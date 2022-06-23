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Пушков назвал способ донести позицию России до массовой аудитории США
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Необходимо развивать англоязычный сегмент российских соцсетей для охвата огромной аудитории, миллионы жителей США готовы их читать, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на заседании «Информационное противостояние в условиях санкционной войны: предварительные итоги».
«Создав условия для нашего информационного господства на собственной территории, мы должны, конечно, переходить к тому, чтобы создавать условия для информационной многополярности и во внешнем мире. Теперь о сфере блогерской: нам надо развивать не только на русском языке социальные сети, нам надо развивать англоязычный сегмент, в этом у нас очень большой недостаток», – цитирует ТАСС Пушкова.
По его словам, данное направление на данный момент в РФ вообще не освоено, «никто этим не занимается». «Через хотя бы англоязычный интернет мы можем выходить на гигантские аудитории. 73 млн человек в США на самом деле готовы нас читать. Это те, кто голосовал за [Дональда] Трампа на последних выборах [президента США]. Это не значит, что они с нами непременно согласятся, например, по Украине. Не об этом речь, но это потенциальная аудитория», – добавил сенатор.
Он также отметил, что степень доверия к официальным СМИ на Западе довольно низкая. И это хорошая возможность для России в информационной войне с Западом. Сенатор пояснил, что, например, степень доверия американцев к местным СМИ составляет 35-40%. В частности, у всемирно известного CNN этот показатель не превышает 40%.
По словам Пушкова, сегодня больше доверия у иностранной аудитории вызывают блогеры, которые формулируют, как кажется людям, более честную картину мира. И это – возможность для России, пишет «Украина.ру». «Мы совершенно не работаем с этой аудиторией блогерской, мы не работаем с этим андеграундом. Мы вообще не знаем этого измерения, не изучаем. А эти люди хотят альтернативной информации», – сказал Пушков.
Он привел в пример историю, когда сам давал интервью во Франции альтернативному СМИ, студия которого располагалась в одном из парижских подвалов и не выглядела презентабельно, однако аудитория канала составляет порядка двух миллионов людей. «Там мы диссиденты», – подчеркнул Пушков, добавив, что это, безусловно, привлекает людей, чем Россия и должна пользоваться.
Ранее ИТ-эксперт Владимир Зыков заявил газете ВЗГЛЯД, что российские онлайн-сервисы с точки зрения контента и монетизации становятся намного интереснее для блогеров, чем западные площадки.
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Байден припугнул республиканцев «железным кулаком Путина» в Европе
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Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, которые критикуют его в Конгрессе, фактически выступают против поддержки Украины.
Байден подчеркнул, что санкции против России «не могли обойтись без издержек для американцев и для остального свободного мира». По его словам, США «пришлось заплатить цену за военную технику, экономическое содействие» Украине, «гуманитарную помощь и за санкции в отношении российского банковского сектора», передает ТАСС.
По версии Байдена, если бы США «остались в стороне», Россия «не остановилась бы». «Дело было не только во мне», – сказал Байден, заявив, что жители США «решили поддержать украинцев». В частности, была получена «почти единогласная поддержка в Конгрессе». Как подчеркнул президент США, Украину поддержали «демократы, республиканцы и независимые» конгрессмены, «полностью осознавая цену этого».
«Всем республиканцам в Конгрессе, критикующим меня сейчас за высокие цены на бензин в Америке, вы заявляете теперь, что мы ошибались, когда поддержали Украину? Вы говорите, что было ошибкой противостоять Путину? Вы говорите, что лучше бы у нас в Америке были низкие цены на бензин, но в Европе был железный кулак Путина? Я так не считаю», – сказал он.
Напомним, Байден заявил, что США и Европа знали, что введение санкций в отношении России в связи с событиями на Украине не могли пройти без последствий для энергетического рынка. Это неизбежно должно было спровоцировать повышение цен, сказал он.
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США не исключили применения закона времен Корейской войны из-за проблем с нефтью
Глава американского государства Джо Байден может задействовать закон о продукции военного назначения для увеличения объемов нефтепереработки, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
Отвечая на соответствующий вопрос, Грэнхолм сказала: «Это инструмент. Без сомнений, это инструмент». Она собирается встретиться с представителями крупнейших американских нефтеперерабатывающих компаний. Грэнхолм отметила, что «с 2020 года было закрыто шесть НПЗ». У компаний спросят, «есть ли возможность вернуть что-то в строй».
Закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности и по сути устанавливать контроль над секторами гражданской экономики, передает ТАСС.
В 2020 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, также счел возможным прибегнуть к данному закону из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса. Позднее и Байден решил прибегнуть к закону о продукции военного назначения для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса.
Напомним, руководители семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США получили письмо от Байдена. Суть письма, наполненного призывами и скрытыми угрозами, сводится к призыву представителей нефтеперерабатывающего сектора увеличить производство и инвестиционные затраты. В ответ Американский институт нефти указал на раздвоение, царящее в умах американской администрации, которая, с одной стороны, упорно требует продолжения реализации «зеленого плана», а с другой – искренне удивляется тому, что с добычей ископаемого топлива возникают проблемы.
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США отказались принять спецборт для вывоза российских дипломатов
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США не выдали разрешение на прилет российского спецрейса для вывоза российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Отмечается, что «самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца».
Захарова добавила, что «такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется. Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам».
Ранее Захарова отметила, что «именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа – до 30 января и 30 июня текущего года. Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем «замораживания» высылок на взаимной основе были отвергнуты. Причем под эту по сути санкционную меру в Госдепартаменте подвели и российского советника-посланника, хотя были прекрасно осведомлены, что последует зеркальный ответ в отношении Барта Гормана».
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ФРС отказалась считать действия России основной причиной инфляции в США
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Российская спецоперация на Украине не является основной причиной инфляции в США, заявил глава ФРС (выполняет функции Центробанка) США Джером Пауэлл.
На слушаниях в одном из комитетов Сената США сенатор-республиканец Билл Хагерти спросил Пауэлла, является ли ситуация на Украине «основной движущей силой инфляции в Америке». Пауэлл ответил: «Нет, инфляция была высокой раньше», – передает ТАСС.
Позднее демократ Кирстен Синема поинтересовалась, в какой степени, по мнению главы ФРС, ситуация на Украине повлияла на рост инфляции в США. Пауэлл ответил, что «рост цен на сырьевые товары явно связан» с ситуацией на Украине. По его словам, эта «составляющая инфляции, разумеется, была бы гораздо ниже, если бы не война на Украине».
«Наши инструменты работают над спросом, для наших инструментов работа тут заключается в том, чтобы сделать спрос более умеренным, более сбалансированным с предложением. Я не думаю, что у нас есть ответ на высокие цены на нефть, связанные с ситуацией с нефтью в мире», – сказал глава ФРС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год. Сам Путин на ПМЭФ отметил, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политики США и ЕС.
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Байден: Запад знал, что санкции против России повлекут скачок мировых цен на топливо
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США и Европа знали, что введение санкций в отношении России в связи с событиями на Украине не могли пройти без последствий для энергетического рынка: это неизбежно должно было спровоцировать повышение цен, заявил американский президент Джо Байден.
«Россия – один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки российской нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что мы столкнемся с повышением цен на бензин», – сказал Байден в ходе специального обращения к нации, посвященного беспрецедентному росту цен на бензин и мерам реагирования Белого дома на эти события, сообщает РИА «Новости».
Как отметил глава государства, в Вашингтоне могли «закрыть глаза» на проводимую Россией спецоперацию на Украине и тем самым избежать рекордного скачка цен на топливо.
Хозяин Белого дома признал, что с начала российской спецоперации на Украине цены на бензин в США выросли в среднем на 2 доллара, а во многих других странах – еще сильнее.
Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).
Сам Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо в США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.
Президент России Владимир Путин назвал рост цен и проблемы в энергетике результатом ошибочной политики США и ЕС.
Ветеран СВР рассказал, как Хрущев раскрыл советского разведчика Филби
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Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в свое время в беседе с иностранцами проболтался, что СССР знает о планах Запада, и это привело к расшифровыванию легендарного агента советской разведки Кима Филби, рассказал ветеран Службы внешней разведки России.
«Наши политики тоже были не слава Богу. Вы знаете легендарную Кембриджскую пятерку. Ее руководитель Филби 30 лет работал так, как никто в мире не работал на нашу разведку. И вот однажды наш руководитель Хрущев в беседе с иностранными представителями вякнул, я другого слова не найду, сказал такую фразу: «Вот вы там против нас, я знаю, затеваете операцию», – сказал ветеран СВР, представившийся Ростиславом Михайловичем, в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА «Новости».
«А об этой операции знали только пять или шесть человек, потому что Филби был представителем английской разведки при ЦРУ. И все. И Филби пришлось спасать в нефтяном танкере, по пояс в воде, вытаскивать его из Ливана в Одессу», – добавил Ростислав Михайлович.
Филби был тайно переправлен из Ливана в СССР в январе 1963 года.
Гарольд Адриан Рассел «Ким» Филби (1912–1988) был руководителем знаменитой Кембриджской пятерки – группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930–1950-е годы сотрудничавшей с советской разведкой.
От участников Кембриджской пятерки, занимавших высокие должности в госструктурах Великобритании, в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.
За годы работы на советскую разведку лично Филби передал в Москву большое количество ценнейшей информации, в том числе об американской ядерной программе.
Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. С 1963 года жил в СССР. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
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Путин подписал указ о временном порядке выплаты валютного долга РФ в рублях
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Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета в рублях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает открытие на имя иностранного депозитария без личного присутствия его представителя счета типа «И», который ведется в рублях. Такой счет может быть открыт на имя нескольких иностранных депозитариев. Бенефициарами по таким счетам являются владельцы евробондов России, передает РИА «Новости».
«Индексация сумм денежных средств, зачисленных на счет типа «И», производится по формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ курсу иностранной валюты, в которой выражены обязательства по еврооблигациям РФ в порядке, установленном Министерством финансов РФ по согласованию с Центральным банком», – говорится в документе.
Минфин вправе для этого заключать соглашения с центральным депозитарием, российскими банками и иными лицами. Центральный депозитарий будет вести реестр держателей евробондов РФ и производить выплаты им в сроки, установленные проспектами эмиссии облигаций, с привлечением уполномоченных российских банков.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что механизм расчетов с держателями российских еврооблигаций будет аналогичен механизму оплаты российского газа в рублях.
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США собрались представить G7 предложения по усилению давления на Россию
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На саммите G7, который пройдет в Германии 26–28 июня, США представят конкретные предложения по усилению давления на Россию, сообщили в Белом доме.
Также будут представлены предложения по «демонстрации коллективной поддержки Украины». США рассчитывают на активное обсуждение вопросов, связанных с оказанием и возможным расширением военной помощи Украине. Вашингтон намерен уже в ближайшее время выделить Киеву очередной пакет военной помощи. G7 проведет семь пленарных сессий, в том числе и по Украине, президент которой Владимир Зеленский примет участие в переговорах по видеосвязи.
Лидеры G7 намерены «продвигать видение мира, базирующегося на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния». «Они укрепят наше сотрудничество по экономическим вопросам, киберпространству, квантовым технологиям и особенно по вызовам, исходящим от КНР», – приводит ТАСС слова представителя американской администрации.
По его словам, «ключевой частью усилий по продвижение общего видения мира» станет «запуск глобального партнерства в области инфраструктуры, которое поможет партнерам из числа стран с низким и средним уровнями дохода, одновременно повышая экономическую конкурентоспособность США и национальную безопасность».
Президент США Джо Байден «сосредоточил свое внимание на G7, сделав ее главным средством многостороннего взаимодействия и продемонстрировав, как Америка может сплотить ведущие демократии мира для решения общих проблем», сказали в Белом доме. По словам чиновника, G7 «была движущей силой восстановления мировой экономики и лидером в вопросе принятия беспрецедентных мер посредством санкций и экспортного контроля в отношении России за ее неоправданную войну против Украины».
Участники саммита также обсудят шаги, направленные на снижение зависимости от российских нефти и газа и на сокращение прибыли России от экспорта энергоносителей. В Белом доме заявили, что лидеры G7 хотят «причинить максимальный ущерб» российским властям и «свести к минимуму негативные последствия для остального мира».
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что давление США на Россию продолжится до завершения российской специальной военной операции на Украине. Старший директор по Европе Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоат заявила, что между странами Запада нет существенных противоречий, касающихся поставок оружия и военной техники Украине.
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Пескова спросили о предложенном в США мирном плане по Украине
Кремль не ознакомился с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованном в американском журнале, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, была ли у Кремля возможность ознакомиться со статьей в американском издании The National Interest, где был опубликован план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, передает РИА «Новости».
На вопрос, о каких требованиях России идет речь, Песков ответил: «Украина прекрасно знает все».
Ранее автор журнала The National Interest, эксперт и бывший военный Дэвид Пайн предложил план для урегулирования ситуации вокруг Украины, включающий объявление нейтрального статуса этой страны. По оценке эксперта, которого издание представляет как бывшего офицера со степенью магистра в области национальной безопасности, переговорные позиции Украины ослабляются, а западные СМИ «продолжают ошибочно сообщать, что Украина одерживает победу». В связи с этим он предлагает свой план из 15 пунктов – «наиболее реалистичных для Украины». При этом одним из пунктов Киеву предлагается признать воссоединение Крыма с Россией и отказаться от всех намерений вернуть полуостров.
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Nike объявил о полном уходе из России
Производитель обуви и одежды Nike заявил о полном уходе из России.
Об этом там заявили в электронном письме в агентство Reuters, сообщает ТАСС.
В мае Nike отказалась продлить франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, владеющей крупнейшей монобрендовой сетью магазинов в России. Также в мае компания приняла решение прекратить сотрудничество с московским футбольным клубом «Спартак» в связи с неучастием команды в еврокубках в следующем сезоне.
В марте в Nike заявили, что не могут гарантировать доставку покупателям из России, поэтому сайт и приложение будут временно недоступны.
Роскомнадзор пригрозил Google новым оборотным штрафом
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В отношении Google LLC составлен административный протокол за повторное неудаление запрещенного контента, наказание предполагает штраф от 5% до 10% годового оборота в России, сообщил Роскомнадзор.
«Правонарушение предполагает наказание в виде административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании в России. Протокол будет передан в суд для рассмотрения и определения суммы штрафа», – сообщило ведомство на своем сайте.
Роскомнадзор отметил, что YouTube, принадлежащий Google, намеренно способствует распространению недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине, дискредитирующей ВС России.
Также YouTube способствует тиражированию материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, в том числе инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.
Кроме того, видеохостинг, по мнению ведомства, способствует распространению материалов, пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних; контента с призывами к участию в несанкционированных акциях.
«Материалы, которые приведены в протоколе, – малая часть запрещенного в России контента, неудаленного администрацией видеохостинга. На текущий момент неудаленными остается более 7 тыс. противоправных материалов», – подчеркнули в Роскомнадзоре.
Напомним, российская «дочка» Google начала процедуру банкротства в мае. Российский филиал вывез основную часть своих сотрудников за рубеж, большинство из них решили продолжить работу в компании за пределами страны.
Google должен выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей из-за исков от Роскомнадзора. Ведомство оштрафовало компанию за отказ удалять запрещенный контент. Указанную сумму компании следовало выплатить до 19 марта, но Google не выполнил требование, поэтому в начале мая на компанию завели дело о принудительном взыскании средств. На этом фоне корпорация решила расторгнуть договоры на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов для российских пользователей.
США отказались признавать ответственность за разрушение отношений с Россией
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что Москва якобы несет ответственность за разрушение отношений США и России.
Комментируя слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США продолжают «планомерно разрушать двусторонние отношения», Жан-Пьер указала на проводимую Россией спецоперацию на Украине. По словам Жан-Пьер, «это Россия вторглась в суверенную страну», передает ТАСС.
«Мы говорили об инфляции, в целом о глобальной инфляции и вызовах. Многое из этого, если посмотреть на бензин и продукты питания, связано с войной России», – сказала она, добавив, что Москва могла бы «это остановить».
По словам Жан-Пьер, глава американского государства Джо Байден «намерен убедиться», что США «защищают демократии» и «свободы», он «помог сплотить Запад и НАТО, чтобы убедиться, что это был решительный ответ на то, что делает Россия».
Жан-Пьер считает, что слова Захаровой должны быть обращены к России. «Что они делают для двусторонних отношений? Это было вызвано президентом Путиным, а не нами», – заявила пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что «Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей». Захарова добавила, что «такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В Белом доме рассказали о содержании новой стратегической концепции НАТО
В новой стратегической концепции НАТО Россия рассматривается как первоочередная угроза альянсу, но изложены и долгосрочные вызовы со стороны Китая, сообщили в Белом доме.
Участники саммита НАТО в Мадриде «примут новую стратегическую концепцию, которая обозначит направление развития НАТО в последующие годы», заявил чиновник американской администрации высокого ранга. По его словам, «Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу». Однако «в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР», сказал он.
Кроме того, в «стратегической концепции будет излагаться обновленный подход альянса к тому, как справляться с транснациональными угрозами, в том числе в киберсфере, сфере климата, гибридными угрозами, а также угрозами в космосе», передает ТАСС.
Участники саммита «объявят о новых обязательствах в плане расстановки сил с целью укрепления обороны НАТО и ее возможностей для сдерживания». США «объявят о шагах, направленных на укрепление европейской безопасности, ожидаются также крупные новые обязательства относительно вклада союзников», заявили в Белом доме.
Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Мадриде Россию объявят «угрозой миру и стабильности». Кроме того, Столтенберг сообщил, что в новой стратегической концепции НАТО будет упомянут Китай, подъем которого НАТО считает вызовом своим интересам, ценностям и безопасности.
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США собрались продолжать давление на Россию
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Давление США на Россию продолжится до завершения российской специальной военной операции на Украине, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс, комментируя предстоящее участие главы МИД России Сергея Лаврова в саммите G20 в Индонезии, заявил, что США «не планируют снижать давление на Кремль». Вашингтон ожидает обсуждения ситуации на Украине в формате G20. Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в саммите, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Прайса, сообщение российского МИДа о том, что Вашингтон отказался принять спецборт России для вывоза дипломатов, якобы не отражает правильно ситуацию. Прайс заверил, что США «заинтересованы» в работе дипмиссий обеих стран.
Он заявил: «Линии связи, диалог особенно важны в период напряженности, но также жизненно важны во времена конфликта и кризиса». Как сообщил Прайс, США «постоянно взаимодействовали с Россией в последние месяцы в свете» того, чтобы «сохранить этот дипломатический канал».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что «Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей». Захарова добавила, что «такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется.
«Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам», – заявила она.
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Некоммерческим организациям помогут с социальной рекламой в интернете
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«Из-за отключения монетизации в зарубежных соцсетях упали сборы пожертвований у наших некоммерческих организаций. Мы ввели направление, куда свои проекты могли подавать агрегаторы НКО, которые занимаются системной благотворительностью», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы Института развития интернета (ИРИ) Андрей Воронков. На этой неделе ИРИ завершил прием заявок на конкурс для НКО на бесплатное размещение социальной рекламы.
«Отрадно, что существенно выросло как количество заявок – более чем на четверть – со 145 до 184, так и число региональных проектов», – рассказал заместитель гендиректора по социальной рекламе Института развития интернета (ИРИ) Андрей Воронков. 20 июня ИРИ, который выполняет функции оператора социальной рекламы в интернете, завершил прием заявок на второй конкурс для некоммерческих организаций, который предполагает бесплатное размещение рекламных роликов в Сети.
«Сейчас проводится проверка проектов на предмет соответствия конкурсной документации, – рассказал Воронков. – Экспертиза качества работ только началась, пока рано делать какие-то выводы. С точки зрения приема заявок, мы видим рост качества визуальной составляющей. Поясню, что помимо заполнения данных о заявителях, НКО также прикладывают к заявке уже готовый баннер и лендинг – одностраничный сайт с краткой информацией об услуге или мероприятии. Они также оцениваются экспертами».
По мнению собеседника, одной из главных особенностей нынешнего конкурса стало появление тематической линии «Оказание системной поддержки некоммерческому сектору». «Здесь нужно отметить, что в связи с отключением монетизации в зарубежных социальных сетях сборы пожертвований у некоммерческих организаций упали. Мы ввели специальное направление, куда свои проекты могли подавать агрегаторы НКО, которые занимаются системной благотворительностью и помощью со сбором денег, – сообщил Воронков. – На сайтах таких организаций представлены НКО различной направленности, и пользователи могут выбрать, кому перечислить пожертвования. Также под это направление подпадают любые бесплатные возможности для некоммерческих организаций».
«И еще один важный момент: вы знаете, что сбор пожертвований НКО часто осуществляют на своих страницах, – отметил Воронков. – В предыдущем конкурсе под сбор пожертвований конкурсанты могли использовать 30% площади страницы, на которую ведет баннер социальной рекламы, 70% должно было быть посвящено непосредственно социальному проекту. В этот раз мы изменили этот соотношение. Теперь оно составляет 50 на 50. Но по-прежнему информация о сборе пожертвований не может размещаться на самом рекламном баннере».
Среди наиболее популярных тем для социальной рекламы, которую хотели бы продвигать НКО: изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями, поддержка тех, кто оказался в трудных жизненных ситуациях, медицинская и психологическая помощь тяжелобольным и их близким, профилактика социального сиротства, правовой и финансовый «ликбез» для граждан.
По словам организаторов конкурса, в первую пятерку городов и регионов по количеству заявок входят: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области, а также Татарстан.
Как сообщает сайт ИРИ, итоги конкурса будут подведены в августе. Первые федеральные кампании социальной рекламы на крупнейших интернет-площадках компаний «Яндекс», VK, Rambler Group, Avito стартуют в сентябре. Каждый победитель получит до 70 млн показов баннерной рекламы.
Старт следующего конкурса ИРИ запланирован на октябрь – его победители смогут размещать свою рекламу с февраля по август 2023 года.