Педиатр Бережанский в качестве волонтера начал прием детей с Украины и из Донбасса

Победитель Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», финалист трека «Здравоохранение» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Павел Бережанский работает волонтером в пунктах временного размещения вынужденных переселенцев с Украины, из Луганской и Донецкой народных республик.

«У меня даже не было мысли этим не заниматься. Как только прибыли первые люди с Донбасса, я увидел, что в основном это пенсионеры и молодые мамы с детьми. Мы встречали их вместе с волонтерами Подмосковья и помогали устраиваться в пунктах временного размещения. Я решил сразу взяться за работу. В этом меня поддержала супруга Юлия, которая, как и я, врач-педиатр. Мы договорились с администрацией районов и ПВР и начали вести прием. Очень быстро к нашей инициативе подключился Общероссийский народный фронт, и приемы стали проводиться более масштабно и с участием других врачей», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что каждый раз Бережанскому удается принимать около двух десятков пациентов. Первоначально врач уделяет внимание выявлению тяжелых заболеваний. «Первое время смотрим детей на грубую патологию: проверяем сердечнососудистую систему, желудочно-кишечный тракт, почки. Большинство людей приехали без медицинских карт, поэтому сначала надо выявить пациентов, которым уже установлены диагнозы, чтобы оперативно организовать их лечение», – пояснил он.

Особый акцент доктор делает на проверке состояния вегетативной нервной системы ребенка. «Именно от этой системы зависит, как ребенок будет развиваться. Не зря говорят, что все болезни от нервов. Вегетативная нервная система состоит из двух отделов: один все ускоряет, другой замедляет. Если есть между ними дисбаланс, проявляются сосудистые дистонии, возникают головные боли, головокружение, быстрая усталость, истощение. За этим обязательно надо следить», – добавил Бережанский.

В апреле-мае, когда в Московской области начался сезон активного цветения березы, ольхи и лещины, в центре внимания были аллергические заболевания. «Они тоже хронические, тяжелые. Мы внимательно обследовали детей, подверженных аллергиям, и затем наблюдали», – рассказал врач.

По его словам, в числе наиболее распространенных заболеваний, выявляемых у своих пациентов из Украины и ЛДНР, он также назвал ОРВИ, бронхит и пневмонию. При этом все необходимые лекарства пациенты получают абсолютно бесплатно. Врач отметил, что не ограничивается только проведением приемов. «Есть детки, которые требуют постоянного наблюдения, для них я всегда на связи», – отметил он.

Бережанский признался, что самым приятным моментом стало появление на свет малыша. «В марте 2022 года у женщины из ДНР, которая сейчас находится в Волоколамске, родилась дочка Алиса. А через две-три недели здесь же родится еще один малыш», – рассказал он.

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Павел Бережанский дважды становился победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в 2019 и 2020 годах. По итогам 2021 года получил международную премию «Мы вместе» в спецноминации «Волонтер года». В четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» (2021-2022 годы) вошел в число финалистов трека «Здравоохранение».