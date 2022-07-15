Эксперт дал совет непарламентским партиям перед выборами в сентябре

Непарламентские партии не показывают сильных результатов на федеральном уровне, на предстоящих выборах успех будет за теми, кто сможет предложить конкретные решения в регионах и муниципалитетах, заявил глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Эксперт считает, что на сентябрьских выборах все партии будут так или иначе отрабатывать «внешнеполитические темы и вопросы, связанные с СВО». Однако выбор людей будет определяться «конкретными предложениями, связанными с жизнью региона или муниципалитета», сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга».

«В сентябре состоятся выборы региональные и муниципальные, поэтому избиратель будет ориентироваться на те конкретные предложения, которые партии будут отрабатывать именно в региональном и муниципальном разрезе», – сказал Чеснаков.

Чеснаков отметил, что избиратель оценивает, в том числе «ресурсность партии», за которую голосует. «Избирателю важна федеральная поддержка – поддержка с федерального уровня различного рода сигналов. Если непарламентские партии обладают ресурсом, то серьезное выступление на предстоящих выборах возможно, но пока это не сильно заметно. Думаю лишь у «Яблока» могут быть какие-то перспективы в некоторых регионах и то это пока под большим вопросом», – сказал политолог. Он порекомендовал непарламентским партиям усилить внимание к предстоящим в сентябре выборам.

В единый день голосования 11 сентября в России пройдет 4,6 тыс. кампаний разного уровня в 82 субъектах Федерации. В том числе будут избраны региональные законодательные собрания в шести регионах и 14 глав субъектов России.

По самым последним данным ЦИК, кандидатов на выборах разных уровней выдвинуло 23 из 29 зарегистрированных политических партий. На выборах в региональные законодательные собрания свои списки выставляют 12 политических партий. На данный момент из 1.013 кандидатов 872 выдвинуто по партийным спискам, 112 – от партий по одномандатным округам и 29 в порядке самовыдвижения.

За посты глав регионов намерены бороться кандидаты от 16 партий. Из 87 претендентов на губернаторские кресла 81 выдвинут политическими партиями и 6 в порядке самовыдвижения. В среднем конкуренция на губернаторских выборах ожидается порядка 6 человек на место. Максимальный уровень конкуренция – в Республике Карелия, где уже зарегистрировано 13 кандидатов.