Пескова спросили о якобы попавших в плен к российским военным американцах

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16 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Российский плен не спасет американских наемников

Американцы Энди Хьюин (слева) и Александр Друке (справа) попали в плен под Харьковом waaytv.com, Lois Drueke/REUTERS
Двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом. Теперь их должны доставить в Россию, чтобы судить согласно российскому законодательству. Какая судьба может ждать наемников и почему им угрожает смертная казнь, несмотря на то что в России введен мораторий на высшую меру наказания? Подробности...
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Какие беспилотники нужны ВМФ России

Так выглядит макет перспективного корабельного БПЛА по версии КБ МиГ Глеб Ирисов/ТАСС
Ряд утечек и заявлений официальных лиц можно трактовать таким образом, что Россия приступила к разработке специализированных морских беспилотников. Например, для того чтобы оснастить ими единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В чем особенности морских БЛА и какие из них больше всего нужны ВМФ России? Подробности...
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Унижение Европы грозит развалом Британии

Граница между Великобританией и Ирландией внезапно стала предметом сомнений Peter Morrison/AP/ТАСС
Европейское руководство получило публичную пощечину от одного из своих главных внешнеполитических партнеров – Великобритании. Лондон решил «не уважать свою подпись» и отказаться от выполнения важнейших условий выхода из Евросоюза. О чем идет речь, почему Европа оскорблена и каким образом это может способствовать развалу Великобритании? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Оставьте Сербию в покое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ряд российских экспертов хотят, чтобы сербы определились, с кем они – с Россией или с Западом. Однако слишком настойчивые требования приведут лишь к тому, что сербы окажутся с Западом – причем не по своей воле. Подробности...

Какой должна быть настоящая украинская мечта

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Требования Украины демонстрируют феерическую наглость и самомнение киевского руководства. То, что оно воображает о себе и о своей роли в этом мире. То, как Зеленский и его соратники гипертрофируют значение своей страны. Ее экономики, политики, армии. Подробности...
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Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
«Зеленая экономика» выходит человечеству боком. В частности, США. Ее издержки вкупе с антироссийскими санкциями уже привели страну к энергодефициту и нехватке продовольствия. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
  • Казнить

  • Заменить казнь пожизненным заключением

  • Обменять на пленных
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Анонсировано большое выступление Путина на форуме в Петербурге
    Минобороны сообщило об уничтожении за сутки более 480 украинских военных В Кремле пообещали жестко общаться с США Лидеры Германии, Италии и Франции прибыли на Украину Анонсировано большое выступление Путина на форуме в Петербурге
    Власти назвали причины громкого хлопка над Курском Ростех оценил применение на Украине самонаводящихся снарядов «Краснополь» Захарова оценила заявления Байдена о «путинской инфляции» Министр Решетников призвал «купить время» для перестройки экономики России
    Глава ДНР призвал освободить все русские города на Украине В Раде озвучили число ежедневных потерь ВСУ в Донбассе Россия, Иран и Турция призвали Израиль прекратить нападения в Сирии Глава ЦБ высказалась за отмену валютных ограничений в России

    Главная тема


    Российский плен не спасет американских наемников

    освобождение Северодонецка


    Мирные жители рассказали об иностранных наемниках на комбинате «Азот»

    Казахстан


    Президент Казахстана призвал не политизировать вопрос русского языка

    «неприемлемая травля»


    Шредер решил оспорить лишение привилегий экс-канцлера Германии

    Видео

    сталинские методы


    ВСУ превзошли в жестокости сталинские заградотряды

    поставки газа


    Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку»

    «Сеть Путина»


    Европу встревожила тайная «сеть русофилов»

    крупнокалиберные орудия


    Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

    «конец эпохи дешевой еды»


    Продовольственный кризис делает Россию островом благополучия

    Зеленая экономика


    Владимир Прохватилов: Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

    трагедия Донецка


    Игорь Мальцев: Киев списал людей со счетов

    ЛГБТ-идеология


    Сергей Худиев: Растление не должно быть выгодным

    на ваш взгляд


    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?

    Пескова спросили о якобы попавших в плен к российским военным американцах

    16 июня 2022, 13:35

    Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, мне неизвестно. Возможно, есть у Минобороны какая-то информация. Но мне неизвестно», – передает РИА «Новости» ответ на вопрос том, известно ли что-то в Кремле по поводу якобы захваченных в плен американцах российскими военными.

    Ранее американская администрация сообщила, что слышала о том, что граждане США якобы захвачены в плен на Украине, но не может подтвердить достоверность этой информации.

    До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.

    Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин. 


    Советник Зеленского назвал жителей Донбасса отребьем

    15 июня 2022, 14:54

    Власти Украины не хотят видеть в ДНР и ЛНР «совершенно ненужное отребье», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    «В этом ДНР и ЛНР, ну, этих квазиреспубликах, по-нашему это ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей), я даже не понимаю, что это за ДНР и ЛНР, но не важно... Вы понимаете, что там определенные субъекты. Это максимально грязные, ничтожные субъекты, они являются квазиэлитой квазиреспублик», – передают его слова «Актуальные комментарии».

    Также Подоляк заявил, что Украина будет делать все, чтобы избавиться от руководства республик. «Мы же понимаем, что там не будет развития территорий, там не будет конкретной территории, мы не хотим это видеть, мы не хотим видеть бандитов, мелких карликов, которые были совершенно ненужным отребьем, мы не хотим их больше видеть, мы хотим, чтобы их не было на территории Украины», – добавил он.

    Ранее Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области.

    Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что проводимая Вооруженными силами РФ спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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    В США отреагировали на новости о пленных американцах

    15 июня 2022, 22:58

    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация слышала о том, что граждане США якобы захвачены в плен на Украине, но не может подтвердить достоверность этой информации, заявил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.

    «Я не могу подтвердить эти сообщения, но был проинформирован о них. Мы будем делать все необходимое, чтобы следить за этим», – цитирует Кирби РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон призывает американцев не ездить на Украину и не участвовать в военных действиях в этой стране. Кирби добавил, что есть другие способы поддержать Киев.

    Ранее украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.

    Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин. 

    Коментарии (22)
    Украинские СМИ сообщили о попавших в плен американских наемниках
    		    15 июня 2022, 17:25
    Фото: Александр Река/ТАСС

    В плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов.

    «Неделю назад наша команда оказалась в изоляции посреди русского наступления. Бама и Хейт, двое наших американских братьев, попали в плен. С тех пор мы ничего не слышали о них. Информацию подтвердила украинская разведка», – говорится в сообщении в украинском Telegram-канале «Политика страны».

    Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

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    Опубликованы имена попавших в плен под Харьковом американских наемников
    		    15 июня 2022, 20:59
    Фото: @alexander.drueke, waaytv.com
    Текст: Валентина Григоренко

    Двое бывших американских военнослужащих Александр Друке и Энди Хьюин, попавшие в плен под Харьковом, служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, пишет The Daily Telegraph.

    Сослуживец американцев, который предпочел не называть своего имени, сообщил, что 39-летний Александер Друке и 27-летний Энди Хьюин могли быть взяты в плен во вторник после того, как в составе группы из 10 человек противостояли российским силам вблизи Харькова, передает ТАСС.

    Отмечается, что они являются первыми военнослужащими США, которые оказались в плену с момента начала Россией специальной военной операции.

    Официальным подтверждением информации о попадании граждан США в плен газета не располагает.

    Ранее украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.

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    Ростех оценил применение на Украине самонаводящихся снарядов «Краснополь»

    16 июня 2022, 03:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский управляемый артиллерийский снаряд 152 мм «Краснополь» подтвердил высокую точность в ходе спецоперации на Украине, он может применяться в том числе по движущимся целям, заявили в Ростехе.

    «Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов «Краснополь». Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения. Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели», – цитирует сообщение госкорпорации РИА «Новости».

    Минобороны России неоднократно демонстрировало кадры поражения украинских позиций и бронетехники снарядами «Краснополь», запущенных из САУ «Мста-С».

    Максимальная дальность «Краснополя-М» составляет до 25 километров. Он имеет лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели.

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    В Пентагоне назвали ежедневные потери армии Украины

    15 июня 2022, 21:21

    Текст: Кристина Цыцура

    США оценивают ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 300 человек ранеными, заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

    «В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными. Я бы отметил, что это примерно соответствует нашим оценкам», – передает РИА «Новости» слова Милли.

    Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином по итогам состоявшегося в Брюсселе третьего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

    При этом отмечалось, что подсчет убитых ведется всегда чрезвычайно затруднительно, а цифры носят предварительный характер.

    «В большинстве же случаев первичные данные оказываются неточными. Могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы установить точное число погибших», – сказал американский генерал.

    Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи Киеву на сумму порядка 1 млрд долларов может быть объявлен администрацией США уже в среду.

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    Эксперт: Спецоперация на Украине развенчала мифы о превосходстве американского оружия
    		    15 июня 2022, 17:24
    Фото: @GeneralStaff.ua
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Военная промышленность США боится оттока заказчиков, поэтому в Вашингтоне придумывают нелепые оправдания неэффективности комплексов Javelin на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее в США объяснили провал Javelin на Украине незнанием украинцами английского.

    «Судя по всему, противотанковые ракетные комплексы Javelin впервые применяют против настолько сильного противника, как Вооруженные силы России, именно сейчас – во время спецоперации. В итоге эти комплексы показывают эффективность, намного более низкую, чем ожидали украинцы и американцы, исходя из «разрекламированности» этих ПТРК. Поэтому США решили таким образом списать невысокий КПД своего оружия на отсутствие инструкций, несовершенство сервиса «Google Переводчик» и малограмотность самих украинцев», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

    По словам аналитика, американский оборонно-промышленный комплекс не хочет нести репутационные и финансовые удары, поэтому ради спасения своих портфелей заказов решил пожертвовать имиджем Google и украинцев. «Нелепость данного объяснения заключается еще и в том, что на Украине находится и находилось еще задолго до российской спецоперации очень много военных инструкторов и наемников из США и стран НАТО, владеющих английским языком, а также умеющих обращаться с Javelin. Они работают с этими ПТРК сами и учат обращаться с ними бойцов ВСУ, нацбатов и прочих», – напомнил собеседник.

    Кроме того, указал Перенджиев, на Украине велась мощная кампания по раскрутке Javelin. «Политики, СМИ и «эксперты» кричали, что они принесут Украине «перемогу». Детей называли в честь этих американских ПТРК. А тут вдруг получается, что никакой «перемоги». И американской стороне надо было что-то придумывать», – пояснил он.

    Однако, подчеркнул Перенджиев, все страны смотрят за противостоянием американского и российского оружия на Украине, и у будущих заказчиков оружия начинают возникать вопросы к США. «Весь мир следит за спецоперацией в том числе и потому, что тут иллюстрируется, чего стоит оружие России и какова реальная эффективность оружия США и НАТО. Так что еще одним – смежным – результатом спецоперации ВС РФ на Украине становится развенчание мифа о превосходстве американского оружия», – сказал эксперт.

    Он обратил внимание, что инструкция по пользованию Javelin содержит 258 страниц. «Это очень странный объем – в России, например, оптимальный размер учебников в военных учебных заведениях – 150–200 страниц. А тут инструкция для пользования одним оружием в полтора раза больше. К тому же можно было сделать видео – доступнее и понятнее, чем напечатанная инструкция», – резюмировал собеседник.

    Эксперт напомнил также, как во время азербайджано-армянского конфликта в 2020 году турецкие беспилотники Bayraktar преподносились как главное оружие победы Азербайджана. Теперь же, когда российские военные начали эффективно сбивать их в ходе военной спецоперации, Турция прекратила поставки БЛА Украине, чтобы в том числе не нести репутационные потери перед потенциальными заказчиками, отметил он.

    Ранее инструктор-волонтер Марк Хейворд заявил газете Washington Post, что противотанковые ракетные комплексы Javelin показали свою неэффективность на Украине из-за отсутствия кол-центров и горячих линий, которые объясняли бы военным, как пользоваться устройствами. Хейворд утверждает, что украинские пользователи Javelin лишены возможности обращаться в техподдержку или на «горячую линию», которые показали себя полезным ресурсом для войск США. Кроме того, неполадки в ПТРК, по его словам, возникали в связи с тем, что украинские военнослужащие переводили 258-страничную инструкцию по эксплуатации комплекса при помощи переводчика Google, искажавшего смысл написанного.

    По словам инструктора, другая причина заключается в том, что Соединенные Штаты не поставляли на Украину компьютерные программы, которые в обязательном порядке должны применяться военными при обучении обращению с Javelin.

    При этом власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.

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    Вырвавшиеся с «Азота» мирные жители рассказали об иностранных наемниках на территории завода
    		    16 июня 2022, 08:31
    Фото: LUHANSK REGION POLICE/Reuters
    Текст: Александра Юдина

    На химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников, рассказали мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия.

    Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в бомбоубежище у так называемой второй проходной «Азота» два месяца с 5 апреля после того, как в их дом попал снаряд. На заводе Анна обратила внимание на иностранных боевиков. «Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Женщина добавила, что иностранные и украинские боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища. «Они объясняли нам, что снаружи опасно, идет какая-то зачистка. До вечера не выходите», – рассказала она.

    По словам Анны, родственников мужского пола Анны и Алины, которые хотели привезти им продукты, на «Азот» тоже не пускали.

    Однако 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, женщинам удалось выбраться с завода. «Мы прибежали к моему мужу. Муж нас забрал и привез сюда», – рассказала Алина.

    Женщина добавили, что выходить с завода пришлось пешком, вместе с детьми. «У меня двое детей, у Алины ребенок. Два года, пять лет и восемь. Но ничего, дошли», – рассказала Анна.

    Сейчас они размещены в соседнем селе Новая Астрахань.

    Накануне киевские власти сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.

    Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.

    В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.

    Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.

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    Украинский генерал назвал Крымский мост главной целью ВСУ
    		    15 июня 2022, 22:32
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Военные Украины считают своей целью номер один Крымский мост, построенный российской стороной, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

    «Для ВСУ Керченский мост – цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», – сказал Марченко в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.

    Он добавил, что по этому пути российские военные подтягивают резервы, его необходимо «обрезать».

    В среду президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении Киеву нового пакета американской военной помощи на 1 млрд долларов. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи включает две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777 и управляемые боеприпасы РСЗО, а также 36 тыс. снарядов калибра 155 мм.

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    Власти назвали причины громкого хлопка над Курском

    16 июня 2022, 02:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Громкий хлопок, раздавшийся в небе над Курском, произошел из-за действий российских военных, сообщили в правительстве Курской области.

    «Этот звук связан с выполнением нашими военнослужащими задач в рамках проведения специальной военной операции. Ситуация под контролем, повода для беспокойства нет», – цитирует сообщение правительства РЕН-ТВ.

    Отмечается, что, возможно, речь шла о переходе самолета в сверхзвуковой режим.

    Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе региона.

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    Воевавшего на Украине канадского генерала обвинили в сексуальном насилии

    16 июня 2022, 02:02

    Текст: Алексей Дегтярев

    Канадского генерала в отставке Тревора Кадье, ездившего на Украину воевать на стороне Киева, обвинили в сексуальном насилии, которое якобы было совершено около 30 лет назад, сообщают местные СМИ.

    Кадье подал в отставку в апреле 2022 года, он отправился на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Киева, сообщил телеканал CTV, передает РИА «Новости».

    Обвинения предъявил глава военной полиции Канады генерал Саймон Трюдо. Они касаются инцидентов, которые якобы имели место в 1994 году в Королевском военном колледже в Кингстоне, расположенном в провинции Онтарио.

    Кадье должен был стать главнокомандующим Канадской армией в сентябре 2021 года, но его назначение приостановили, поскольку в отношении него расследовались «исторические обвинения», которые сам генерал тогда называл ложными.

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    Арахамия назвал число ежедневных потерь ВСУ в Донбассе
    		    16 июня 2022, 01:05
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Каждый день украинская сторона теряет порядка 1 тыс. военных, из них погибают по несколько сотен человек, заявил глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

    Всего каждые сутки ВСУ теряют от 200 до 500 человек убитыми, заявил Арахамия в интервью Axios.

    По его словам, количество потерь существенно возросло в последние две недели боев. Арахамия пояснил, что в мобилизационном резерве страны есть порядка 2 млн человек, сейчас же в армии числится около 1 млн.

    Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Пентагон оценивает ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 300 человек ранеными.

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    Лондон поручил Киеву заниматься освобождением приговоренных в ДНР наемников
    		    15 июня 2022, 17:50
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Великобритания поручила Украине заниматься вопросом освобождения приговоренных в ДНР к смертной казни британских наемников, так как в Лондоне принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

    «Лондоном поручено заниматься этим Киеву. Посмотрим, как Киев этим будет заниматься», – сказал посол в эфире телеканала «Россия-24», сообщает РИА «Новости».

    Он пояснил, что британцы «взяли линию» на то, чтобы избегать всяческого контакта с властями ДНР, вынесшими приговор, поскольку это будет означать признание республики. Кроме того, по его словам, не признается юрисдикция суда, вынесшего приговор.

    «Считается, что этот суд незаконный, несправедливый, ну и масса других эпитетов», – отметил посол.

    При этом, по его словам, официальные британские власти не обращаются к России, «поскольку тогда это станет вопросом двусторонних отношений, чего здесь стараются сейчас максимально избегать».

    Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

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    Басурин заявил о скором окружении ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска

    15 июня 2022, 15:36

    Текст: Елизавета Булкина

    Группировка украинских войск в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована, заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

    «Основные боевые действия у нас происходят на севере. Есть продвижение. <...> «Малые котлы», о которых мы говорим, - мы идем к тому, чтобы группировку Северодонецк – Лисичанск полностью блокировать», – передает его слова ТАСС.

    Басурин добавил, что в Лисичанске еще осуществляется подвоз материальных средств украинским военным, но «скоро это прекратится».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелые потери ВСУ в Северодонецке и Харьковской области.

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    Граждан Украины, ДНР и ЛНР без документов предупредили о высылке из России

    16 июня 2022, 09:41

    Текст: Вера Басилая

    Граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик без оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать после 17 августа покинуть Россию, сообщили в МВД.

    В МВД отметили, что продолжают действовать временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев, сроков постановки их на учет по месту пребывания без необходимости совершения действий для их продления. Эти меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия введенных Россией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством, передает ТАСС.

    В ведомстве  также уточнили, что такие ограничения сняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой народной республики, Казахстана, Китая, Луганской народной республики, Монголии, Украины и Южной Осетии. «Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года», – подчеркнули в МВД.

    Ранее сообщалось, что число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 млн человек.

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