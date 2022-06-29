В НАТО назвали ядерное оружие высшей гарантией безопасности альянса

Историки рассказали, как греки обменяли независимость на билет в НАТО

Вмешавшись в гражданскую войну США практически превратили Грецию в свою колонию, а позже семь лет поддерживали в стране диктаторский режим, рассказали эксперты Музея НАТО.

«После Второй мировой войны, действуя под лозунгом спасения страны от коммунизма, американцы установили практически полный контроль за экономикой, государственным планированием и реорганизацией вооруженных сил Греции. В обмен на регулярную финансовую и военную поддержку США получили нового союзника для НАТО, а также широкие возможности для использования территории Греции в военных целях. Эксперты медиапроекта «Музей НАТО» рассказывают об истинных мотивах вмешательства США во внутреннюю, да и внешнюю политику Греции», – отмечается в материале на сайте музея.

Полномасштабное вмешательство США в гражданскую войну в Греции началось весной 1947 года после провозглашения «доктрины Трумэна», которая обозначила намерение США бороться с распространением «мирового коммунизма» всевозможными методами и по всему миру. Греции было срочно выделено 400 млн долларов, говорят историки.

При этом, по словам экспертов, пропорционально финансовой поддержке росло и влияние США в стране. Уже в ноябре 1947 г. в записке «Американской миссии помощи Греции» (AMAG) Госдепартаменту отмечалось: «Мы установили практически полный контроль за национальным бюджетом, налогообложением, печатанием денег, ценовой политикой и политикой в области заработной платы, государственным планированием…, а также экспортом и импортом... вектором реорганизации вооруженных сил».

«Гражданская война в Греции закончилась в 1949 г. полным поражением левых сил. Расходы США на «спасение Греции от коммунистов» были велики, но итоговый результат оправдал эти военно-политические «инвестиции». Важнейшим итогом стало то, что 18 февраля 1952 г. Греция (вместе с Турцией) вступила в НАТО. Это было так называемое «первое расширение» Североатлантического альянса», – продолжили историки.

Географически обе страны Восточного Средиземноморья не имели прямого отношения к «оборонительным целям» в Северной Атлантике. Однако это расширение и создание новой зоны ответственности очень хорошо вписывалось в контекст набиравшей обороты холодной войны и глобальной борьбы с влиянием Советского Союза.

Более того, в 1953 г. был подписан первый договор, по которому США получили возможность использовать территорию Греции в военных целях. Это позволило Пентагону получить крупную военно-морскую базу в заливе Суда на острове Крит, равно как десятки других значимых военных объектов. В обмен на это Греция за пять десятилетий после 1946 г. получила от США экономической и военной помощи на сумму в 11,2 млрд долларов.

После 1963 г. обострился конфликт вокруг острова Кипр, получившего независимость от Великобритании в 1960 г. Анкара претендовала на создание на острове отдельного государства для турецкого населения и/или присоединения части острова к Турции. А среди греков-киприотов были сильны настроения в пользу «Энозиса» – воссоединения с Грецией. Многое зависело от позиции США. Сложность для Вашингтона состояла в том, что и Турция, и Греция были союзниками по НАТО. Но Турция считалась более сильным и нужным союзником на южном фланге альянса, чем Греция, что и определило позицию США в конфликте, пишут эксперты музея.

Об отношении к Греции и прочим малым союзникам по НАТО красноречиво говорит цитата президент США Линдона Джонсона: «В задницу ваш Парламент и вашу Конституцию!». Так он ответил на опасения греческого посла относительно предложенного Вашингтоном плана разрешения кипрского конфликта, который противоречил Конституции страны и позиции парламента. Джонсон добавил: «…Греки получают от нас много добротных американских долларов, господин посол. Если ваш премьер-министр разглагольствует о демократии, парламенте и конституции, то он, его парламент и его конституция долго не продержатся».

«В чем-то президент США оказался прав: вскоре в Греции обострилась борьба политических сил, возник правительственный кризис, а затем целых два антиконституционных заговора. Один из них Вашингтон поддержал, и в 1967 году к власти пришла военная хунта «черных полковников». Семь лет этого диктаторского режима стали для Греции временем откровенного антидемократизма, расправ с политическими противниками и общегосударственного террора. Но США это не волновало, Америка поддерживала «полковников» оружием и деньгами до самого падения режима, ведь хунта демонстрировала главное для США – «беспримерный антикоммунизм», – заключили историки.

Ранее эксперты Музея НАТО рассказали, как Соединенные Штаты и Североатлантический альянс подчинили себе албанские военные базы и включили Албанию в сам военный блок.