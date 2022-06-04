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В России за сутки госпитализировали 1,4 тыс. человек с коронавирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано госпитализировано 1493 человека, на 28,7% меньше по сравнению с 3 июня.
Выписали в связи с выздоровлением 5132 человека, на 1,9% меньше по сравнению с 3 июня. Всего за сутки было выявлено 4101 новых случаев COVID-19. Скончались 82 человек, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Днем ранее в России госпитализировано 1965 человек, на 13,9% меньше по сравнению с 1 июня.
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Лукашенко: Между Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт
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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Польша – вы видите – и туда, и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт», – передает БелТА его слова.
Лукашенко добавил, что это вызвано тем, что украинские военные поняли, что не смогут больше воевать. «Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», – подчеркнул он.
Ранее Лукашенко заявил, что инициаторы санкций против России и Белоруссии не только «стреляют себе в ногу», но уже «прострелили голову», что приведет к обвалу экономик через год. По его словам, санкции больше вредят тем, что вводил их, это может привести к обвалу экономик через год в западных странах.
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В Германии заметили изменение позиции США по Украине
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Заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе свидетельствуют об изменении позиции Вашингтона по ситуации в бывшей советской республике, заявил депутат бундестага Петр Быстронь в колонке для iDNES.cz.
Парламентарий подчеркнул, что высказывания Киссинджера прямо противоречат мнению западноевропейских политиков, которые высказываются против мирного разрешения ситуации, передает РИА «Новости».
«Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте», – отметил Быстронь.
Депутат добавил, что смена позиции по Украине в США началась со статьи в The New York Times, подчеркивавшей, что вооруженный конфликт с Россией не входит в интересы Соединенных Штатов. Однако при этом еще в марте издание провозглашало, что «Украину требуется освободить вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется», указал парламентарий. «Конечно, ни Генри Киссинджер, ни главные обозреватели The New York Times не превратились вдруг в поклонников [президента России] Владимира Путина <…>. Их разворот на 180 градусов скорее означает, что США уже добились, чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта», – считает Быстронь.
Он также уточнил, что за последние 30 лет американцы уже и так максимально расширили свою сферу влияния, перенеся ее границу из центра Европы на берега Днепра. «То, что когда-нибудь коса найдет на камень, все неизбежно понимали как минимум с момента произнесения Путиным речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он ясно выступил против расширения НАТО на восток», – продолжил парламентарий.
Быстронь предположил, что Вашингтон уже не может вмешаться в ситуацию на Украине, так как ее территория «входит в сферу влияния другой мировой державы».
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии во избежание катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров .
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Немцы высмеяли Бербок после слов о поддержке Украины
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Читатели немецкой газеты Die Welt высмеяли главу МИД Германии Анналену Бербок после ее заявлений о поддержке Украины.
Комментаторы высказали сомнение в ее профессионализме, так как, по их мнению, безапелляционность высказываний Бербок противоречит целям ее работы, пишет РИА «Новости».
«Единственное, что она может пообещать, так это то, что будет продолжать «и еще долго», – давать простые ответы на сложные вопросы», – написала Anna Lyse.
«Даже у некритичного населения постепенно складывается впечатление, что Бербок – абсолютная неудачница и не имеет ни малейшего представления ни об истории, ни о психологии власти», – возмутилась Maria B.
«Серьезный вопрос: почему мы должны давать такое безоговорочное обещание поддерживать Украину вместо того, чтобы оставаться в стороне от конфликта?» – поинтересовался Mike Muller.
«Какие у Бербок сильные стороны? Качаться во время лжи и разговоров?» – задался вопросом Konrad P.
«Почему министр иностранных дел Германии обещает поддержку Украине? Тем более что это совершенно нам не по карману. Кто должен платить за это?» – заключил Monique M.
Ранее Бербок заявила, что в этот «исторический момент» Германия должна поддержать Украину. Также она заявила, что Германия поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
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KFC выпустила рекламу с приглашением украинок в постель в Германии
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Украинцев в соцсетях возмутила фотография рекламы сети ресторанов KFC в Германии, на которой «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже размещена надпись: «Цып с Украины очень ждут в Германии».
Украинцев возмутили фотографии рекламного постера сети ресторанов быстрого питания KFC в Германии, которые появились в соцсетях.
На рекламе «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже написано: Chicks from Ukrainian are very welcome to Germany. («Цып с Украины очень ждут в Германии»). Также на рекламе присутствует логотип сайта бронирования отелей Booking.com. Между тем ряд пользователей отметили, что «место, отведенное Украине западным сознанием, указано очень четко».
Напомним, в апреле в эстонском парламенте заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией в ЕС. В том же месяце российские силовики обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Украинки достигли интимного слияния с Европой.
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Вучич поговорил с украинскими беженцами в Сербии на русском языке
Президент Сербии Александр Вучич посетил лагерь для украинских беженцев в городе Вране, пообщался с детьми на русском языке и вручил им подарки, сообщили местные СМИ.
Перед президентом построились 15 детей и подростков. «Вам нравится здесь?» – обратился к детям Вучич по-сербски. Дети ответили ему по-русски «да». После этого президент также перешел на русский: «Я не говорю по-украински, но я все понимаю по-русски, все еще бегло не говорю, но все понимаю», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Разговор шел на русском языке. Вучич вручил детям подарки, поиграл с ними в футбол и сфотографировался.
В обращении к собравшимся Вучич снова перешел на русский язык. В свою очередь, посол Украины в Сербии Владимир Толкач обратился к собравшимся на македонском языке, после чего переводчица перевела его речь на украинский. После этого Вучич извинился за нарушение протокола и заметил: «Сразу видно, кто из каких частей Украины, кто-то говорит только на русском, кто-то только на украинском, а кто-то на русском и на украинском».
В ходе посещения центра Вучич пообещал беженцам медицинскую помощь и возможность трудоустройства.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не может на данный момент вводить санкции в отношении Москвы.
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В Грузии объяснили, что может сделать Россию счастливой
Отказ ЕС присвоить Грузии, Молдове и Украине статус кандидата на членство в Евросоюз «принесет счастье только России», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Выступая на международном форуме по безопасности в Братиславе в пятницу, глава правительства Грузии задался вопросом, «кто будет счастлив, если представить, что ЕС не присвоил статус кандидата» этим странам.
«Только России», – сказал он.
Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что статус кандидата не означает членство в ЕС.
«Не надо бояться этой мотивации. Это станет поощрением молодым демократиям в Грузии, Молдове, Украине. Будет ошибкой не присвоить символический статус кандидата всем трем странам», – сказал он, напомнив, что данные государства уже имеют либеральный визовый режим с Евросоюзом и режим свободной торговли по соглашениям об ассоциации.
ЕС примет решение по Грузии, Молдове и Украине в конце июня.
Захарова: Германия взяла курс на форсированную ремилитаризацию своей страны
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Германия взяла курс на ремилитаризацию своей страны, чем это может закончиться, всем хорошо известно из истории. Россия будет внимательно следить за анонсированным перевооружением армии ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это заявление федерального канцлера ФРГ мы воспринимаем как очередное подтверждение того, что Германия взяла курс на форсированную ремилитаризацию своей страны. Чем это может закончиться, увы, всем хорошо известно из истории. Мы будем внимательно следить за анонсированным перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил ФРГ с учетом имеющихся у нее международно-правовых обязательств о сдержанности в военной сфере», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Шольца об усилении Германии возрождением «доминантных устремлений».
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецким СМИ заявил, что в ФРГ вскоре появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД изучала, сможет ли Берлин вновь превзойти всю Европу по военной мощи и против кого он намерен ее использовать.
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В Мелитополе сотрудники украинского банка портили гривны
Во время инвентаризации помещений одного из банков в Мелитополе были обнаружены испорченные украинские гривны различного номинала. Предположительно, их испортили сотрудники кредитной организации.
Так, в одном из отделений украинского «Ощадбанка» было уничтожено несколько десятков тысяч гривен. Общая сумма испорченных купюр составляет около 1,5 млн гривен (около 51 тыс. долларов), передает РИА «Новости».
И. о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщала, что украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а оставшиеся купюры украинская сторона испортила краской.
Ранее в Раде предложили запретить использование российского рубля на Украине.
Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире
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Разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а никак не с действиями России на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что неблагоприятная ситуация на рынке продовольствия начала складываться не вчера, а еще в феврале 2020 года, в процессе борьбы с последствиями коронавируса.
«Ничего лучше не нашли в тех же Соединенных Штатах, финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения и поддержку отдельных предприятий, отраслей экономики», – приводит слова Путина официальный сайт президента.
«В целом и мы делали примерно то же самое, но я смею вас заверить, и результат очевиден, налицо: мы делали это гораздо более аккуратно, мы делали это точечно, добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе на безмерном росте инфляции», – заявил президент.
По его словам, совсем по-другому складывалась ситуация в Соединённых Штатах:«За два года, неполных два года, с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона. Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объём денежной массы вырос на 38,6 процента».
«Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар – мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, рассосётся по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так, – считает глава государства. – Собственно говоря, люди порядочные, а в Штатах такие тоже есть, Министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединённых Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак».
«И это был первый шаг, очень серьезный шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что прежде всего наверх пошли, в гору пошли цены на продовольствие», – отметил Путин.
До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.
Эксперт раскрыл возможные детали новой тактики ВС России на Украине
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«В заявлениях о новой тактике, на мой взгляд, речь идет не только о самих военных действиях, но и о политических, социальных и экономических вопросах», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу объявил об изменении тактики спецоперации на Украине.
«Я думаю, мы увидим много сюрпризов для вооруженных сил Украины и много нестандартных действий, которых они не ожидают», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Конечно, конкретики никто пока раскрывать не будет. Но у нас есть серьезный козырь – это маневры. Старая русская пословица гласит: «Ерунда война, главное – маневры». И всегда наша армия побеждала именно маневренностью», – отметил эксперт.
«Александр Суворов в своей книге «Наука побеждать» так и писал: каждый солдат должен знать свой маневр. Все в войне решают время и натиск. Несмотря на нестандартность ситуаций, и именно суворовские принципы должны стать основой достижения победы», – полагает собеседник.
Перенджиев считает, что нужно, прогнозируя развитие событий, прибегать и к анализу прошлого. «Надо вспомнить контртеррористическую операцию в Чечне, как мы там достигали победы. Это ведь происходило не только путем применения военной силы», – сказал он. «Достичь победы нам позволил в том числе и приход Ахмата Кадырова к власти. Это было политической тактикой», – отмечает эксперт.
«В результате это привело к тому, что Чечня стала мирным регионом, который активно проявляет себя в защите национальных интересов России. Но если кто-то нечто подобное сказал в 1996 году – ему никто бы не поверил. Сейчас все это реализовано на практике», – подчеркнул собеседник.
«Я допускаю, что в ситуации с Украиной мы будем двигаться по подобному сценарию. В этом ключе символична встреча Сергея Шойгу с Рамзаном Кадыровым. И заявление о новой тактике перекликается с тем, что происходило в Чечне», – отметил Перенджиев.
«Думаю, что в ситуации с Украиной речь идет не только о военных действиях, но и о работе по другим сферам: в экономике, в социалке, в вопросах права и культуры. Все это, вместе с решительными военными маневрами, даст необходимый результат», – полагает собеседник.
«Стоит отметить, что как раз о политической стороне вопроса свидетельствует и работа секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака на освобожденных территориях. Там открывают МФЦ, социальные объекты и многое другое. Это явный пример такой тактики. Турчак, кстати, один из первых и заявил, что Россия оттуда не уйдет», – сказал эксперт.
«Мягкая, политическая работа на освобожденных территория идет активно. И помимо суворовских маневров, мы будем, конечно же, продолжать вести политическую работу с населением. Будем помогать развиваться на Украине здоровым силам, которые нормально относятся к России, к русским, к культуре и языку», – почеркнул собеседник.
В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве сообщил об изменении тактики спецоперации на Украине. «Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
Медведев указал, что спецоперация «идет по определенному сценарию», у нее две цели: «защитить граждан» ДНР и ЛНР, многие из которых являются россиянами, и «уничтожить милитаристскую машину», провести «денацификацию регионов». Как отметил Медведев, «цели этой операции ограничены», она «проходит в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты».
Российские силы «стараются действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины». «Поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
НАТО же, как подчеркнул Медведев, начало «так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия» и «всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того, чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца».
При этом «ни интересы Соединенных Штатов, ни Европы не страдают». «С Украины уже уехали 6 млн человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны», – сказал Медведев.
Как заявил зампред Совбеза России, «может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие». Кроме того, фактором, который «не мог не беспокоить» Москву, было расширение НАТО, «для нас это прямая и явная угроза».
Он отметил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для России, чем присоединение Украины к альянсу – «дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая».
Россия исходит из того, что Крым является ее неотъемлемой частью, но «если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас – отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма», сказал Медведев.
Он заявил, что деструктивная позиция НАТО помешала разрешить ситуацию на Украине путем мирных переговоров: «Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс». В ответ на уточняющий вопрос, могла ли Россия достичь своих целей без проведения специальной военной операции, Медведев подчеркнул: «С определенного периода – нет, не могла».
По его словам, если бы «с 2014 года и до конца практически 2021 года, у тех, кто принимал решения, хватило бы мужества и сообразительности довести эти переговоры до конца, найти мирное урегулирование тех проблем, которые возникли, обеспечить нормальную жизнь для людей, которые остались в республиках Донбасса, удалить оттуда националистов, дать экономике дышать и не заниматься милитаризацией собственной страны, то тогда можно было договориться».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперт назвал неэффективное оружие НАТО на Украине
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«Головка самонаведения «Джавелина» имеет определенный срок службы. Да, она пробивала БТР, танки, если стрелять в бок, а не в лоб. Но поднялся туман или пошел дождь – танк не подстрелишь», – сказал газете ВЗГЛЯД половник в отставке Виктор Баранец. Он объяснил, какие иностранные вооружения украинской армии оказались неэффективными в ходе российской спецоперации.
«Прицельно бьет американская гаубица М777. Сами пленные украинцы говорили, что у нее хорошая дальность. Также у нее неплохое вероятное отклонение – 5-10 метров. Как мы ни хаяли американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин», но по простоте использования он оказался вполне пригоден. Еще можно отметить различные снайперские винтовки. Все эти вооружения продолжают щекотать нервы нашим солдатам и офицерам», – отмечает военный обозреватель «Комсомольской правды», половник в отставке Виктор Баранец.
Кроме того, эффективными оказались приборы артиллерийской разведки или контрбатарейной борьбы. «Они работали достаточно оперативно, мы специально охотились за ними, чтобы вырубать эти приборы», – добавил собеседник.
В то же время турецкие беспилотники «Байрактар», которые нахваливали украинские военные в первые недели после начала российской спецоперации, оказались сильно уязвимы из-за низких скоростных характеристик, хотя в целом это «нормальная» техника. «Мы их валим как сонных мух с потолка. Раздутой рекламой для «Байрактаров» стала армяно-азербайджанская война осенью 2020 года. Но когда мы почесали репу, плавненько посадили несколько украинских экземпляров, то разобрались, в чем дело и начали срубать их всем, что у нас есть, начиная от пулемета и заканчивая «Тором» или «Буком». А сейчас «Байрактары» вообще не проблема, потому что лазерный комплекс «Задира» выносит этому беспилотнику электронные мозги», – напомнил Баранец.
Другим слабым оружием Вооруженых сил Украины (ВСУ) стали штурмовые винтовки. «Они непригодны в грязи, стволы «летят» очень быстро. Так что все эти винтовки оказались сильно распиаренными, как и поставленные Швецией автоматические пушки Bofors L60, а также норвежские ПЗРК Mistral. Все это техника позавчерашнего дня. Украине просто сбрасывали хлам, который не вызывал у наших военных серьезной тревоги», – подчеркнул полковник.
Баранец особо подчеркнул, что идеального оружия нет и даже доказавшие свою эффективность вооружения обладают существенными недостатками. «У каждого оружия есть свои плюсы и минусы. Те же американские гаубицы M777 мы начинаем вырубать пачками. У нее хорошая прицельная система, но ее слабое место в том, что она прицепная. После выстрела ее надо свернуть, поднять станины, развернуть ствол – на это уходит время! Наш беспилотник «Орлан» успевает передавать координаты для удара. Украинские военные даже не успевают прицепить гаубицу к тягачу – им уже прилетело и кишки вместе с колесами разлетаются по сторонам. Кроме того, после интенсивной стрельбы нужно делать паузу, пока остынет ствол. А у нас такая артиллерия, что мы сто снарядов выпускаем, а со стволом ничего не делается, как у 122-мм гаубицы Д-30», – говорит собеседник.
Американские «Джавелины» тоже часто мажут. «Головка самонаведения имеет определенный срок службы. Да, она пробивала БТР, танки, если стрелять в бок, а не в лоб. Но поднялся туман или пошел дождь – танк не подстрелишь. И кроме того, у нас есть хорошая система защиты, которая создает облако из алюминиевой фольги и «Джавелин» перестает видеть цель», – подытожил Баранец.
Накануне российские военные уничтожили батарею американских гаубиц M777 406-ой бригады ВСУ в населенном пункте Жовтеное недалеко от города Николаев. По информации военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, было уничтожено как минимум 12 артиллерийских установок, склад с боеприпасами и 80 украинских боевиков.
С момента нала спецоперации Пентагон предоставил Украине 108 гаубиц M777 и более 5,5 тыс. «Джавелинов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, многие западные образцы оружия, в том числе «Стингеры», «Джавелины» и «Байрактары» мало эффективны, но сам факт участия этих видов оружия в реальных боях на Украине имеет для Запада большое значение.
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Путин заявил о новом этапе отношений России с африканскими странами
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Отношения России и африканских стран находятся на новом этапе развития, Москва придает им очень большое значение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом.
Глава государства поздравил коллегу с грядущим 60-летием установления дипломатических отношений, а также с прошедшим Днем Африки.
«Хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, поддерживала Африку в борьбе с колониализмом... Мы на новом этапе развития, придаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами. Это имеет определенный результат положительный, у нас растет товарооборот», – передает слова Путина РИА «Новости».
Он отметил, что за первые месяцы 2022 года товарооборот вырос более чем на 34%.
Кроме того, Путин подчеркнул, что роль Африки на международной арене растет в целом и в политическом плане.
«Мы считаем, что Африка в целом и отдельные ее государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения, дружеские отношения, имеют огромные перспективы, и исходя именно из этого намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом и с отдельными ее государствами», – сказал президент.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин разъяснит коллеге из Сенегала ситуацию с вывозом зерна из морских портов Украины.
ВС России нанесли удар по центру подготовки ВСУ с иностранными инструкторами
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Министерство обороны России сообщило, что ВС России поразили 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожили центр подготовки, два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Высокоточные удары нанесены по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В этом центре иностранные инструкторы обучали украинских солдат эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777. Также уничтожен пункт дислокации иностранных наемников в Одесской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Удалось уничтожить 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения.
Также над Одессой был сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины и 17 беспилотников, в том числе российскими средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2».
С начала спецоперации уничтожено: 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотников, 328 ЗРК, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 артиллерия и минометы, а также 3405 единиц специальной военной автомобильной техники.
Путин назвал самый простой способ вывезти зерно с Украины
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Вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Что касается вывоза украинского зерна – мы не препятствуем этому», – сказал Путин, сообщает официальный сайт президента.
Российский лидер пояснил, что существует несколько способов вывоза этого зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а самое простое – через Белоруссию. Последний вариант самый простой, дешевый, так как зерно поступит сразу в порты Прибалтики, однако для этого нужно снимать санкции с Белоруссии, отметил Путин.
По его словам, президент республики Александр Лукашенко «ставит вопрос именно так». «Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Белоруссию, никто не мешает», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что Запад перекладывает продовольственные проблемы «с больной головы на здоровую», когда возлагает ответственность за них на Россию. Российский лидер также добавил, что в случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря.
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Американский генерал призвал срочно отправить Украине истребители
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Командующий Национальной гвардией Калифорнии генерал Дэвид Болдуин выразил мнение, что власти США и страны Запада должны как можно скорее рассмотреть вопрос о поставке Украине истребителей, в том числе американского производства, сообщило издание Politico.
Командующий калифорнийской Нацгвардией, которая ранее занималась обучением украинских военных, заявил, что лучшим «краткосрочным решением» стала бы отправка самолетов советского производства МиГ, которые есть у восточноевропейских союзников Вашингтона. По его словам, этот вариант представляется целесообразным, поскольку украинские летчики «уже обучены обращению с ними», передает ТАСС.
«[Самолеты] МиГ – это лучшее краткосрочное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это вариант, который должен быть изучен как можно скорее», – добавил Болдуин.
По его словам, с момента начала российской специальной военной операции на Украине представители Национальной гвардии штата Калифорния помогали Киеву формировать запросы Пентагону на поставку украинской стороне различных вооружений. Также, как проинформировал Болдуин, военнослужащие калифорнийской Нацгвардии, в особенности летчики, на ежедневной основе контактируют с украинскими военными, чтобы обмениваться с ними идеями и соображениями по поводу тактики ведения боевых действий.
В четверг постпред России при ООН Василий Небензя в СБ ООН обвинил страны Запада в совершении военного преступления из-за поставок Украине вооружений, которые используются Киевом для обстрела мирных кварталов Донбасса.
Напомним, в марте Варшава предложила США забрать польские МиГ-29 в Германию. Ранее американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16. По словам источников, такой шаг стал бы ответом на призыв Киева закрыть небо над Украиной. США поддержали возможность передачи Украине советских самолетов из Польши. Вопреки этому Польша опровергла сообщения о решении передать Украине боевые самолеты.
В начале марта украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Истребители МиГ-29 стоят на вооружении армии Польши с 1989 года и находятся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке и 23-й базе в Минске-Мазовецком. Первые самолеты были приобретены в СССР, последующие получены из Чехии и Германии.
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