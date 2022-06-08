Эксперт указала на риск утечки данных при использовании VPN

«Если у пользователя есть опасения на счет безопасности VPN-сервиса, то лучше выключать его при посещении интернет-банков и передаче серьезных данных», – заявила газете ВЗГЛЯД IT-специалист Мария Ефремова. Ранее в Роскомнадзоре решили ограничить работу VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство.

«Зачастую вопрос безопасности и использования VPN сводится к доверию со стороны пользователя. И если человек полностью уверен в том, что его персональные данные не окажутся в открытом доступе, то сервисом можно пользоваться постоянно», – сказала аналитик Zecurion Мария Ефремова.

Есть некоторые правила безопасности, которые помогут избежать утечек персональных данных в открытый доступ. «С включенным VPN не стоит заходить в личные кабинеты своих банков, передавать информацию, которую боитесь потерять, а также отправлять фотографии, которые не хотите видеть в общем доступе. Невозможно знать наверняка, будут ли переданные данные скомпрометированы», – объясняет собеседница.

Ефремова акцентировала внимание на том факте, что всегда есть те, кто захочет «украсть персональные данные пользователей, а затем заработать на их перепродаже». «Возможно, что информацию о посещаемых сайтах просто продадут рекламодателям, а возможно, что попытаются украсть все личные данные. Помимо продажи данных самими сервисами, есть и внутренняя безопасность – инсайдеры (собственные сотрудники компаний – прим. газеты ВЗГЛЯД) также могут сливать данные за деньги или в качестве мести работодателю», – пояснила эксперт.

Отдельно собеседница обратила внимание на важности двухфакторной аутентификации, которая используется при посещении таких сервисов как Госуслуги или ФНС. «Чтобы авторизоваться в системе, помимо пароля, нужно еще получить СМС на указанный номер телефона. Однако не стоит забывать, что есть мошенники, которые занимаются перехватом сообщений. Так что я бы посоветовала с критичными данными быть осторожными и относится к ним бережно», – заключила Ефремова.

В понедельник в Роскомнадзоре сообщили, что центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории РФ VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство. В ведомстве подтвердили, что в рамках закона о «суверенном» рунете в России ведется работа по блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские пользователи испытывают проблемы с подключением к сервисам Proton VPN и NordVPN.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) создан на базе подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) для реализации «закона об устойчивом Рунете», который вступил в силу в ноябре 2019 года.

Напомним, Центробанк предупредил о новом виде мошенничества с помощью VPN. Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что мошенники в телефонном разговоре убеждают потенциального клиента заходить к ним на сайт только через VPN и объясняют, что это якобы необходимо для специального шифрования данных и безопасного соединения с сервисами, которые обеспечивают доступ, – например, к торгам.