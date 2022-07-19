Суд отказался смягчать приговор избившему полицейского экс-депутату Бурнашову

Приговор бывшему депутату Госдумы Алексею Бурнашову по делу об оскорблении и избиении сотрудника ДПС оставил в силе Пермский краевой суд.

Бурнашов на заседании суда выступал по видеосвязи из СИЗО, он заявлял, что наказание в виде двух с половиной лет колонии за деяние слишком сурово, передает РИА «Новости».

Бывший парламентарий заявил, что приговор обусловлен его политической и общественной деятельностью. Адвокат отметил, что его подзащитный мог бы получить более мягкое наказание, чем срок в колонии.

Прокуратура же просила ужесточить наказание несколькими месяцев исправительных работ, по ее мнению, прежний приговор был слишком «мягким».

«Итоговый срок, связанный с лишением свободы, оставлен прежним», – сказал судья.

Суд добавил к первоначальному приговору исправительные работы, но после сложения этой меры с лишением свободы итоговое наказание осталось без изменений.

Напомним, Бурнашова приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за нападение на сотрудника ДПС и его публичное оскорбление.

Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов был задержан летом 2021 года в Перми. По мнению инспекторов, он был не в состоянии управлять автомобилем. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

На Бурнашова было заведено уголовное дело о насилии против представителя власти и оскорблении представителя власти.

Напомним, Бурнашов признался в ходе судебного заседания в Ленинском районном суде, что нанес удар сотруднику Госавтоинспекции.