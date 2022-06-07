Зеленский объяснил неспособность ВСУ организовать наступление

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7 июня, вторник | Последнее обновление — 17:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша объявила о крупнейшем за 30 лет контракте на поставку оружия Украине
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Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас.
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Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но библейский «Апокалипсис» не призывает ни к чему подобному.
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Чем успешней развивается наступление союзных войск России и республик Донбасса на Украине, тем слышней будут голоса умных аналитиков западного мира, призывающих к компромиссу и переговорам с Россией.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Зеленский объяснил неспособность ВСУ организовать наступление
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Украинская армия уступает в технике российской и потому не может проводить наступление, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Ранее Зеленский признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Это произошло через полмесяца после указанных событий.
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Блинкен пожаловался на «шантаж» со стороны России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия якобы препятствует поставкам продовольствия, хотя Москва уже неоднократно указывала на несоответствие подобных заявлений действительности.
Блинкен заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не допускает поставок продовольствия». По версии США, Путин хочет, «чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции». Как утверждает Блинкен, «если выражаться попросту, это шантаж», передает ТАСС.
Он заявил, что якобы «из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения». Блинкен сказал, что «в хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за этой российской блокады, заперто порядка 20 млн тонн пшеницы».
В пятницу Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.
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Глава МИД Венгрии поддержал мнение о проблемах с психикой у Зеленского
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поддержал спикера парламента страны Ласло Кевера, который заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой.
Сийярто отметил, что «в последние месяцы десятки тысяч людей в Венгрии работают ради того, чтобы помочь Украине и украинскому народу». При этом «украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне», «провоцируют» Будапешт, «выдумывают ложь» и «пытаются очернить» Венгрию, «ни разу не выразив благодарность», сказал министр. «Исходя из этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если это огорчает украинцев», –приводит ТАСС слова руководителя внешнеполитического ведомства Венгрии.
Напомним, Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене. Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер. МИД Украины в ответ потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.
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Зеленский не смог вспомнить, предоставил ли Невзорову гражданство Украины
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Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что не помнит, подписал ли указ о предоставлении гражданства Украины журналисту Александру Невзорову (признан иноагентом в России).
Зеленский заявил, что журналист «точно обращался» за получением гражданства. «Но я не помню физически, потому что у меня есть большие списки, мне подавались большие списки», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на канал «Украина–24».
Как заявил президент страны, в списках «есть разные граждане, которые в очереди стоят, и граждане Белоруссии, и Грузии, и других республик». По словам Зеленского, Невзоров (признан иноагентом в России) «хотел оставить свое гражданство из-за того, что он поддерживает Украину». «Я действительно могу вам сказать, что мы начали этот разговор, – отметил Зеленский. – Если есть такая возможность, то почему нет?».
Напомним, СМИ сообщали, что журналист уже получил гражданство Украины, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что процедура еще не закончена. В начале мая Невзоров (признан иноагентом в России) был заочно арестован по решению Басманного суда Москвы. СК возбудил уголовное дело против него за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали.
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Греция поставила условие поставки сотни БМП-1 Украине
Афины передадут Украине около 100 боевых машин пехоты БМП-1 советского производства после того, как Германия доставит в Грецию обещанные немецкие БМП Marder, заявил официальный представитель правительства Греции Яннис Ойконому.
Отмечается, что причиной такого решения стали напряженные отношения с Турцией, которая «ставит под сомнение» суверенитет нескольких островов в восточной части Эгейского моря. Поэтому греческие вооруженные силы находятся в состоянии боевой готовности, пишет Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
Ранее Греция пообещала, что направит на Украину БМП-1, которым 40–50 лет и которые не нужны для обеспечения обороноспособности самой Греции.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.
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В России высмеяли заявление Киева о нужном ВСУ количестве РСЗО
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«Если бы все было так, как говорит Арестович, то ВСУ уже остановили бы продвижение российских войск имеющимися у них комплексами. Но этого не происходит», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ нужны 60 реактивных систем залпового огня, чтобы «остановить» продвижение российских войск.
«Арестович абсолютно не разбирается в военном деле, поэтому все его заявления – фантазии. Реактивных систем залпового огня на Украине и своих достаточно – это порядка 300 комплексов», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Имеющиеся у ВСУ комплексы были поставлены в том числе из Польши. Это аналоги комплекса БМ-21 «Град». Они замечены на поле боя, они работают, и по ним работают наши войска», – отметил эксперт.
«Кроме того, если ранее советник Зеленского фантазировал про «Байрактары» и «Джавелины», то теперь у него новая тема – РСЗО», – рассказал собеседник. «В таких вопросах лучше ориентироваться, например, на заявления командования армии Украины. Тот же главком ВСУ Залужный – действительно военный эксперт, профессионал. То, что он говорит, подкреплено какими-то реальными фактами», – отметил эксперт.
«Поэтому все сценарии Арестовича про 20, 40 и 60 РСЗО – это просто смешные выдумки, не подкрепленные военной экспертизой. Если бы все было так, как он говорит, то ВСУ уже остановили бы продвижение российских войск имеющимися у них комплексами. Но этого не происходит. Союзные войска спокойно продвигаются вперед, минимизируя потери среди мирного населения и личного состава», – подчеркнул Леонков.
«Арестович работает в области пропаганды, поэтому у него не может быть ни дня без перемоги. Если он вдруг не говорит про очередную перемогу, то народ начинает вопросы задавать. Поэтому ему приходится выдумывать истории про контратаки и контрудары по российским войскам. По сути – это его работа, за которую, наверное, ему и платят», – резюмировал эксперт.
Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для остановки продвижения российский войск Украине нужны 60 реактивных систем залпового огня. По его словам, РСЗО – «оружие, которое в корне изменит ситуацию». Получив 60 РСЗО, Киев добьется того, что «россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные на своем пути», утверждает Арестович.
Если Киев получит 40 систем, россияне «будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьезными потерями», сказал он. «При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас», – заявил Арестович. Он посетовал на то, что Украина получает недостаточное количество РСЗО и призвал Запад поставлять в разы больше систем и с большей дальностью действия. Отметим, что Арестович просит больше РСЗО, чем сейчас обещают дать Великобритания и США.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет делать свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил, что Вашингтон и Лондон избрали рискованный путь, решив поставлять Украине РСЗО. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В прошлую среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации.
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Премьер Эстонии: Призывы к миру на Украине нежелательны
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Призывы к перемирию или миру на Украине являются преждевременными и нежелательными, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Плохо достигнутый мир для Украины означает плохой мир для всех нас», – заявила Каллас в понедельник в Лондоне на встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.
Премьер заключила, что Киеву нужно отправлять оружие, а не призывать его к миру.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Небензя отказался слушать главу Евросовета в СБ ООН и покинул зал
Во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал.
Мишель обвинил российских военнослужащих в сексуальных преступлениях, а затем заявил, что Москва якобы несет ответственность за глобальный продовольственный кризис. После этого Небензя покинул зал. «Вы можете выйти из зала, но, может быть, легче выслушать правду», – приводит слова Мишеля ТАСС.
Позднее на это заявление ответил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский: «Мы пришли, чтобы услышать правду. Но Евросоюзу это явно не нужно». Полянский подчеркнул, что Россия «услышала только ложь и неподкрепленные ничем заявления, многие из которых уже были опровергнуты». По его словам, «больно видеть такие низкие профессиональные стандарты и отсутствие манер от ключевых функционеров ЕС».
Напомним, Небензя указал, что украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова бездоказательно врала всему миру о якобы совершаемых военнослужащими России сексуальных преступлениях и изнасилованиях детей на оккупированных территориях. В конце мая депутаты от партии Зеленского уволили Денисову за многочисленные фейки о преступлениях, которые якобы совершили российские военные на Украине.
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Минобороны показало уничтожение танков ВСУ «Краснополем»
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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских военных, готовившихся к контратаке.
«Артиллеристы применили высокоточные 152-мм артиллерийские боеприпасы «Краснополь». Сосредоточение бронетехники в районе лесополосы и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утерянные позиции вскрыли расчеты беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Огнем артиллерийской батареи танки ВСУ были уничтожены, подготовка к атаке противника сорвана.
Напомним, Минобороны Британии сообщило о том, что украинские войска якобы провели успешные контратаки в Северодонецке. Схожую информацию публикует и The Wall Street Journal: «Украинским силам удалось отбить часть города Северодонецка в ходе контратаки, пытаясь сдержать российское наступление на востоке Украины».
В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой бойцы спецподразделения «Ахмат» едут по центру Северодонецка в ЛНР. Кадыров в соцсети «ВКонтакте» отметил, что «не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка».
Посол ЛНР в России Родион Мирошник опроверг данные о контратаке ВСУ в Северодонецке
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Зеленский впервые признал сдачу в плен 2,5 тыс. украинских военных с «Азовстали»
Президент Украины Владимир Зеленский через полмесяца признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По словам главы государства, обменом пленных занимается главное управление разведки Минобороны Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
«На его базе создан специальный объединенный орган. Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ», – заявил Зеленский.
Напомним, 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Финские СМИ: Украину напугала фраза Макрона о недопустимости унижения России
Президент Франции Эммануэль Макрон напугал Киев одной фразой о России, сообщает обозреватель финского издания Iltalehti Лаури Нурми.
Так, во время интервью региональной прессе Макрон заявил, что унижать Россию на международной арене недопустимо, поскольку в будущем потребуется восстановление сотрудничества с Москвой. «Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», – передает «Лента.ру» послание журналиста.
По мнению Нурми, высказывание Макрона свидетельствует о его готовности частично принять правомерность российской спецоперации на Украине. Он утверждает, что французский президент таким образом хочет получить роль «миротворца» и стать посредником в урегулировании ситуации.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей. Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
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Стали известны подробности взрыва в кафе Херсона
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Один человек пострадал после взрыва в херсонском ресторане «Ностальжи», ему оказана помощь, сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.
«Около 12.40 мск поступила информация о взрыве в херсонском ресторане «Ностальжи» (Старообрядческая улица, дом 10). Пострадал один человек, ему уже оказана помощь. На месте работают городские оперативные службы», – сообщается в Telegram-канале ВГА.
При этом отмечается, что информация о взрыве напротив здания Военно-гражданской администрации не соответствует действительности, сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в свою очередь заявил журналистам, что взрыв мог стать следствием закладки взрывного устройства, сообщает РИА «Новости».
«Уточняем, как произошел этот взрыв. Возможно это закладка (взрывного устройства), может это предупреждение чего-то. Мы пока не знаем. Взрыв произошел недалеко от правительственного квартала. Жертв нет», – сказал Стремоусов.
По его словам, кафе, где произошел взрыв, является очень популярным среди местной элиты.
Ранее сообщалось, что в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Небензя: Обвинение военных РФ в сексуальных преступлениях стало излюбленным приемом Киева
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Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова бездоказательно врала всему миру о якобы совершаемых военнослужащими России сексуальных преступлениях и изнасилованиях детей на оккупированных территориях, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации пояснил, что за подобными утверждениями Киева нет необходимой доказательной базы, передает ТАСС.
«Лучше других это на днях доказала не кто-нибудь, а сама украинская уполномоченная по правам человека госпожа Денисова. Она, что называется, перегнула палку и была уволена украинским режимом с интересной формулировкой: непонятная концентрация на многочисленных деталях сексуальных преступлений и изнасилованиях детей на оккупированных территориях, которые не могли быть подтверждены доказательствами. Иными словами, украинская омбудсмен бездоказательно врала всему миру все это время, что оказалось шокирующим даже для киевских властей», – подчеркнул он.
По его словам, участники заседания Совета Безопасности ООН по Украине не смогли привести никаких доказательств выдвигаемых ими обвинений о причастности российских военнослужащих к сексуальному насилию. «Раскручивание обвинений в совершении российскими военнослужащими преступлений сексуального характера с самого начала специальной военной операции на Украине стало излюбленным приемом киевского режима и наших западных коллег. Мы все помним, как в украинских и западных СМИ, а также в этом зале наших солдат неоднократно обвиняли в секс-насилии, ссылаясь при этом на некие сообщения, содержащие якобы достоверные данные», – добавил Небензя.
В начале апреля российское издание-иноагент «Холод» опубликовало заявление Денисовой о том, что военные якобы «насиловали детей» в Буче и Ирпене Киевской области, когда ВС России контролировали этот поселок. В майском интервью швейцарской газете Blick Денисова обвинила российских военных в массовом и систематическом изнасиловании украинок.
Позже украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.
В конце мая депутаты от партии Зеленского уволили главную украинскую правозащитницу Людмилу Денисову.
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Зеленский отказался экспортировать украинское зерно через Белоруссию
Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию и оказывать помощь «дружественным» соседям, заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге (экспортировать зерно – прим. ВЗГЛЯД). Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на «РБК Украина».
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но необходим компромисс.
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Минобороны заявило об уничтожении за сутки более 570 украинских националистов
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За минувшие сутки в ходе российской спецоперации оперативно-тактической авиацией поражены 65 районов сосредоточения живой силы и техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено девять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения, сообщили в Минобороны.
Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражено 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено: более 400 националистов, 10 единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 специальных автомобилей, а также три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
Таким образом, по данным Минобороны, за минувшие сутки уничтожено более 570 украинских националистов.
Также ведомство сообщает, что высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, а также 18 районов скопления живой силы и украинский военной техники. В районах населенных пунктов Врубовка и Яковлевка Луганской народной республики уничтожены два склада боеприпасов.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Липцы, Стрелечье, Дементьевка, Бородоярское, Марьино, Петровское, Граково, Малые Проходы Харьковской области, а также Васильевка Николаевской области.
Кроме того, в результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотных летательных аппаратов, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок реактивных систем залпового огня, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3464 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Госдеп посоветовал Сербии присоединиться к внешней политике ЕС по России
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Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс, комментируя ситуацию с визитом главы МИД России Сергея Лаврова в Белград, посоветовал Сербии «сосредоточиться на своей цели вступления в ЕС».
В частности, по словам Прайса, речь идет о «сопряжении внешней политики и политики в области безопасности». Кроме того, он отметил, что США «постоянно призывают Сербию предпринимать шаги для продвижения по европейскому пути, в том числе для диверсификации энергоресурсов, сокращения энергетической зависимости от России».
Оценивая действия Болгарии, Северной Македонии и Черногории, Прайс заявил, что те приняли суверенное решение, которое «отражает решимость Европы привлечь Россию к ответственности» за ситуацию на Украине, передает ТАСС.
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
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