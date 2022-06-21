После удара Украины по российским буровым платформам пропали без вести семь человек

Пропавшими без вести после удара Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в акватории моря под Одессой остаются семь человек, пожар на вышке продолжается.

«Семь человек ориентировочно пока остаются пропавшими без вести», – цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, надежда на обнаружение пропавших живыми все еще сохраняется.

«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», – написал Крючков в Telegram-канале.

По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, пожар на пострадавшей от обстрела Украиной платформе «Черноморнефтегаза» не стихает.

«Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», – заявила Ковитиди, передает РИА «Новости».

Напомним, Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Пострадавшие при атаке были доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с буровых платформ эвакуировали 94 человек, семеро числятся пропавшими без вести, трое ранены.

СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Украиной буровых платформ.

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