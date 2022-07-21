ЕР передала херсонскому онкоцентру партию жизненно важных препаратов

Лавров сказал, как в России воспринимают проблемы Европы в энергетике

Касательно проблем Европы в энергетике российская сторона радоваться не будет, но и переживать особо тоже, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.

«Я не думаю, что это радостно для нас, я думаю, нам надо занять безразличную позицию: мы не можем радоваться по поводу того, что люди будут в Европе мерзнуть, будут жить плохо», – передает РИА «Новости» его слова.

Лавров добавил, что навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам Евросоюза и раздражать их.

«Маятник качается из стороны в сторону. И маятник сейчас из стороны, которая ассоциировалась с быстрой интеграцией, он сейчас качнется в другую сторону, когда навязанные из Брюсселя требования, как я уже сказал, далеко не всегда опирающиеся на законодательные договоренности, начинают раздражать и мешать странам выстраивать свою внутреннюю национальную жизнь в соответствии с традициями, со своей религией», – отметил он, приведя в пример Венгрию, к которой ЕС «пристает» по поводу пропаганды нетрадиционных ценностей.

Австрия уже заявила, что вся Европа столкнется со сложной ситуацией в случае, если поставки газа по трубопроводу «Северный поток» не будут восстановлены после плановых работ.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России и напомнил об альтернативном варианте – «Северном потоке 2».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Европа совершает энергетический суицид.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД