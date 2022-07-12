В Испании предложили экономить энергию с помощью удаленки

Власти Испании считают необходимым принять меры, направленные на экономию энергии, заявил председатель правительства королевства Педро Санчес, выступая в конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

«Мы должны принять меры по энергосбережению. И я хочу быть еще более точным: нам придется продвигать такие меры, как увеличение удаленной работы, продвижение [использования] общественного транспорта, небольшое снижение температуры отопления или повышение ее при кондиционировании воздуха».

Санчес также призвал к общему европейскому ответу в случае, если Россия прекратит поставки газа в Европу. «Хорошая новость заключается в том, что Испания меньше других зависит от российского газа благодаря нашей твердой приверженности энергетической независимости», – отметил испанский премьер.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас ранее написал, что европейцы должны отказаться от старой бытовой техники из-за президента России.

Автор ставит знак равно между экономией электроэнергии и экономией природного газа, потому что большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа, а его лучше сохранить на зиму. И именно домашняя бытовая техника потребляет огромное количество энергии, указывается в статье.