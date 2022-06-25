Туроператоры предупредили о дефиците номеров в отелях Турции и Египта

Популярные отели Турции и Египта до середины июля уходят на «стоп» в связи с празднованием исламского праздника Курбан-байрам, рассказали представители отрасли.

«Спрос на отдых за рубежом этим летом существенно превышает предложение из-за ограниченной авиаперевозки. Лидерами по востребованности у клиентов Tez Tour являются Египет и Турция. В обеих странах наблюдается высокая загрузка отелей с конца июня и до середины июля из-за празднования в этот период Курбан-байрама. Большинство объектов размещения активно бронируется местным рынком, поэтому они уходят на «стоп», а цены на оставшиеся в наличии номера повышаются», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы туроператора.

Информацию подтвердили и в Fun&Sun. «Турция и Египет продаются активно, проблем с загрузкой нет. Учитывая, что с 9 по 13 июля исламский праздник, места в популярных отелях быстро заканчиваются. В связи с этим всем, кто планирует свой отпуск на июль, необходимо поторопиться», – отметили в туркомпании.

Кроме того, в Tez Tour рассказали, что россиянами на зарубежных курортах в первую очередь бронируются пятизвездочные отели. «В Египте свыше 60% бронирований приходится на отели категории пять звезд, абсолютное большинство туристов выбирают регионы Хургады и Шарм-эш-Шейха, в то время как курорты Сафага, Сома Бэй и Макади предпочитают менее 5% клиентов компании. В Турции наиболее востребованы туры с проживанием в Кемере, Белеке и Алании», – рассказали в компании.

В Anex Tour, в свою очередь, отметили, что неоспоримым лидером продаж в этом летнем сезоне является Турция. «Однако, несмотря на то, что в июне расширялись программы региональными вылетами, все равно рейсов не так много, как это было ранее. Наиболее популярен по количеству объемов перевозки и соответственно спроса Анталийский регион, курорты Алания, Сиде, Кемер, Белек», – рассказали представители отрасли.

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