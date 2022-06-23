Анонсирован визит Путина на Каспийский саммит

Путин: Россия станет еще сильнее

Российский военный сектор совершенствуется, это идет на пользу армии и флоту страны, от чего сама Россия станет еще сильнее, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

«Наши армия и флот в соответствии требованиями сегодняшнего дня совершенствуется во всех важнейших сегментах. И это совершенствование пойдет на пользу армии, флоту и всей военной организации государства. Нет никаких сомнений, что мы будем еще сильнее», – цитирует президента РИА «Новости».

Также в ходе встречи Путин заявил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что в ходе встречи Путина с выпускниками военных вузов выступит и министр обороны Сергей Шойгу.