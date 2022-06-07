Путин: Надо разобраться, почему не все компании взяли отсрочку по уплате страховых взносов

Далеко не все предприятия воспользовались правом на отсрочку по уплате страховых взносов, необходимо разобраться в причинах, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Для компаний ряда отраслей экономики предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов за второй квартал текущего года. Однако, судя по бюджетной статистике – мы совсем недавно говорили об этом с председателем правительства, – далеко не все предприятия в мае воспользовались такой возможностью», – передает РИА «Новости» его слова.

Путин добавил, что предприятия выбрали менее половины средств, предусмотренных на эту льготу в федеральном бюджете. «Было 350 млрд у нас предусмотрено, а 137 (млрд рублей) взяли только», – пояснил глава государства.

«Давайте сегодня тоже разберемся, в чем здесь причина. Но в любом случае прошу правительство, регионы, наши ведущие деловые объединения плотнее работать с бизнесом и детально доносить информацию до компаний на местах о том, кто имеет право на отсрочку по страховым взносам, как реализовать это право и так далее», – распорядился Путин.

Напомним, в России запущен навигатор по мерам поддержки в условиях санкций, который помогает россиянам сориентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки на фоне внешних ограничений.

Для предпринимателей доступны сведения о действующем в России моратории на проверки бизнеса, отсрочке по уплате страховых взносов, льготных кредитах и грантах для представителей различных отраслей, условиях нового этапа амнистии капитала.