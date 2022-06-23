Пушков назвал способ донести позицию России до массовой аудитории США

Необходимо развивать англоязычный сегмент российских соцсетей для охвата огромной аудитории, миллионы жителей США готовы их читать, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на заседании «Информационное противостояние в условиях санкционной войны: предварительные итоги».

«Создав условия для нашего информационного господства на собственной территории, мы должны, конечно, переходить к тому, чтобы создавать условия для информационной многополярности и во внешнем мире. Теперь о сфере блогерской: нам надо развивать не только на русском языке социальные сети, нам надо развивать англоязычный сегмент, в этом у нас очень большой недостаток», – цитирует ТАСС Пушкова.

По его словам, данное направление на данный момент в РФ вообще не освоено, «никто этим не занимается». «Через хотя бы англоязычный интернет мы можем выходить на гигантские аудитории. 73 млн человек в США на самом деле готовы нас читать. Это те, кто голосовал за [Дональда] Трампа на последних выборах [президента США]. Это не значит, что они с нами непременно согласятся, например, по Украине. Не об этом речь, но это потенциальная аудитория», – добавил сенатор.

Он также отметил, что степень доверия к официальным СМИ на Западе довольно низкая. И это хорошая возможность для России в информационной войне с Западом. Сенатор пояснил, что, например, степень доверия американцев к местным СМИ составляет 35-40%. В частности, у всемирно известного CNN этот показатель не превышает 40%.

По словам Пушкова, сегодня больше доверия у иностранной аудитории вызывают блогеры, которые формулируют, как кажется людям, более честную картину мира. И это – возможность для России, пишет «Украина.ру». «Мы совершенно не работаем с этой аудиторией блогерской, мы не работаем с этим андеграундом. Мы вообще не знаем этого измерения, не изучаем. А эти люди хотят альтернативной информации», – сказал Пушков.

Он привел в пример историю, когда сам давал интервью во Франции альтернативному СМИ, студия которого располагалась в одном из парижских подвалов и не выглядела презентабельно, однако аудитория канала составляет порядка двух миллионов людей. «Там мы диссиденты», – подчеркнул Пушков, добавив, что это, безусловно, привлекает людей, чем Россия и должна пользоваться.

Ранее ИТ-эксперт Владимир Зыков заявил газете ВЗГЛЯД, что российские онлайн-сервисы с точки зрения контента и монетизации становятся намного интереснее для блогеров, чем западные площадки.

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