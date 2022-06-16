Орешкин: Возврата к экономике СССР не будет

Возврата к экономике СССР в России не будет, выразил мнение помощник российского лидера Максим Орешкин на сессии ПМЭФ, посвященной ситуации в российской экономике.

Он отметил, что экономика Советского Союза по целому ряду историй была неэффективна, в частности, она была неэффективна потому, что была закрыта, неконкурентна и сверхцентрализована. «Этого нет. Конечно же, в России будет другая модель, более эффективная, более способная на изменения, более способная на создание нового», – передает РИА «Новости» его слова.

Орешкин добавил, что происходящее сейчас в мире – не краткосрочная история, а глубинные изменения, и как прежде уже не будет.

«То, что сейчас происходит в мире, – это на самом деле не какая-то краткосрочная история, это очень глубинные изменения, глубинные изменения в геополитике. Если обратиться даже к выступлению президента в Давосе полтора года назад, диагноз четко разложен: и стремление к однополярности, которая ведет к противостоянию в странах, и проблемы с социальным неравенством в мире, проблемы с макроэкономической политикой. Поэтому все, что сейчас происходит, – одно из звеньев этой большой цепи... Как прежде уже не будет», – отметил он.

Кроме того, по мнению помощника президента, Россия не сможет заместить весь импорт сразу, важно не копировать чужие разработки, а делать свои на качественно новом уровне, не повторяя ошибок.

«Очевидно, что импортозамещение – само это слово – само по себе подразумевает копирование: есть что-то, что в мире существует, давайте сделаем копию у нас. Если так ко всему подходить, мы ничего не добьемся. Наша история показывает, что мы добиваться можем гораздо большего. Что в Советском Союзе, что сейчас», – сказал Орешкин.

Он привел в пример компанию «Яндекс». «Мы не же импортозамещали Google, сделали свой, с гораздо более эффективными алгоритмами. «Яндекс.Такси» выиграл конкуренцию у Uber, сделав более современный, качественный продукт», – подчеркнул Орешкин.

Орешкин добавил, что Россия способна делать качественные продукты и на новом уровне. «Безусловно, эту задачу нужно ставить. Понятно, что заместить все сразу, сделать сразу все новое не получится. Процесс непростой», – отметил помощник президента.

«Новые продукты будут появляться, главное – ставить задачу делать их на качественно ином уровне, не повторять ошибок, которые есть в тех или иных западных, например, институтах», – резюмировал Орешкин.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития.