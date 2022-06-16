Орешкин назвал основные индикаторы экономики

Основным показателем работы экономики в условиях нынешнего кризиса является не динамика ВВП, а уровень бедности и неравенства, заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.

«В текущем кризисе во всем мире это (неравенство) – на самом деле один из ключевых показателей того, как работает экономическая политика. Неравенство и бедность – это ключевая история и основные индикаторы», – приводит ТАСС слова Орешкина.

В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что основной принцип бюджетного правила – жить по средствам, иначе Россия рискует войти в инфляционную спираль, в целом с правилами и государству, и бизнесу лучше, чем без правил.

«Эти правила нужны и нам, государству, при формировании бюджета для понимания горизонта, но это нужно и бизнесу, потому что бизнес должен понимать, какую финансовую, бюджетную политику проводит государство, и что нас ждет в будущем», – цитирует РИА «Новости» Силуанова.

«Правило – это подведение той черты расходов, которые мы можем себе позволить, и которые не приведут к бюджетному дисбалансу. А бюджетный дисбаланс – это очень опасная штука, можно просто в спираль войти расходов», – объяснил министр финансов. Он напомнил, что Россия уже сталкивалась с таким дисбалансом ранее, когда власти были вынуждены все деньги направлять на обслуживание долгов. «Это пирамида», – заявил Силуанов.

По его словам, речь идет о том, чтобы в «тучные годы» дополнительную природную ренту от экспорта углеводородов не тратить, а в «худые годы» – наоборот, за счет накопленных средств стимулировать спрос.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что возврата к экономике СССР в России не будет.

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития.