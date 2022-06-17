Поляки высмеяли главу Минобороны за незнание географии

Читатели польского издания Interia начали активно комментировать заявление главы Минобороны республики Мариуша Блащака, заявившего, что Варшава развивает военный потенциал для недопущения «восстановления Российской империи».

Также министр отметил, что стране необходимо продолжить поддерживать Киев в конфликте, чтобы избежать соседства с Россией, передает РИА «Новости».

«У Польши была граница с Россией на севере, и кому это мешало? Не было четырех миллионов беженцев, дороговизны, долгов, разрухи. Но ПиСовцы (польская партия «Право и Справедливость». – (прим. ВЗГЛЯД) вдруг возлюбили УПА*, и вот результаты!» – отметил Suweren.

Один из читателей предложил купить политику карту, чтобы он увидел, с кем страна граничит с севера.

«С вашей дипломатией у нас будут «враги» не только на восточной границе. Украинцы - самые продаваемые люди Восточной Европы. Ради своих националистических интересов они согласятся на коалицию с Путиным. А Польша, как всегда, станет козлом отпущения Европы», – считает jogurt.

«Мариушек, я состоятельный человек, и с удовольствием профинансирую тебе поездку на Украину, а также снабжу самой лучшей и самой дорогой винтовкой и американским бронежилетом. Езжай и борись, покажи пример или перестань подстрекать украинцев к войне. Вы лицемерите, как и весь ваш политический лагерь», – высказался upis.