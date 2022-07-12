В России открылся первый национальный туристический маршрут по Югу Сибири

Хакасия, Тыва и Красноярский край поддержали развитие круглогодичного туристического направления на Юге Сибири, чтобы делать эти места доступнее для туристов Ростуризм будет заниматься развитием современных отелей разного формата и инфраструктуры для активного отдыха, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе поездки по Югу Сибири.

«С Хакасией, Тывой и Красноярским краем мы договорились о развитии круглогодичного туристического направления на Юге Сибири. Здесь яркая самобытная этника, уникальные артефакты древних культур, невероятное природное разнообразие. В ближайшие пару лет турпоток в эти регионы можно увеличить в два раза. Чтобы делать эти места доступнее для туристов мы будем заниматься развитием современных отелей разного формата, инфраструктуры для активного отдыха на природе, созданием и обустройством маршрутов, и поддержим малый и средний бизнес, который работает в индустрии туризма», – приводятся ее слова на сайте Федерального агентства по туризму.

Догузова добавила, что «в начале июля первые туристы отправились по нашему новому национальному маршруту «Сибирские каникулы». Маршрут продуман и спланирован таким образом, чтобы за неделю можно было увидеть все самые яркие достопримечательности Тывы, Хакасии и Красноярского края».

Все три региона совместно с Ростуризмом договорились развивать Юг Сибири как единое туристическое направление федерального значения. Соответствующее соглашение было подписано на Саяно-Шушенской ГЭС. Догузова также провела переговоры с властями регионов о реализации национального проекта по туризму, встретилась с местным туристическим бизнесом и проверила готовность нового национального туристического маршрута «Сибирские каникулы» к приему первых туристов.

В ходе рабочей поездки в Тыву Догузова встретилась с главой Республики Владиславом Ховалыгом. Догузова призвала регион активнее участвовать в федеральных мерах поддержки национального проекта по туризму. Один из самых актуальных вопросов для региона – строительство современных гостиниц, в том числе на природных территориях: кемпингов и эко-отелей, возводимых по модульным технологиям.

Догузова также проверила готовность точек туристического показа Тывы, которые входят в национальный маршрут «Сибирские каникулы», к приему первых туристов. Это и центр Кызыла с благоустроенной набережной, и скульптурный комплекс «Центр Азии» с работами Даши Намдакова, и Национальный музей Тывы с уникальной коллекцией золота скифов, этнокультурный комплекс «Алдын Булак» – юрточный кемпинг, гармонично вписанный в окружающую среду с красивыми видовыми точками, и ряд других мест туристического притяжения.

Догузова посетила природных парк «Ергаки», расположенный на территории Красноярского края. Это один из самых красивых и адаптированных туристических продуктов для активного, комфортного отдыха на природе в стране. 162 км обустроенных эко-троп и маршрутов, туристические базы, современные смотровые площадки и многое другое. Одна из эко-троп парка включена в национальный маршрут «Сибирские каникулы».

Кроме того, Догузова посетила Саяно-Шушенскую ГЭС, уникальных гидротехнический объект, настоящая гордость России, и заветная мечта каждого, кто интересуется промышленным туризмом. Саяно-Шушенская ГЭС также входит в национальный маршрут «Сибирские каникулы».

В третий день визита Зарина Догузова посетила Республику Хакасия. Догузова и губернатор региона Валентин Коновалов осмотрели круглогодичный эко-курорт «Гладенькая», который планируется активно развивать. В ближайшие годы, в том числе за счёт участия в программе Ростуризма по льготному кредитованию, инвестор планирует увеличить номерной фонд почти в два раза.