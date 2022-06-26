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Блинкен назвал убыток России от возможного запрета G7 на импорт золота
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Отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее примерно 19 млрд долларов в год, ударив по второй по прибыльности статье экспорта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN.
«Инициатива, о которой мы объявляем, (затрагивает) вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около 19 млрд долларов, и большая часть из них приходится на страны «семерки»», – цитирует его РИА «Новости».
Блинкен добавил, что лишить доступа к доходам примерно в 19 млрд долларов – это значительно.
Он также отметил, что США уверены, что эффект от санкций, введенных против России в связи с событиями на Украине, со временем будет только усиливаться. «Уровень жизни россиян падает. Все это дает о себе знать. Но есть и накопительный эффект. Тысячи россиян среди наиболее образованных, работающих в некоторых из наиболее важных отраслей промышленности, уехали», – подчеркнул Блинкен.
Ранее Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС.
Во вторник сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем, британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
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Путин отреагировал на просьбу Лукашенко зеркально ответить на агрессивные действия авиации НАТО
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Президент России Владимир Путин ответил на просьбу белорусского коллеги Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.
«Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
Политик пояснил, что не имеет в виду расположение российских ядерных боеприпасов в Белоруссии «завтра», но с такими действиями НАТО «шутить нельзя».
Лукашенко добавил, что тренировки НАТО означают, что они что-то задумали. «Иначе зачем тренироваться?» – задался вопросом он.
Президент Белоруссии добавил, что уже поднимал этот вопрос раньше, и тему обсуждали в Минобороны России. «Хотелось бы услышать, как будут здесь развиваться события», – добавил глава белорусского государства.
Путин считает, что сейчас нет необходимости отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО: «Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости». Однако, по его словам, «позаботиться, безусловно, об обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ, мы обязаны», передает ТАСС.
Путин указал, что США хранят в странах Европы 200 ядерных тактических боезапасов, «в основном это атомные бомбы, в шести европейских странах – членах Североатлантического блока НАТО», для их применения подготовлено 257 самолетов. Глава российского государства подчеркнул, что эти американские вооружения находятся за пределами США.
Российская сторона в скором времени планирует передать белорусской комплексы «Искандер-М», которые, «как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», заявил президент России.
Также Лукашенко в ходе переговоров в субботу заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.
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Блинкен пригрозил россиянам чувствительным эффектом от санкций
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Эффект от антироссийских санкций проявится в повседневной жизни россиян, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику России и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», – сказал Блинкен журналистам, передает РИА «Новости».
По его словам, антироссийские санкции будут «кусаться сильнее и сильнее». По словам госсекретаря, россияне будут чувствовать санкции в ежедневной жизни. Блинкен при этом отметил, что хотел бы, чтобы последствия санкций не причиняли страданий в России, и чтобы народ страны не ощущал их на себе.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что «российская экономика будет лежать в руинах», а доллар будет продаваться по 200 рублей.
Ранее участники «Большой семерки» на саммите в Германии заявили, что намерены выработать новые меры, направленные на углубление изоляции России от мировой экономики, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Путин сравнил цинизм Запада с поведением Марии-Антуанетты
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Цинизм Запада в отношении дестабилизации глобального сельскохозяйственного производства похож на высказывание о голодных гражданах французской королевы Марии-Антуанетты, заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».
«По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам главы государства, именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна.
Президент сообщил, что из-за действий Запада самым серьёзным образом оказался разбалансирован рынок продовольствия. «Причём скачок цен на базовые сельхозтовары, такие как зерно, более всего ударил именно по развивающимся государствам, по развивающимся рынкам, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоёв населения», – сообщил глава государства.
Ранее Путин заявил, что урожай зерна в России намечается хорошим, страна сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна. Однако он добавил, что усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам.
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Эксперт назвал способ прекратить поставки оружия Украине
Остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины, заявил член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Чтобы обрубить все поставки оружия, нужно вывести из строя все ключевые объекты железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь мосты. Уничтожается мост, разрушаются опоры, пролеты и обрушивается в реку. Чтобы это восстановить и запустить, потребуется много сил и времени. Это надежный и быстрый способ, чтобы железнодорожное сообщение встало месяца на три», – сказал Коротченко в беседе с Ura.ru.
В таком случае поставщикам или получателям останется «тащить на себе» вооружения из Польши или Румынии.
При этом Коротченко призвал готовиться к самым худшим вариантам развития событий, чтобы избежать их.
«Если оружием, о котором говорит [президент США Джо] Байден, начнет накачиваться Украина, у нас не останется другой альтернативы, кроме как обрушить мосты в Днепр и полностью прервать все железнодорожное сообщение между различными частями страны. Хотя американцы говорят, что они до 80 км будут поставлять боекомплекты, никому верить нельзя», – сказал эксперт.
Член совета добавил, что оружие из США, такое, как системы реактивного залпового огня, может поражать цели на дальней дистанции.
«Квадрат накрывается. И уничтожаются люди, техника, городские кварталы. По мирному городу если ударят, то последствия будут трагичными. Нужно пресекать это любыми способами. Если поставили оружие, могли поставить и боекомплект вместе с американским РСЗО, которые могут наносить удары на несколько сотен км», – заключил Коротченко.
Ранее в Белом доме заявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи в размере 450 млн долларов.
1 июня власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.
В США выступили против досмотра Россией украинских судов в районе Одессы
Власти США против того, чтобы Россия инспектировала суда Украины, приходящие в порт Одессы, на предмет поставок оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Что касается инспекций, то по какому праву и по какой логике Россия настаивает на досмотре принадлежащих Украине судов, покидающих украинские порты и направляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла», – сказал в ходе пресс-конференции Блинкен, находящийся с визитом в Германии, где пройдет саммит G7, передает РИА «Новости».
По его словам, ООН активно работает над тем, чтобы содействовать вывозу украинского зерна, и США всецело поддерживают эти усилия. «Они стремятся сблизить Россию и Украину, в этот процесс также вовлечена Турция, которая выступает в поддержку этих усилий. Если они смогут достичь какого-то соглашения, это станет очень положительным событием», – добавил Блинкен.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова оказать помощь не только в разминировании подходов к украинским портам, но и в вопросе страхования судов, которые будут выходить из них.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для экспорта украинского зерна.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в Минобороны с вопросом о деталях состоявшихся переговоров делегаций оборонных ведомств России и Турции по вывозу украинского зерна.
Украинок предупредили о подводных камнях «знакомств для брака» в США
Журналистка Юлия Витязева призвала украинок остерегаться знакомств с американцами с целью создания семьи, чтобы не стать «бесплатной домработницей».
Большинство из девушек не ждет ничего хорошего, так как американцы в принципе не склонны видеть ни в ком личность, а обеспеченные мужчины стремятся к браку со славянкой, чтобы заполучить в дом бесплатную домработницу. Ее будут постоянно попрекать за то, что ее «взяли» без всего, а в случае недовольства благоверного могут выставить за дверь, да еще и детей отберут, – передает ФАН слова журналистки.
Витязева отметила, что в ее ближайшем окружении есть пример, который убеждает, что брак с американцем может сложиться счастливо, только если женщина готова многие годы бороться за свое право учиться, работать, делать карьеру или заниматься бизнесом.
«Не у каждой найдутся силы для того, чтобы этому всему противостоять. <...> Каждый день доказывать, что вы сильнее, выше, быстрее, потому что у вас есть талант. В противном случае просто вас поработят и придется продолжать стоять на кухне: босая, беременная, как говорится, и вот просто выслушивать каждый божий день, кому и насколько вы обязаны», – высказала свое мнение журналистка.
Она утверждает, что украинки едут в США, надеясь, что все будет хорошо, пока в их родной стране «абсолютный тупик, из которого нет выхода», поэтому многим хочется начать жизнь заново в чужом краю. Однако даже со знанием английского языка и хорошим образованием без влиятельных родственников и связей в США таким иммигранткам не «светит» ничего хорошего, считает Витязева.
«Я считаю, что, если вы не подготовлены, если вы не акула, которая готова буквально землю грызть, чтобы добиться определенных преференций, которые соответствуют вашему статусу, вашему образованию, вашим способностям, лучше туда не ехать», – подытожила Юлия Витязева.
Ранее на YouTube-канале одного из американских сервисов знакомств появилась реклама, призывающая мужчин в США жениться на украинках: «Берите то, что принадлежит вам», – заканчивалось видеообращение.
В качестве аргументов за межнациональный брак звучало, что украинки и славянки в целом «воспитаны в уважении к традиционным и семейным ценностям», а также «не обращают внимания на возраст».
Напомним, в Германии KFC выпустила рекламу с приглашением украинок в постель. Украинцев крайне возмутила фотография рекламы сети ресторанов, на которой «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже размещена надпись: «Цып с Украины очень ждут в Германии». При этом ряд пользователей отметили, что «место, отведенное Украине западным сознанием, указано очень четко».
В апреле в эстонском парламенте заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией в ЕС. В том же месяце российские силовики обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Украинки достигли интимного слияния с Европой.
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США заявили о планах G7 выработать новые меры по изоляции России от мировой экономики
Участники «Большой семерки» на саммите в Германии намерены выработать новые меры, направленные на углубление изоляции России от мировой экономики, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Некоторые из этих приоритетов (для G7) включают в себя новые обязательства, направленные на то, чтобы еще сильнее изолировать Россию от мировой экономики, поставить под удар оборонные цепи поставок России, а также продолжить борьбу с уклонением от этих беспрецедентных санкций», – передает его слова ТАСС.
Ранее в Белом доме заявили, что лидеры G7 намерены «продвигать видение мира, базирующегося на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния».
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ФРС США признала неспособность контролировать цены на нефть и продукты
Федеральная резервная система (ФРС) США не устанавливает цены на большую часть продуктов питания и нефть, заявил председатель системы Джером Пауэлл.
«Некоторые (виды товаров) находятся вне нашего контроля, например, цены на нефть и большая часть цен на продовольствие. Но у Европы вопрос цен на энергоресурсы и продукты стоит гораздо сильнее», – сказал Пауэлл, передает РИА «Новости».
Ранее Пауэлл заявлял, что российская спецоперация на Украине не является основной причиной инфляции в США.
Напомним, глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год. Сам президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политики США и ЕС.
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Блинкен признал успехи России в Донбассе
Российской стороне удалось добиться определенных военных успехов в Донбассе, признал госсекретарь США Энтони Блинкен, вместе с тем он назвал это лишь тактическим, а не стратегическим успехом.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Берлине, где Блинкен принимал участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран, передает ТАСС.
«Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за ее пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация», – сказал он.
По его словам, «эти успехи далеки от того, чтобы иметь решающее значение». Блинкен также напомнил о заявлениях Вашингтона относительно того, что «данный конфликт не будет развиваться прямолинейно».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, куда российская армия двинется после Донбасса.
Стало известно о помогающей Украине «сети коммандос и шпионов» НАТО
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Помощь Украине оказывает «скрытая сеть коммандос и шпионов» США и их союзников, сообщают американские и европейские чиновники.
Как пишет New York Times, украинские войска зависят от помощи стран НАТО, которые предоставляют оружие и разведданные, а также проводят обучение военных. Газета указывает, что большая часть этой работы выполняется за пределами Украины – например, на базах в Германии, Франции и Великобритании, передает РИА «Новости».
Однако и на территории самой Украины, как пишет NYT, есть спецназовцы из Великобритании, Франции, Канады и Литвы, а также сотрудники ЦРУ, которые занимаются вопросами поставок вооружений и подготовкой украинских войск. Западные специалисты не находятся близко к линии фронта и осуществляют поддержку из штабов, передает ТАСС.
Как пояснило издание, сотрудники ЦРУ «продолжают тайно действовать в стране, в основном в столице, Киеве». Они участвуют в передаче украинской стороне «большей части огромных объемов разведданных», которыми США делятся с Украиной. При этом США отозвали своих 150 военных инструкторов еще до начала российской спецоперации в феврале, зато «несколько десятков коммандос» из других стран НАТО либо остались на Украине, либо с тех пор уезжали и приезжали обратно.
New York Times пишет, что структура работы построена на основе опыта НАТО в Афганистане. В частности, деятельность направлена на то, чтобы координировать движение конвоев с вооружением западных стран на Украину.
Напомним, на Украине воюют наемники из западных стран, включая США. Так, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, в ДНР ынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
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США и еще четыре страны создали новый альянс в Тихом океане
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония создали новый альянс в Тихоокеанском регионе Partners in the Blue Pacific (PBP), направленный на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона,говорится в совместном заявлении стран.
«Наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм – партнерство Partners in the Blue Pacific для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов. Эта новая инициатива основана на нашей давней приверженности региону, <…> на тесных связях и давнем партнерстве с тихоокеанскими островными странами. Мы едины в решимости поддерживать регион <...> в соответствии с принципами суверенитета, прозрачности, подотчетности и под руководством и лидерством тихоокеанских государств», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Стороны планируют наращивать поддержку «тихоокеанских приоритетов» в соответствии со стратегией Форума тихоокеанских островов до 2050 года. Эта стратегия будет приниматься на предстоящем саммите лидеров стран организации.
«Мы составим карту действующих проектов и спланируем будущие инициативы так, чтобы привлечь больше ресурсов [для их реализации]. Параллельно каждая из стран продолжит наращивать индивидуальные усилия для поддержки региона», – говорится в документе
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты являются «индо-тихоокеанской державой».
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о готовности НАТО сдвинуть линию обороны к Южно-Китайскому морю.
В США назвали слова Байдена о «путинских ценах» ложью
Заявления президента США Джо Байдена об ответственности Владимира Путина за резкий рост цен на бензин и потребительские товары в США ложны и вредны для экономики, заявил обозреватель The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший.
По словам автора статьи, 55% нынешнего роста цен на топливо в Штата пришлись на период с декабря по конец февраля, когда спецоперации России еще не было.
«Значит, происходит что-то другое, и это что-то – нормальная адаптация к аномальному событию: двухлетней пандемии, которая пошатнула спрос на бензин. Это привело к остановке десятков нефтеперерабатывающих заводов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Дженкинс.
Он указал на ошибку Байдена обвинять во всем Кремль.
«Постоянное упоминание Джо Байденом «путинского повышения цен» трижды ложно: оно в значительной степени неверно объясняет причину роста цен на газ, преувеличивает рычаги влияния Путина и преувеличивает мужество западного ответа», – указал автор публикации.
Проблемы в экономике США – это результат рентоориентированности, которая стремится манипулировать законодательством и экономическими условиями, а не налаживать производство продуктов, считает эксперт.
Ранее глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.
Стало известно о планах Байдена и G7 запретить ввоз золота из России в США
Американский лидер Джо Байден и его коллеги по G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Соответствующее заявление должно сделать министерство финансов США во вторник, сообщили собеседники Reuters, передает ТАСС.
Сам саммит G7 проведут в Германии 26-28 июня.
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.
«Много внимания лидеров G7 будет уделено не только тому, как справляться с вызовами для мировой экономики, которые стали результатом <...> войны [на Украине], но и тому, как продолжать привлекать к ответственности [президента РФ Владимира] Путина, обеспечить, чтобы он слышал [это] и подвергался издержкам и последствиям за то, что он делает. Так что будут некоторые объявления», – заявил Кирби.
Перед началом саммита Байден намерен провести двустороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики рассчитывают обсудить «тесную координацию с целью поддержки Украины, привлечения РФ к ответственности, а также решения приоритетных вопросов» между странами.
Кирби добавил, что первое пленарное заседание G7 посвятят мировой экономике, росту цен, сбоям в цепочках поставок.
Напомним, глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.
В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год. Сам президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политике США и ЕС.
В США пожаловались на «боль» от санкций против России
Соединенные Штаты и их европейские партнеры не ожидали того экономического давления, которое они испытывают после введения антироссийских санкций, сообщает издание The New York Times в материале «Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России».
Так, в США и Европе после отказа или заявленного сокращения импорта российской нефти резко выросли цены на энергоносители. При этом по информации издания официальная Москва в условиях санкционного давления лишь увеличивает свои доходы от продажи нефти и газа, передает РИА «Новости».
По словам вице-президента Фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайса, экономика западных стран более уязвима, чем предполагали их правительства. NYT также прогнозирует, что Республиканская партия осенних на промежуточных выборах в конгресс «извлечет выгоду» из растущей стоимости жизни.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что давление США на Россию продолжится до завершения российской специальной военной операции на Украине. Старший директор по Европе Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоат заявила, что между странами Запада нет существенных противоречий, касающихся поставок оружия и военной техники Украине.
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Financial Times признала провал попыток Запада изолировать Россию
Усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества, сообщает в статье британской газеты Financial Times обозреватель Эдвард Люс.
Автор статьи «Западу не удается изолировать Россию» подчеркивает, что российская специальная военная операция на Украине «повышает спрос на многополярный мир». По его словам, большая часть незападного мира «жаждет стратегической автономии, передает РИА «Новости».
«Мы не можем обвинять такие страны, как Индия и Бразилия, в том, что они покупают российскую нефть со скидкой. Мы также не должны удивляться тому, что желающих покупать российское зерно предостаточно», – пишет Люс.
Обозреватель отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров и блокируют попытки стран Запада «исключить Россию из многосторонней системы».
«Если мы хотим, чтобы остальные страны последовали за нами против России, мы должны уделять внимание тому, чего они хотят. Постоянно повторять самим себе, что мы находимся в войне света против тьмы, в которой нет золотой середины, это не дипломатическая стратегия», – заключил Люс.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что попытка изолировать себя от России дорого обходится западным странам, они это уже поняли, но боятся признать.
Так сенатор прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.
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