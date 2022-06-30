Депутат рассказал о работе волонтеров на освобожденных территориях

«Особенность в том, что ты в каждую минуту должен быть готов к любому развитию ситуации. Мы не раз слышали звуки разрывов снарядов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Игорь Кастюкевич о работе волонтеров на освобожденных территориях Украины. «Единая Россия» уже открыла несколько центров по распределению гуманитарной помощи.

«В течение дня ребята успевают принять и зарегистрировать около полутора тысяч человек. С момента открытия центра, то есть с начала июня, за помощью к нам обратились уже более 27 тысяч человек. Каждый из них идет со своими проблемами, болью, вопросами и рассчитывает на помощь. Мы оказываем ее по нескольким направлениям: продовольственные наборы, юридические и медицинские консультации, обеспечение медикаментами, отработка адресных обращений для маломобильных жителей. Все это делают волонтеры», – говорит замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич, который

В начале июня в Херсоне открылся центр гуманитарной помощи «Единой России». Здесь местные жители могут получить продукты, лекарства, а также юридические консультации и помощь врачей. Он работает по принципу партийных многофункциональных центров помощи, которые открыты в Донецкой и Луганской народных республиках.

В этих центрах работают волонтеры из «Волонтерской Роты», «Молодой Гвардии Единой России» и «Молодежки ОНФ». Добровольцы приехали из разных регионов страны: Тамбовской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Свердловской, Липецкой, Ростовской областей, Ингушетии, Осетии, республик Марий-Эл, Башкортостан, Крым, Краснодарского края, Севастополя, Москвы.

Общий объем продуктовой помощи в Херсоне составил более 328 тонн, делится политик. Это продукты, которые нужно разгрузить, расфасовать по пакетам, сформировать продуктовые пакеты и потом раздать их людям. Отдельно выдается одежда, питание для детей, памперсы, книги на русском языке и многое другое. Все это на плечах добровольцев.

Ребята также совместно с Росгвардией и российскими военнослужащими доставляют гуманитарную помощь по населенным пунктам Херсонской области и Николаевской, продолжает собеседник. Как известно, ситуация на освобожденных территориях продолжает оставаться непростой. Однако ребята все в боевом настрое. Они не считаются с усталостью, потому что знают, насколько нужна их помощь и востребована у населения.

«Особенность в том, что ты в каждую минуту должен быть готов к любому развитию ситуации. Мы не раз слышали звуки разрывов снарядов, видели, как работает российское ПВО, сбивая ракеты в небе над Херсоном. Волонтеры ежедневно видят людей, которые рассказывают им о своих страхах. Страх за собственные жизнь и здоровье, своих детей и семей, если вернутся украинские нацисты. И ребята убеждают жителей, что все будет хорошо и Россия здесь навсегда», – рассказывает депутат.

Та работа, которую ребята проводят в рамках гуманитарной миссии, тяжела не только физически, но и морально в первую очередь, отмечает депутат. Однако он уверен в каждом из них. «Со многими из тех, кто сейчас со мной в Херсоне, мы работали в зонах ЧС: Крыму, Якутии, Иркутской области, Забайкалье. Эти ребята знают, что такое горе, боль, усталость, желание человека высказаться. И они едут туда, чтобы помочь ему не только физически, юридически, через оказания медицинской консультации или доставкой продуктов. Они помогают людям оправиться эмоционально. Зарядить их позитивом и уверенностью в завтрашнем дне. Уверенностью в том, что они теперь с Россией навсегда и мы своих никогда не бросаем и не бросим», – заключил Кастюкевич.

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