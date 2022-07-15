Историки увидели параллели между спецоперацией на Украине и Невской битвой

«Сейчас против России на Украине, как почти 800 лет назад в Невской битве, воюет весь воплощенный коллективный Запад», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Макушин. 15 июля 1240 года, у впадения реки Ижора в Неву русские войска под предводительством Александра Невского разгромили шведов.

«За прошедшие с момента Невской битвы восемь столетий стало ясно одно: тактика борьбы Запада против России никогда не менялась. Выбиралась какая-либо страна – в качестве тарана и войска наступали на Россию. Воплощение коллективного Запада было разным: и Тевтонский орден, и речь Посполитая, Швеция Карла XII, империя Наполеона, в армии которой было «200 языков, Третий рейх – то есть, опять объединенная Европа. Сейчас же военным и идеологическим воплощением Запада являются НАТО и Евросоюз, а торпедой – Украина», – пояснил член ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО Александр Макушин.

В 1237 году глава католического мира папа Римский Григорий IX определил главную задачу для Запада: подчинить себе всех схизматиков (раскольников), как в Риме именовали православных, отметил историк. В итоге, пользуясь сложным историческим моментом – а кризис нашего государства в XIII веке сравним с распадом СССР – Запада провозгласил наступление на Русь, чтобы попытаться ослабить ее и раздробить, указал Макушин.

«В нападении участвовали датский король Вольдемар II, магистр объединенного Тевтонского ордена Герман фон Бальк. К ним присоединились и шведские феодалы во главе с ярлом Биргером. Аналогичную картину мы видим и сейчас на территории Украины, где против вооруженных сил России воюют иностранные соединения иностранным же оружием», – отметил историк.

При этом, тут есть и положительные параллели с тем временем, добавил собеседник – как тогда вокруг князя Александра Ярославовича объединились новгородцы, владимиро-суздальцы и отряды других русских земель, так и сейчас в спецоперации на Украине участвуют военные из всех российских регионов – от европейской части России до Дальнего Востока, и от Мурманска до Кавказа.

«Мы видим массовые случаи героизма, мы видим генералов на передовой. Кроме того, вокруг нашего нынешнего верховного главнокомандующего объединились не только военные, но и абсолютное большинство жителей страны, поддерживающие проведение спецоперации», – подчеркнул историк.

Макушин напомнил: Запад всегда считал, что у России, Советского Союза, Российской империи, Русского государства или Руси слишком много территории и природных ресурсов, которые нужно отобрать. «А сейчас мы видим, как Запад наигрался в свои возобновляемые энергетики и предпринял новую попытку отторгнуть у нас территории и сырьевые ресурсы, которые освоили наши предки. И мы снова должны стоять единой стеной против них. Но в нынешней ситуации Россия сделала правильный шаг – впервые в новейшей истории она действовала на упреждение, опередила атаки Запада, не дав развернуться войне на нашей территории. Причем, мы не уничтожаем мирное население и не прикрывается им, как это делают украинские и западные войска. И все это делает честь нынешнему российскому военно-политическому руководству», – заметил эксперт.

Преемственность целей Запада против России с видна с момента Невской битвы по настоящее время, она выражается немецкой фразой: Drang nach Osten («Натиск на Восток») – это девиз немецкого националистического движения XIX века, отсылающий к идее немецкой территориальной экспансии в Восточную Европу славянских народов, пояснил исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.

«Тем самым, кстати, Европа XIII века, можно сказать, избавлялась от князей и простолюдинов, не умеющих и не хотевших ничего делать, кроме как воевать. То же самое относится и к гитлеровской агрессии против СССР, когда, например, в состав испанской «голубой дивизии» записывались не только идейные противники Советского Cоюза, но и те, кто не мог найти себя в мирной жизни и хотел силой забрать себе поместье на российских просторах. Это же мы видим и сейчас на Украине в лице многотысячных нацбатов и других квазивоенных объединений, в которые входят как откровенные нацисты и русофобы, так и просто люди, которые хотят обрести какие-то материальные блага исключительно за счет войны», – указал собеседник.

Говоря про использование Украины, эксперт пояснил: Запад всегда выбирает прокси-страну для войны против России потому, что сами западные политики и население далеко не едины, и довольно весомая часть населения – что сейчас, что в прошлом веке – выступает против агрессивного антироссийского курса.

«Буквально несколько дней назад французский историк, политолог, директор и университетский профессор Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES) Университета Джорджа Вашингтона Марлен Ларюэль заявила, что санкционное, а теперь и военное давление на Россию не даст миру ничего хорошего и Западу нужно как можно быстрее вернуться к диалогу с Москвой. Такие голоса мы слышим от западноевропейской интеллигенции, но, к сожалению – не от западноевропейского руководства», – посетовал эксперт.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что конфликт на Украине – не региональная или локальная, а мировая война, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат.

Напомним, 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что войну на Украине развязал коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе.

15 июля 1240 года у впадения реки Ижора в реку Неву состоялась Невская битва, в ходе которой русские войска под командованием святого князя Александра Невского разгромили шведских захватчиков. Целью вторжения шведов был захват устья реки Невы, что давало возможность овладеть важнейшим участком пути «из варяг в греки», находившимся под контролем Великого Новгорода. Сам Александр, согласно летописям, ранил ярла Биргера и получил за победу в бою почетное прозвище – «Невский».