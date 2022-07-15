В Музее НАТО рассказали о поддержке США режима Марокко

Соединенные Штаты с момента становления Марокко в 1956 году поддерживали дружественные отношения, но позволяли себе унижающие суверенитет страны действия и игнорировали нарушения демократии в этом государстве, говорится в публикации Музея НАТО.

«Старший партнер» Марокко неоднократно позволял себе действия, унижающие суверенитет Марокко и, вторгаясь в одни страны под предлогом защиты демократии, игнорировал полное отсутствие демократии в том же Марокко, говорится в публикации музея, поступившей в газету ВЗГЛЯД.

США, по мнению экспертов музея, более полувека поддерживают «диктаторский правящий режим», и вмешиваются во внешнюю политику Марокко, что привело к появлению еще одной горячей точки на карте мира в Западной Сахаре.

Всю современную историю, начиная с 1956 года, Марокко поддерживало союзнические отношения с США, в том числе получало военную помощь. При этом правление верного друга США короля Хасана II в Марокко (1961–1999) даже с натяжкой нельзя назвать демократическим. Согласно конституции Марокко 1970 года, королю принадлежала вся полнота власти, как светская, так и духовная, он самостоятельно назначал премьер-министров и формировал правительство.

Даже западные издания отмечают, что дни короля Хасана были «днями страха». Король не был человеком, который терпел инакомыслие, тысячи людей исчезли в те дни. Даже сегодня очень мало известно о том, что на самом деле с ними произошло. Точное количество политических жертв не подсчитано до сих пор.

Несмотря на это, Марокко, по мнению обозревателей New York Times, стало для США «ближайшим и самым полезным союзником в арабском мире». При этом США не стеснялись вмешиваться и во внутреннюю политику самого Марокко, устраняя малейшие угрозы лояльному режиму. Одним из ближайших сподвижников короля Хасана II был генерал Ахмед Длими. По мнению марокканского оппозиционера Ахмеда Рами, ЦРУ помогло Хасану II устранить Длими.

Рами утверждал, что ЦРУ передало королю видеоматериалы его тайной встречи с Длими, после чего генерал погиб 25 января 1983 года в автокатастрофе (в его машину якобы врезался грузовик).

Сотрудничество США с Марокко отразилось не только на этой стране. США поддержали оккупацию Марокко соседней территории Западной Сахары, заставив Испанию принять Мадридский договор, согласно которому она уступила Сахару Марокко в 1975 году. Когда Марокко начало вводить свои войска на территорию Западной Сахары в 1976 году, Коста-Рика, Швеция и Испания, во время заседания Ассамблеи ООН пытались обратить внимание мировой общественности на вторжение, и добиться соответствующего решения Совета Безопасности ООН, однако, эти усилия были заблокированы Францией и Соединенными Штатами.

Полная версия публикации доступна на сайте Музея НАТО.