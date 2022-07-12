Найден обвиняемый в многочисленных изнасилованиях и убийствах в Татарстане

В суд передано дело об убийствах и изнасилованиях в отношении 50-летнего жителя Татарстана, преступления совершались в разные годы, но установить подозреваемого удалось лишь с помощью современных технологий, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя города Казани. Он обвиняется в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Покушение на убийство», «Покушение на изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», – сообщается на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, с 2008 по 2017 годы обвиняемый у озера Глубокого, а также в Авиастроительном районе Казани совершил серию нападений на женщин и девушек в возрасте от 17 до 35 лет. Три жертвы, в том числе две несовершеннолетних, были убиты, всего пострадали семь человек.

Обстоятельства одного из преступлений раскрыли с помощью новейших технических разработок в криминологии. Летом 2009 года в лесопосадке Авиастроительного района нашли тело 30-летней женщины с черепно-мозговой травмой, а также со следами изнасилования.

Первоначальные следственно-оперативные действия и экспертизы не дали результатов, через несколько лет по делу применили молекулярно-генетическую судебную экспертизу. Она показала присутствие биологических следов мужчины. С помощью федеральной базы данных геномной информации был найден подозреваемый – житель Казани.

Задержанный признал причастность к преступлению. Вскоре он заключил сделку со следствием, дал признательные показания и в деталях рассказал об обстоятельствах преступлений.

Всего было проведено порядка 100 разных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей. Сейчас обвинение утверждено и направлено в суд.

В мае в Москве задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки в Тропарево-Никулино. По версии следствия, он около года вел с ней переписку, после чего пригласил к себе в квартиру, где избил и изнасиловал.