Депутаты «новой волны» указали на важность сохранения природы

Депутаты «новой волны» отметили важность охраны окружающей среды в День эколога, который отмечается в России 5 июня, в один день со Всемирным днем окружающей среды.

В этот день в разных городах страны устраиваются масштабные мероприятия – парады велосипедистов, «зеленые концерты», проводятся уборки территорий, высаживаются новые растения, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Президент России Владимир Путин поздравил работников министерства природных ресурсов и экологии России и подведомственных учреждений, отметив достигнутые результаты,. «С каждым годом растет количество экологических проектов, ширится круг их участников, все больше территорий получают статус особо охраняемых», – подчеркнул глава государства.

В социальных сетях к поздравлениям присоединились депутаты новой волны от «Единой России», отметив значимость охраны окружающей среды.

В День эколога член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Максим Иванов совместно с коллегами по партии и представителями Всероссийского общества охраны природы высадили в центральном парке Хабаровска десять кусток 15-летнего кедра.

«Мне кажется, что мы, дальневосточники как никто другой должны понимать природу, заботиться о ее сохранении, бережно относиться к ней, разумно пользоваться ее дарами и быть в этом примером для всех жителей нашей страны», – отметил он.

К поздравлениям также присоединилась Жанна Рябцева, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. «Экология – это то, что важно для каждого из нас. И каждый в силах внести свою лепту в сохранение окружающей среды. Давайте постараемся вместе», – подчеркнула она.

Евгений Нифантьев, член комитета Госдумы по промышленности и торговле напомнил об истории Всемирного дня окружающей среды – в 1974 году впервые отметили главный международный экологический праздник под девизом «Только одна Земля».

«В нашей дружной команде – более 20 экоактивистов. Они участвуют в наших акциях и занимаются экопросвещением, например, мы собрали уже четвертую тонну батареек и скоро отправим ее на завод НЭК в Ярославле. Это второе предприятие в стране по глубокой переработке батареек. В этот день хочется поблагодарить всех наших жителей, которые ответственно относятся к окружающей среде: не оставляют после себя мусор после пикника, участвуют в субботниках, сортируют бытовые отходы и сдают в переработку предметы, которые могут обрести вторую жизнь. Именно из таких маленьких действий и состоит настоящая забота об окружающей среде», – сказал он.

Мониторинг деятельности депутатов «новой волны» – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны.