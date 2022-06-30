Выяснилось местонахождение угрожавшего убить мать Кадырова лейтенанта «Азова»

Лейтенант полка «Азов» Давид Касаткин, угрожавший в ходе боев за «Азовсталь» убить мать Рамзана Кадырова и изнасиловать его детей, находится в заключении в Донецкой народной республике (ДНР), удалось узнать RTVI.

Касаткин от имени Young Gods Group писал посты о Кадырове, про пленных и убийство бойцов ДНР. Он оскорблял главу Чечни. Также он требовал, чтобы тот замолчал и угрожал отрезать его матери голову и изнасиловать дочерей, передает RTVI.

Через некоторое время Касаткин удалил публикацию. Позже стало известно, что Касаткин с «Азовстали» попал в плен. Через несколько дней в соцсетях появились сообщения, что военного якобы вывезли в СИЗО Грозного на беседу к Кадырову. Ряд Telegram-каналов сообщали, что Касаткин якобы умер от остановки сердца.

Однако источник в руководстве ДНР сообщил RTVI , что информация о переводе Касаткина «в Ростов, Грозный или Москву – фейк».

«Касаткин находится в Волновахской колонии №120. Жив и здоров, спит, гуляет, три раза в день получает питание, в столовую ходит вместе со своим дружком Фростом. Никаких жалоб от него не поступало. Все что ему угрожает – обстрелы со стороны ВСУ, в Еленовку постоянно регулярно происходят прилеты», – сообщил источник. Он уточнил, что в колонии в Еленовке содержится 2300 пленных с «Азовстали», лидеров полка действительно вывезли в Москву, в Лефортово, а следствие в ДНР продолжает активную работу: «Все факты преступлений зафиксированы, очистка соцсетей преступникам не поможет».

Кроме того, источник оценил возможность обмена Касаткина: «После предъявления обвинения в преступлениях статус пленного меняется и обмену он не подлежит».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские следователи работают с командирами украинского националистического батальона «Азов» (возбуждены уголовные дела в России), собирается информация для подготовки к готовящемуся трибуналу в конце лета.