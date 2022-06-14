В Москве задержали обманувших пенсионеров на 100 млн рублей мошенников

В столице задержали подозреваемых в мошенничестве, по версии следствия, они обманули около 100 пенсионеров на общую сумму более чем в 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемые арендовали офис в одном из бизнес-центров на Одесской улице, они устроили там кол-центр. Мошенники звонили обманутым вкладчикам и предлагали «юридическую помощь» для возврата средств, сказала Волк, передает РИА «Новости».

«Полицейские задержали семерых соучастников, возраст которых варьируется от 22 до 48 лет. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности... В настоящее время потерпевшими признаны более 100 граждан пожилого возраста. Общая сумма причиненного им ущерба превышает 100 млн рублей», – уточнила представитель ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», по ней подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

В мае в Омске задержали подозреваемого в хищении денег якобы на операцию для маленького тяжелобольного ребенка. Мужчина заявлял в объявлениях в интернете, что мать ребенка приехала в Россию из Луганска, а отец был убит по пути к ним, попав под обстрел.