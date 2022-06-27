Раскрыт формат переговоров президентов России и Таджикистана

Президент России Владимир Путин во вторник прибудет с рабочим визитом в Таджикистан, где встретится с лидером страны Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На завтра запланирован рабочий визит президента Путина в Таджикистан. Там будет его встреча и переговоры с Рахмоном», – приводит ТАСС слова Пескова.

Говоря о формате переговоров, представитель Кремля уточнил, что лидеры будут «беседовать один на один».

Из Душанбе российский президент заедет по пути в другую страну постсоветского пространства – Туркмению. Там глава государства примет участие в Каспийском саммите. Мероприятие состоится 29 июня в Ашхабаде.

Это будет первая в этом году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит в целом. В феврале этого года он посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры.

В Туркмении президент России в предыдущий раз был в 2019 году: он приезжал на заседание Совета глав государств СНГ. В том же году он в предыдущий раз посещал и Таджикистан.

Путин должен был отправиться в Душанбе в прошлом сентябре: тогда в столице республики проходили саммиты сразу двух международных объединений – Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. Однако незадолго до поездки он вынужден был перейти на самоизоляцию из-за контактов с заразившимися коронавирусом в его окружении.