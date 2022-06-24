Минтранс не согласился с доводами ИКАО о небезопасности полетов в России

Опасения Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о безопасности полетов в России не имеют под собой оснований, заявило российское министерство транспорта.

Там пояснили, что на совете ИКАО, прошедшем 22 июня, представитель России заявил о нарушениях со стороны отдельных государств фундаментальных положений Чикагской конвенции. Эти нарушения выражались во введении нелегитимных односторонних ограничительных мер.

«Минтранс России не подтверждает опасений ИКАО о безопасности полетов в РФ, связанные с так называемой «двойной» регистрацией воздушных судов. Безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Перевод самолетов в российский реестр позволил Росавиации выполнять функции по надзору за поддержанием летной годности воздушных судов и выдавать сертификаты летной годности.

«Такой подход соответствует положениям статей 17-19 Чикагской конвенции, предусматривающих переход регистрации воздушных судов от одного государства к другому и регистрацию или смену регистрации воздушных судов. Российские авиакомпании направили в адрес Бермудских авиавластей уведомления о необходимости дерегистрации воздушных судов. Для исключения нарушения ст. 18 Чикагской конвенции со стороны Бермудских авиавластей им необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в Российской Федерации», – подчеркнули в министерстве.

У России есть возможность обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности, этим занимаются 11 организаций с соответствующими компетенциями.

«Техническое обслуживание самолетов продолжает осуществляться теми же специалистами и инструментами, что и ранее. Таким образом, российские авиавласти подтверждают соответствие воздушных судов, переведенных в российский реестр, международным и российским требованиям летной годности», – заключили в ведомстве.

Ранее РБК сообщило о «существенных опасениях» ИКАО в сфере авиационной безопасности в России. По мнению организации, российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности.