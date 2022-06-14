Газпром заявил о проблеме с прокачкой газа по «Северному потоку»

Газпром снизил прокачку по газа по «Северному потоку» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens, сообщили в пресс-службе Газпрома.

«В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», – сообщается в Telegram-канале Газпрома.

Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».

Напомним, ежегодная инспекция «Северного потока» запланирована на 11 июля, это может вызвать сокращение потока газа, направляемого в хранилища, сообщил немецкий регулятор – Федеральное сетевое агентство.