совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика», –заключил Гриффитс.
Ранее Мартин Гриффитс заявил, что размер буферной зоны по бокам от морского коридора, по которому через Черное море будет вывозиться продовольствие Украины, пока не определен.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
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Киев потребовал от ЕС выдавать визы только не поддерживающим спецоперацию россиянам
Власти Украины считают, что Евросоюз не должен впускать на свою территорию россиян, поддерживающих проведение специальной военной операции. Необходимо включить соответствующий вопрос в анкету, заполняемую при оформлении визы, заявил постпред Украины при ЕС Алексей Макеев.
«Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту направленную на геноцид войну – и различные опросы свидетельствуют, что 80% россиян поддерживают войну, – они не должны иметь доступа к свободному миру», – отметил Макеев в опубликованном интервью европейскому изданию газеты Politico, передает ТАСС.
Как сообщило издание, эта инициатива предполагает обязательный опросник для российских граждан, подающих заявление на визу. Анкета, как считают в Киеве, должна включать вопросы об отношении соискателя визы к спецоперации и о том, есть ли у него «родственники, совершившие военные преступления».
Таким образом, полагает Макеев, удастся «заставить российское население критически относиться» к спецоперации и «оказывать давление на российское правительство».
Во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России. Кроме того, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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МИД предостерег Украину от продолжения провокаций в отношении Запорожской АЭС
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Россия предостерегает режим президента Украины Владимира Зеленского от продолжения провокаций в отношении Запорожской АЭС, чреватых аварией, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Предостерегаем режим Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины. Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей», – приводятся ее слова на сайте МИД.
Напомним, что в Энергодаре сообщали, что украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.
Власти Запорожской области уточнили, что атака была произведена тремя дронами-камикадзе, мощность боезарядов, по предварительной информации, достигала нескольких килограммов тротила.
Позже в Минобороны заявили, что атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из них был сбит на подлете к станции.
В четверг глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская сторона, по предварительным данным, планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС в Энергодаре.
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Источник: Турция не знает об американском «плане Б» по зерну
Турции неизвестно о «плане Б» США по вывозу зерна с Украины, стамбульские договоренности в силе, сообщил источник, знакомый с переговорами в Стамбуле.
«Мы не получали такой информации. Есть договоренности, есть координационный центр, есть желание всех сторон решать кризис», – сказал источник РИА «Новости».
Он сообщил также, что снятие ограничений против российской сельхозпродукции отражено в стамбульском соглашении.
На вопрос, когда начнется этот процесс, источник призвал не «заниматься гаданием на кофейной гуще».
«Процесс нелегкий, но договоренности есть. И процесс будет идти в рамках этих договоренностей», – уточнил он.
Ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что США разрабатывают «план Б» для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение. Как сообщила Пауэр телеканалу CNN, «план Б» включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Кроме того, планируется «подгонка» железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
Эрдоган призвал не ждать от Турции уступок по вопросу расширения НАТО
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом и не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе.
«До тех пора, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе», – приводит ТАСС слова Эрдогана, сказанные президентом Турции в эфире телеканала ТРТ.
«Это не такое простое дело, как кажется, если они думают, что их сразу возьмут в НАТО. Меморандум, подписанный в Мадриде, это только приглашение, и об этом мы сказали всем нашим коллегам [по НАТО]», – продолжил президент Турции. Он добавил, что турецкий парламент, если ситуация не изменится, не одобрит протокол о вступлении в альянс северных стран.
В прошлую субботу временного поверенного в делах Швеции вызвали в МИД Турции. В прошлый понедельник Эрдоган предупредил, что Анкара по-прежнему может заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если Стокгольм и Хельсинки не выполнят условия Турции, касающиеся противодействия террористическим организациям.
Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
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В США рассказали, «как Западу не удалось изолировать Россию»
Американский журнал National Interest опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
Автор Марк Эпископос пишет, что Россия «все более изолирована от Запада и некоторых западных институтов», но визит главы российского государства Владимира Путина в Иран и состоявшиеся там встречи «указывают на иное, более тревожное явление», передает РИА «Новости».
«Несмотря на предпринимаемые европейскими и американскими политиками попытки создать единый глобальный фронт против Кремля, значительная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, открыто поддерживает то, как Россия видит конфликт», – говорится в статье.
В ней указывается, что соглашения по экспорту украинского зерна «завершили неделю российской дипломатии, направленной, по словам экспертов, на то, чтобы продемонстрировать крах западной кампании по политической и экономической изоляции Москвы».
Во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. В пятницу представители Турции, России, Украины и ООН заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.
На Украине начали формирование зерновых караванов в трех портах
Администрация морских портов Украины начала подготовку портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы, начинается формирование караванов, сообщили в пресс-службе предприятия.
«В связи с подписанием 22 июля 2022 года инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем, осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы. <…> Информируем вас, что заход и выход судов в указанные морские порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что для включения судна в караван, необходимо подавать заявки.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
Минобороны показало боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине
Минобороны опубликовало видеозапись с боевой работой экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских военных.
В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее Министерство обороны опубликовало видеозапись с запуском ракет из реактивной системы залпового огня «Смерч» в ходе спецоперации на Украине.
Кроме того, Минобороны публиковало кадры боевой работы подразделений спецназначения Западного военного округа в ходе проведения спецоперации на Украине.
В Госдуме Россию назвали гарантом энергобезопасности освобожденных территорий
Россия стала гарантом энергетической безопасности Херсонской и Запорожской областей на случай, если киевский режим предпримет попытку их обесточить, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Восстановление линий электропередачи гарантирует энергетическую безопасность освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей на случай, если киевский режим решит предпринять диверсию и попытаться устроить блэкаут, как это было с Крымом», – передает РИА «Новости» его слова.
Шеремет отметил, что теперь электроэнергия из российской энергетической системы может поступать в Херсонскую и Запорожскую область из Крыма, при этом переток может быть налажен и в обратном направлении от Запорожской АЭС на нужды крымского полуострова.
Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов посетил Крым, ДНР и дал старт работе восстановленных линий электропередачи ВЛ 330 кВ «Каховская – Джанкой» и ВЛ 330 кВ «Каховская – Островская».
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