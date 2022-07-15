Кремль высказался об отставке Рогозина

США исключили из санкций против России агропром, медицину и энергетику

Транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины, связанные с борьбой с коронавирусом, транзитных авиаперелетов, а также затрагивающие работу неправительственных организаций, выведены из-под действия американских санкций, говорится в опубликованных Минфином США документах.

Как отмечается в справочных материалах, распространенных Министерством финансов США, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило «несколько относящихся к России генеральных лицензий, разрешающих определенные транзакции с участием иностранных финансовых институтов». В качестве этих документов, разрешающих в порядке исключения из режима рестрикций означенные сделки, названы четыре генеральные лицензии: 6B, 7A, 8C и 27, передает ТАСС.

Лицензия 6B датируется 14 июля и заменяет предыдущие документы от 24 марта и 24 февраля. Финансовое ведомство уточняет, что разрешаются связанные с РФ «транзакции, относящиеся к производству, продаже или транспортировке сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования; медицине, медицинской аппаратуре, ее запчастям и компонентам или обновлениям программного обеспечения для нее; предотвращению распространения, диагностике или лечению COVID-19, включая исследования или клинические испытания, относящиеся к COVID-19, или продолжающимся клиническим испытаниям и иной исследовательской медицинской деятельности». В лицензии приводится перечень продукции, связанной с сельским хозяйством, в отношении которого она действует. В список включены продукты, животные, корма для них, удобрения, семена, репродуктивный материал. В прошлых версиях документа сельхоз оборудование не значилось.

Приводятся также разъяснения относительно лицензий 7A (от 5 мая), 8C (14 июня) и 27 (19 апреля). Первая – выводит из-под действия санкций «платежи за транзитные перелеты, вынужденные посадки и услуги воздушной скорой помощи». Вторая – разрешает сделки, «связанные с энергетикой», при наличии целого ряда исключений. Третья – дает разрешение на «транзакции в поддержку деятельности неправительственных организаций».

Минфин США также опубликовал информационный бюллетень, в котором утверждается, что опубликованные ведомством материалы должны «далее разъяснить, что Соединенные Штаты не вводили санкции в отношении производства, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (включая удобрения), сельскохозяйственного оборудования или медикаментов, относящихся к Российской Федерации».

В американском финансовом ведомстве утверждают, что санкции США против РФ якобы не «препятствуют торговле сельхозпродукцией и медикаментами». Вашингтон уверяет, что антироссийские рестрикции якобы не усугубляют продовольственный кризис в мире.

Как подчеркнул в начале июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на Западе «стыдливо умалчивают», что под санкции попали суда, которые возят российское зерно. «Их не принимают в иностранных европейских портах, их не страхуют, – указал Лавров. – В принципе все логистические и финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, они оказались под санкциями наших западных коллег».

Накануне стало известно, что Минфин США разрешил транзакции с Россией, связанные с рядом сфер экономики.