СМИ: Россия и Турция ведут переговоры по увеличению торговли в нацвалютах

Делегации России и Турции ведут переговоры по увеличению торговли в нацвалютах, сообщила газета Aydinlik со ссылкой на свои источники.

«По информации, полученной нами из альтернативных источников, технические делегации ведут переговоры между двумя странами по гармонизации SWAP и финансовой системы, а также по увеличению торговли в национальных валютах... В настоящее время был достигнут рост экспорта с Россией. В первом полугодии наблюдался рост экспорта в Россию», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что процесс перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов между Россией и Турцией находится в продвинутой стадии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что это может быть связано с ожидаемым падением турпотока из России в Турцию на 25–30% по сравнению с 2021 годом. Это связано с ограничением перелетов из-за санкций. Цены в Турцию также выросли. Если в прошлом году стоимость тура на двоих была 90–100 тыс. рублей, то в этом году – от 137 тыс. рублей. По данным АТОР, средний чек на летний тур в Турцию составляет 160–210 тыс. рублей на двоих.

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