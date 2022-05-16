В Омске задержали мужчину за хищение денег на «лечение ребенка из Луганска»

Сотрудники полиции задержали в Омске мужчину, подозреваемого в хищении денег якобы на операцию для маленького тяжелобольного ребенка: подозреваемый заявлял в объявлениях в интернете, что мать ребенка приехала в Россию из Луганска, а отец был убит по пути к ним, попав под обстрел, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По предварительным данным, злоумышленник в социальной сети от вымышленного имени размещал не соответствующие действительности сведения о сборе средств на лечение ребенка, страдающего тяжелым заболеванием и нуждающегося в срочной операции. Некоторые материалы содержали информацию о том, что женщина и ребенок остались без кормильца и находятся в сложном материальном положении», – передает ТАСС слова Волк.

Она отметила, что аферист указывал свои контакты и реквизиты банковской карты для денежных переводов. Изображения для публикаций и текст к ним он находил в интернете. В отдельных случаях для придания правдоподобности своим действиям мужчина вступал в переписку с людьми, рассказывал им о процессе лечения. Оперативники уголовного розыска в ходе мониторинга интернета выявили подозрительные объявления, установили личности владельца аккаунта и пострадавших.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в городе Омске. В ходе обыска по месту его жительства изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, которые, как предполагается, использовались в противоправной деятельности», – добавила представитель ведомства. По версии следствия, от действий задержанного пострадали не менее десяти граждан, суммы переводов составляли от одной до 20 тыс. рублей. В настоящее время подозреваемый арестован.

Как следует из предоставленных пресс-центром МВД данных, в объявлениях злоумышленник сообщал, что матери больного ребенка 21 год, она родила малыша две недели назад, а десять дней назад убили ее мужа. Раньше они жили в Луганске, муж якобы попал под обстрел и был убит.

Ранее в Киргизии мошенники начали вымогать деньги на помощь пострадавшим на Украине.