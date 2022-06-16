Боевики разместили РСЗО на территории школ Николаева

Эксперты оценили перспективы пленных американских наемников ВСУ

«Украинская сторона прекрасно понимает, что каждый факт попадания иностранных наемников в плен – это немой укор в адрес западных стран. Поэтому они прилагают максимум усилий, чтобы ничего подобного не происходило», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России политолог Максим Григорьев. Ранее издание The Daily Telegraph опубликовало имена попавших в плен под Харьковом американских наемников.

«Совершенно очевидно, что ВС Украины и нацподразделения, в составе которых есть иностранцы, когда возникает угроза пленения, пытаются в первую очередь их эвакуировать. Если не получается – тогда ликвидировать и убрать тела», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

«Украинцы прекрасно понимают, что каждый факт попадания иностранных наемников в руки объединенных сил ЛНР, ДНР и России – это немой укор в адрес западных стран и повод для взаимодействия с ними. Поэтому предпринимаются все силы, чтобы иностранные военные не попали в плен», – отметил эксперт.

«Вместе с тем важно учитывать, что часть наемников – это бывшие или действующие военные зарубежных стран либо сотрудники спецслужб. Это является отягчающим фактором в данной ситуации», – добавил он.

«Также иностранные наемники – вполне весомый трофей для любых сил – и для ополченцев республик, и для российской армии. При этом, уверен, что они могут сдаваться в плен любым из них, зная, что их здоровью ничего не угрожает. Хотя ополченцы к наемникам относятся несколько жестче, чем россияне», – полагает Григорьев.

«Совсем иначе обстоят дела, если наемники причастны к военным преступлениям на территории республик. В таком случае им, конечно, выгоднее сдаваться в плен к россиянам в надежде избежать смертной казни.

Однако, когда факт причастности к преступлениям будет установлен, наши Вооруженные силы могут их выдать республиканским властям и там их будут судить по законам ЛНР и ДНР», – отметил собеседник.

«Конгрессмен Адам Кинзингер – один из республиканских ястребов – тут же заявил, что эти наемники якобы служили в рядах регулярной украинской армии. И поэтому, дескать, попадают под действие Женевской конвенции. Роберт О'Нил – бывший морпех, участвовавший в ликвидации Усамы бен Ладена, – посоветовал морально готовиться к смертному приговору для наемников», – отметил в этой связи политолог-американист Малек Дудаков, комментируя реакцию американских политиков на ситуацию с наемниками под Харьковом.

«В США, в отличие от Британии, никто из официальных лиц не призывал ехать воевать за Украину. Поэтому команда Байдена, как она любит это делать, постарается снять с себя ответственность за судьбу наемников. Однако они попробуют использовать повод с их судом, чтобы попытаться вернуть интерес к Украине среди американцев, которые на фоне кризиса уже про нее позабыли», – допускает Дудаков.

Накануне стало известно о том, что двое бывших американских военнослужащих Александр Друке и Энди Хьюин, попавшие в плен под Харьковом, служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии. Об этом пишет The Daily Telegraph. В частности, сослуживец американцев, который предпочел не называть своего имени, сообщил, что они могли быть пленены после того, как в составе группы из 10 человек противостояли российским силам вблизи Харькова.

Также в публикации издания отмечается, что Друке и Хьюин являются первыми военнослужащими США, которые оказались в плену с момента начала Россией специальной военной операции. Белый дом, к слову, уже в курсе об этом, однако пока не может подтвердить достоверность сведений о пленении. Об этом заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.

«И мы призываем американцев не отправляться на Украину и не участвовать в военных действиях на Украине. Это зона боевых действий», – добавил Кирби, отметив, что существуют другие способы поддержать Киев. В то же время The New York Times сообщает, что семьи Друке и Хьюина также в курсе случившегося. «Алекс сразу сказал мне, что хочет использовать свои навыки для обучения украинцев обращению с американским оружием. Он не женат, у него нет детей и у него есть подготовка и опыт. И он считал это своим долгом», – цитирует издание мать Друке.

«Энди сделал нелегкий выбор, он сделал правильный выбор, – сквозь рыдания сказала Джой Блэк, невеста Хьюина, – Энди отправился туда не за приключениями. Он просто хотел помочь». Также семьи Хьюина и Друке сказали, что в последний раз общались с военнослужащими 8 июня, когда те их предупредили, что будут вне зоны досягаемости в течение нескольких дней.

Таким образом, западная пресса, включая CNN и The Sun, не видит ничего предосудительного в том, что американцы решили отправиться за более чем 8 тыс. километров с целью попытать счастья в военном конфликте на территории Украины, и выставляет их героями.

Примечательно, что все это происходит на фоне истории с британскими наемниками, приговоренными в ДНР к смертной казни. Они по-прежнему не подали прошений о помиловании, и более того – Лондон не захотел обращаться в Донецк для разрешения ситуации вокруг Шона Пиннера и Эйдена Эслина.

Что касается Друке и Хьюина, то о них также известно следующее. Первый служил сержантом в американской армии в Ираке. Второй четыре года провел в корпусе морпехов США, но ранее в боях не участвовал. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, передает «Коммерсант».

Позже бойцы «Багета» рассказали, что под Харьковом был бой: отряд из десяти «заукраинцев» против двух российских танков Т-72 в сопровождении около 100 пехотинцев. В какой момент после одного из взрывов в отряде не досчитались Друке и Хьюина. Затем их искали украинские военные с БПЛА, но ни тел, ни вещей, ни обмундирования найти не смогли.

После этого украинская разведка передала отряду информацию, согласно которой двое американцев попали в плен к российским военным, в связи с чем сослуживцы сделали вывод, что речь идет именно о Друке и Хьюине.

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