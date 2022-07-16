Похитители металла перевернули вагоны в Тульской области

В Тульской области похищавшие металл во время движения грузового поезда своими действиями свели 12 вагонов с рельсов, один из них погиб, сообщил пресс-секретарь Тульского отделения Московской железной дороги (МЖД) Олег Трунов.

Происшествие случилось, вероятнее всего, из-за «действия третьих лиц при хищении металла из грузового поезда», сказал Трунов, передает «Московский комсомолец».

Он уточнил, что Один из этих людей, по его словам, погиб.

В региональном ГУ МЧС подтвердили гибель человека в ходе происшествия.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало доследственную проверку по факту инцидента. По предварительным данным, двое мужчин хотели похитить перевозимый в вагонах металл.

Они скидывали железо с поезда во время движения, в какой-то момент кусок металла попал под колеса поезда, и вагоны опрокинулись, один из подозреваемых погиб.

Движение на участке Узловая-3 – Жданка остановлено, задерживаются пассажирские поезда, направляющиеся из Петербурга в Сухуми (№ 479) и из Адлера в Мурманск (№ 148).

Ранее в субботу в Краснодарском крае пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов.