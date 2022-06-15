Эксперт: У Минска есть основания считать деда президента Польши пособником нацистов

«Минск потребует от главы Польши озвучить отношение к своему родственнику, если окажется, что тот был пособником нацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Алексей Дзермант. Ранее в Минске заявили «об особой жестокости» родственника президента Польши, служившего во время Второй Мировой войны в гитлеровских формированиях.

«Есть высокая вероятность того, что брат деда президента Польши действительно был террористом из ОУН*-УПА*. Думаю, у Генпрокуратуры Белоруссии есть документальные основания для подобной проверки, – напомнил белорусский политолог Алексей Дзермант. – Кстати, фамилия Дуда часто встречается на Украине, поэтому можно допустить, что у президента Польши в самом деле есть украинские корни».

По словам аналитика, Генпрокуратура Белоруссии в данный момент выясняет родственные связи между президентом Польши и пособником нацистов Михайло Дудой. «Далее надо точно узнать, какие именно преступления он совершал. Как известно, ОУН*-УПА* осуществляла геноцид, а это преступление не имеет срока давности», – указал собеседник.

Политолог добавил: если родственная связь польского лидера с пособником нацистов подтвердится, то Минск будет требовать от Дуды заявления насчет того, как он относится к своему деду – осуждает ли его. «Не думаю, что появление новых фактов сильно поколеблет позиции Дуды внутри самой Польши. Но в Белоруссии, в России, возможно, где-то еще, где внимательно относятся к сохранению исторической памяти, это повлияет на настроения людей», – пояснил эксперт.

Действия Минска в отношении предполагаемого родственника президента Польши имеют также актуальный политический подтекст, отметил Дзермант. «Минску нужно также проверить, есть ли такие родственные связи с нацистами и их пособниками, например, у политических элит Прибалтики», – подчеркнул аналитик.

«Белоруссия показывает своим западным соседям, что она не затирает историческую правду, что она не будет безучастно наблюдать за тем, что нацисты и их потомки делали и делают. Все эти вещи мы в Белоруссии будем поднимать, расследовать, изучать, чтобы они сохранились в памяти людей, а не исчезали – в угоду сиюминутным политическим интригам», – добавил Дзермант.

Михаил Дуда (фото: public domain)

О том, что Генпрокуратура Белоруссии изучает деятельность родственника президента Польши Анджея Дуды, входившего в украинский карательный батальон, заявил в среду глава ведомства Андрей Швед. По его словам, батальон, в котором служил Михайло Дуда, действовал во время немецкой оккупации в Минской и Витебской областях, при этом отличался особой жестокостью. «И тезис о генетической связи нацистских преступников и их потомков подтверждается бесспорными доказательствами и фактами», – приводит его слова БелТА.

Ранее издание Eurasia Daily писало, что предки Дуды – украинцы из Львовской области, а его двоюродный дед Михаил (Михайло) Дуда был связан с карательным батальоном абвера «Роланд». Старшим товарищем Дуды в учебе и в жизни был Степан Бандера, часто гостивший в его родном селе. В 16 лет Дуда вступил ОУН (ныне эта организация запрещена в России). В 1939 году учился диверсионно-террористическому делу в гитлеровской Германии. А уже с 1941 году попал в «Роланд».

Как пишет издание, в боях с Красной армией и партизанами батальон показал низкие боевые качества, зато отличился в расправах над мирным населением Белоруссии, в частности в сжигании заживо людей в запертых избах и сараях. В конце 1942 года расформированный немцами батальон Дуды перебрался на Волынь и в Галицию, войдя в состав «Украинской повстанческой армии*» (экстремистская организация, которая также запрещена в России).