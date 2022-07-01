Русские жители Нарвы обвинили Данию в разжигании межэтнического конфликта

«На деле этнические русские действительно благосклонно относятся к своей исторической родине – России, но это никак не связано с политикой», – заявил газете журналист из Эстонии Олег Култаев, комментируя сообщение датского телеканала о том, что русскоязычное большинство Нарвы поддерживают спецоперацию России на Украине.

«Русские относятся к своей стране благосклонно в первую очередь потому, что это их этническая родина, их культурный багаж. И это касается не только тех, кто живет в Нарве, это о русских по всему земному шару», – сказал главный редактор сайта Infosila, житель Нарвы Олег Култаев.

«Журналисты к этой адекватной поддержке пытаются привязать политику. Сейчас в Эстонии многие люди вообще крайне осторожно высказывают свою позицию по ситуации на Украине. Они боятся «раскачать лодку», разжечь еще больший конфликт, опасаются репрессий. Но всегда остаются те, кто пытаются все политизировать, усматривает какую-то роль Владимира Путина», – возмутился журналист.

Култаев также не согласился со словами одной из участниц датского ролика, которая говорила о притеснении этнических русских в Эстонии. «Например, никто не запрещает говорить им на русском языке. Проблема здесь совершенно в другом – власти решили перевести эстонские школы на преподавание на национальном языке. И сложность в том, что не все педагоги могут свободно говорить на эстонском», – утверждает он.

«Нам придется признать, что подобные сюжеты есть не только на датском телевидении. Аналогичные кадры и заявления можно встретить почти на любом канале мира. И это очевидная «заказуха», которая направлена на создание напряженных отношений между соседними государствами. В любом конфликте есть заинтересованные стороны, которые пытаются на этом заработать», – заключил Култаев.

Датский телеканал tv2.dk выпустил сюжет, в котором утверждается – в эстонской Нарве местные жители, этнические русские, поддерживают спецоперацию России на Украине, а в случае вооруженного конфликта Москвы и Таллина встанут на сторону восточного соседа. «Даже при том, что мы находимся на эстонской земле, а значит, и на территории НАТО, 95% горожан говорят по-русски, а многие лояльно относятся к России. В том числе и в украинском конфликте», – цитирует РИА «Новости» сообщение.

Так, горожане рассказали, что не разделяют западную позицию по отношению к Москве. «Путин делает для России всё. Ракеты могут долететь до Москвы за пять минут. Именно поэтому он борется с нацистами на Украине», – рассказал местный житель Анатолий, добавив, что в случае гипотетического военного конфликта России и Эстонии, жители Нарвы поддержат Москву. «Я точно буду с русскими. В Нарве все за Россию», – подчеркнул он.

Пенсионерка Людмила Толомпойко, в свою очередь, пожаловалась журналистам на дискриминацию русских в Эстонии. По ее словам, детям запрещают разговаривать в школе на родном языке, кроме того, этническим русским труднее устроиться на работу в бюджетную сферу. При этом она заметила, что в вопросе мира с Россией ситуация зависит от эстонского правительства, которое женщина призвала быть «благоразумнее и дипломатичнее».

По данным эстонской переписи населения 2021 года, 87% населения Нарвы составляют русские. В целом, в уезде Ида-Вирумаа с центром в Нарве, также преобладает этнически русское население – 73%.