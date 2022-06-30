Детский омбудсмен назвала главные проблемы подростков

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова представила доклад президенту и рассказала об основных проблемах детей, в том числе беженцев с Украины.

По последним данным, число вынужденных переселенцев в Россию – свыше двух миллионов человек, из них более 300 тысяч – дети. По всей стране развернуто около 10 тыс. лагерей для беженцев.

«Конечно, в первые дни, когда люди приходили стихийно, были и раскладушки в спортзалах. Сейчас это уже пансионаты, гостиницы, двухместные, трехместные номера. Люди пытаются налаживать нормальную жизнь. Те ПВР, которые посещали мы, находятся в основном в летних лагерях. Люди живут в палатах, в которых пять-шесть кроватей. Они могут жить в ПВР столько, сколько им потребуется. Но возникает вопрос качества жизни. Когда ты не живешь, а гостишь, вряд ли это дает душевный покой. Кто-то уже устроился на работу, кто-то уехал к родственникам, кто-то снял жилье», – заявила в интервью «Российской газете» Мария Львова-Белова.

По ее словам, дети Донбасса будут обеспечены отдыхом в российских лагерях. Так, недавно из подвалов Мариуполя привезли 31 ребенка на отдых в подмосковном пансионате.

«У нас есть квотированные места в региональных и федеральных лагерях. Министерство просвещения выделило места детям из ДНР и ЛНР в «Артеке», «Орленке», – подчеркнула Мария Львова-Белова.

Она отметила, что чаще всего дети обращаются к ней с просьбами устроиться на работу.

«Подростки пишут – помогите, мы хотим работать. Я пошла к Антону Котякову, министру труда и соцзащиты. Вместе с ним и Ольгой Баталиной, первым замминистра труда и соцзащиты, договорились, что особое внимание будем уделять подростковой занятости. Нужно продумать какие-то преференции для работодателей, потому что пока для работодателя подросток – это множество ограничений и требований, которые нужно соблюдать», – заявила детский омбудсмен.

Она указала, что сейчас в законодательстве прописаны специальности, по которым подросткам нельзя работать, но «было бы здорово, если бы были прописаны те, по которым можно».

«Чтобы это были не только разнорабочие – менеджеры территории» (как правило, ребят в летние каникулы берут на уличные работы), но такие профессии, например, из IT-области, которые давали бы не только занятость, но и знания. Сейчас в 11 пилотных регионах, среди которых Пензенская, Пермская, Нижегородская области, мы запускаем проект «Подростки России» и отработаем эти инициативы», – подчеркнула Львова-Белова.

Львова-Белова подчеркнула, что самый главный враг детства – отсутствие занятости. По данным СК России, в 2021 году произошло 753 суицида несовершеннолетних – это два человека в день. Несовершеннолетних, совершивших преступления, по данным за прошлый год, почти 30 тыс. человек, состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних почти 110 тысяч.

«Спорт, туризм, волонтерские проекты, профориентация, возможность сезонной подработки – должны оказаться для ребят привлекательнее, чем разрушение себя и окружающих», – заявила она.

Мария Львова-Белова обратила внимание на печальную статистику. По ее словам, согласно последним данным, в России было совершено 103 тыс. преступлений против несовершеннолетних (в 2020 году было 90 тыс. случаев), против жизни и здоровья – 9 тыс. преступлений, сексуального характера – почти 17 тысяч.

«Если что-то где-то произошло, первый вопрос – а где был уполномоченный. У всех есть представление, каким должен быть уполномоченный: стоять у каждой двери, защитить от всех маньяков, собак и всего остального. Но как это сделать – никто не знает. Как установить правила чуткого и бережного отношения к детям в семьях, школах, детских домах, на улице, в интернете? Об этом и болит сердце. Что можно где-то не успеть, где-то не доработать. Но я точно знаю, мы с командой делаем все возможное. Детский уполномоченный – как детский дипломат, который переведет ребенку язык взрослого, и наоборот», – подытожила детский омбудсмен.